Rutina pravého Wolverina aneb Jak náročný trénink musí Hugh Jackman snášet před novým Deadpoolem

Adamantiové drápy mu ve fitku asi nedorostou, to ale neznamená, že nebude cvičit tak, aby měl alespoň srovnatelnou sílu, s jakou Wolverine kosí své soky v komiksových sešitech. Ostatně s tím má Hugh Jackman už bohaté zkušenosti – jednoho z nejslavnějších X-Menů hrál ve filmech už devětkrát a teď na něj čeká další, jubilejní vystoupení, rovnou po boku skvostného antihrdiny se jménem Deadpool. A proto přichází ten správný čas na tvrdý půlroční dril, aby dostál své roli na maximum.

Hugh Jackman si zahrál v řadě zajímavých snímků, největší slávu mu ale vynesly filmy se superhrdinským Wolverinem, kterého na plátně poprvé ztvárnil v roce 2000 a naposledy o sedmnáct let později v díle Logan: Wolverine. Před každým z nich se pak čtyřiapadesátiletý australský herec snažil dostat do skvělé fyzičky – nabrat svaly, shodit tuk a zlepšit kondici, aby svého oblíbeného superhrdinu vizuálně ztvárnil co nejlépe. A jak už to u herců silně oddaných svým rolím bývá, obětuje pro to hodně.

Podobně jako se neméně známý britský herec Tom Hardy připravoval na roli zápasníka ve filmu Warrior, i Jackman v těchto dnech nasazuje striktní tréninkový a stravovací režim, který má ověřený z předchozích let. Pomalu se totiž blíží natáčení dalšího pokračování Deadpoola, kde bude mít Wolverine vedle antihrdiny v červeno-černém kostýmku, ztvárněného Ryanem Reynoldsem, jednu z hlavních rolí. „Bude to má práce na příštích šest měsíců,“ řekl Jackman k další fitness dřině.

Tréninkový týden má rozdělený na pět dní – od pondělí do pátku (o víkendu odpočívá). „V šatníku mám tři typy oblečení – když jsem normální, když jsem štíhlý a když jsem tlustší. A když se natáčí role s Wolverinem, nemám na sebe vůbec nic,“ zmínil v minulosti Jackman. Během svých tréninkových dní totiž posiluje všechny části těla, což se odráží na jeho celkové velikosti. A aby takovou změnu ustál, konzumuje denně až pět tisíc kalorií, přibližně dvojnásobek co běžný člověk.

V pondělí začíná rukama, kdy do svého tréninku zařazuje bench press, tlaky s velkou činkou za hlavou, tlaky s jednoručkami na ramena, kubánské tlaky na ramena, kliky a tlaky na triceps, upažování a předpažování s jednoručkami, upažování v předklonu a tlaky před hlavu. Všechno z toho udělá třikrát až čtyřikrát s pěti až dvanácti opakováními. Další den se zaměřuje na nohy – od dřepů s činkou přes leg press až po přítahy kolen nebo výpony na lýtka. Podobná kadence jako u rukou.

„Naučil jsem se, že to nelze uspěchat,“ zmínil Jackman v pořadu Who’s Talking to Chris Wallace? „Naučil jsem se, že to chce čas. Teď mám šest měsíců od chvíle, kdy jsem dokončil muzikál The Music Man, do chvíle, kdy se nový Deadpool začne natáčet. Nedělám k tomu žádnou jinou práci, budu se jen věnovat rodině a trénovat. To bude moje práce na šest měsíců,“ doplnil herec a reagoval na to, že v minulosti musel celý tréninkový program stihnout až o dva měsíce dříve, aby byl fit na natáčení.

Jubilejní síla

Na středy má standardně v plánu biceps a záda, takže nasazuje tři až čtyři série shybů, přítahů jednoruč vstoje, shybů v leže, bicepsových zdvihů na široké lavici a s jednoručkami, kladivové zdvihy a zdvihy nadhmatem. V rámci jedné série udělá každý cvik pětkrát až osmkrát. Na čtvrtečním pořadu dne jsou pak triceps a hruď, kdy střídá tlaky s jednoručkami a střihy na kladkách s bench pressem, tricepsovými kliky, stlačováním kladky a kliky na úzko. A během pátků dává zabrat zádům a nohám pomocí mrtvých tahů a dřepů.

Úspěch se ale nemůže dostavit bez správného stravování, což moc dobře věděl i jeho trenér David Kingsbury, který má s trénováním celebrit zkušenosti. V následujících šesti měsících se tak Jackman bude muset nejspíš vzdát svého nejoblíbenějšího jídla, smažené rýže se zázvorem, a nasadit nutričně bohaté potraviny – například vejce, steaky, lososa, avokádo, špenát nebo brokolici. A nesmí zapomínat ani na pravidelné kardio mezi silovým tréninkem a jídlem. Dává přednost běhu a plavání.

„Jsem teď opravdu fit. Osm představení týdně na Broadwayi, kde zpívám a tančím, mi dává jednu věc – a to, že mám dobrou kondici. Takže jsem zdravý. Mám dobrý začátek,“ zmínil Jackman. Jak dobře bude herec ve své další roli Wolverina vypadat, se diváci dozví v listopadu příštího roku, kdy se má druhé pokračování Deadpoola dostat do kin. A vedle Jackmanovy kondice bude také zajímavé sledovat, jak se černo-červenému ďáblovi povede oficiální vstup do filmového univerza Marvelu.

Byť už předchozí dva filmy s Deadpoolem v hlavní roli existují, fungoval vždy nezávisle na Marvel Cinematic Universe (MCU). Jakmile ale Disney, které značku Marvel schraňuje, koupilo studio 20th Century Fox, dostalo do rukou právě i Deadpoola a X-Meny včetně Wolverina, se kterými si teď může pohrávat podle vlastního uvážení. To mimo jiné vyvolalo velké debaty mezi skalními příznivci obou světů, kteří se obávali, že Disney všemi oblíbeného Deadpoola příliš „změkčí“.