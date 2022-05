Rusové oživují přízraky z minulosti. V bývalé továrně Renaultu mají opět vznikat moskviče

Renault dává sbohem Rusku, čímž se uvolňuje prostor pro návrat legendy sovětských silnic. V jedné z bývalých továren, které francouzská automobilka v zemi využívala, by totiž opět měly z výrobních pásů začít sjíždět automobily značky Moskvič, po jejichž modelech toužil nejeden řidič v někdejším socialistickém Československu. Moskvič však chce jít s dobou a nabídnout například i elektromobil.

Podobně jako pro McDonald’s se i pro Renault stal vpád ruských vojsk na Ukrajinu důvodem, proč se společnost rozhodla ukončit v Rusku svou činnost. Francouzský výrobce zavřel v zemi své pobočky a zbavil se svého bezmála sedmdesátiprocentního podílu v automobilce Avtovaz, kterou odkoupil státní výzkumný institut NAMI ovládaný Moskvou.

Moskva měla podle britského deníku The Guardian převzít aktiva společnosti za symbolický jeden rubl – díky tomu se stal kompletně celý podnik státním majetkem. Zbytek podílu v automobilce totiž drží státní podnik Rostec, který působí v sektoru obranného průmyslu. Renault si však ponechal zadní vrátka, jelikož součástí dohody je možnost do šesti let odkoupit podíl v automobilce zpět.

Součástí dohody je i přenechání licence na výrobu vozů Lada, které Avtovaz vyrábí za využití některých komponentů dodávaných Renaultem. Jak rozvázání dosavadních partnerství ovlivní výrobu, která po pětačtyřiceti letech měla zahrnovat i nástupce ikonického modelu Lada Niva, je otázkou. Ruská strana se však nechala slyšet, že chce udržet kompletně celou výrobu.

Foto: Depositphotos Město Toljatti je klasickým průmyslovým městem plné zašlé šedi a betonu

Exit Renaultu z Ruska znamená i opuštění továrny ve městě Toljatti, ve které automobilka před lety vystřídala zkrachovalý Moskvič. Na místě, ze kterého v minulém století sjížděly vozy pro celý komunistický blok, začali Francouzi produkovat vozy jako Duster či Kaptur.

Vlastnická práva na tuto továrnu byla převedena přímo na samosprávu Moskvy, která má podle Sergeje Sobjanina, starosty ruské metropole, s automobilkou velké plány. Podle vyjádření na jeho osobním blogu chce město opět oživit jméno Moskvič, pod kterým by měly být na trh dodávány modely vybavené klasickými spalovacími jednotkami a časem i elektromobily.

Je otázkou, zda se Moskva pustí do nákladného vývoje zcela nových modelů postavených od základu, nebo bude stavět na dědictví Renaultu. Nicméně již bylo oznámeno možné partnerství mezi oživenou značkou a ruským producentem nákladních vozů a tanků Kamaz.

Kromě Renaultu se svou činnost v Rusku rozhodly ukončit (či na vymezený čas pozastavit) i další automobilky. Například Volkswagen, Audi, Suzuki, Toyota, Škoda Auto nebo Volvo. Znamená to tedy, že na ruském automobilovém trhu začíná vznikat prostor, který musí Rusové zaplnit. Právě oživování přízraků z dob minulých má být řešením.