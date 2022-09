Novinka ostrá jako adamantiové drápy. Do Deadpoola 3 zamíří i Hugh Jackman v roli Wolverina

Deadpool vnesl do světa superhrdinských filmů originální a místy hodně nekorektní náboj, který dokázal šokovat a zároveň i pořádně rozesmát. Od prvního a druhého dílu oblíbeného zakuklence od Marvelu už ale uběhlo několik let. Veřejnost se proto právem ptá, jak to bude s pokračováním. Zásadní je, že Deadpool 3 vzniká – a pro své fanoušky má připravenou jednu velmi zajímavou zprávu, která je ostrá jako drápy.

Všemi oblíbený americký herec Ryan Reynolds, který Deadpoola ve filmech hraje, na svém Twitteru nejprve fanoušky uklidnil, že se na novém snímku, který má do kin dorazit v září roku 2024, usilovně pracuje. Především ale nalákal na to, že v něm nebude jedinou kultovní ikonou – očekávaný příběh bude totiž doplňovat i Wolverine, jeden z dalších velmi populárních superhrdinů komiksového univerza Marvelu.

„Měli jsme jeden nápad…,“ říká Reynolds v krátkém videu na Twitteru. „… Ahoj, Hugh. Nechceš si zahrát Wolverina?“ pokračuje. Ano, do Deadpoola 3 zamíří i Hugh Jackman v roli slavného Wolverina, čímž Marvel mohl řadu fanoušků překvapit. Wolverine coby superhrdina totiž zemřel už v roce 2017 ve filmu Logan, evidentně ale jeho smrt nic neznamenala pro tvůrce takzvané Fáze 5 univerza Marvelu, které bude Deadpool 3 součástí.

Ačkoliv se pak Reynolds a Jackman posadili na pohovku společně, aby se lidem snažili vysvětlit, co bude spojení Wolverina a Deadpoola v jednom filmu znamenat, výsledek jejich konverzace nedopadl tak, jak by mnozí očekávali. Ostatně se stačí podívat na video. Zajímavé ovšem bude sledovat, jak se černo-červený ďábel v kombinéze postará o to, aby co nejlépe zapadl do marvelovského univerza – půjde totiž o jeho premiéru. O to víc, když bude vedle něj i Wolverine.

Byť už předchozí dva filmy s Deadpoolem v hlavní roli existují, fungoval vždy nezávisle na Marvel Cinematic Universe (MCU). Jakmile ale Disney, které značku Marvel schraňuje, koupilo předloni studio 20th Century Fox, dostalo do rukou právě i Deadpoola a X-Meny včetně Wolverina, se kterými si teď může pohrávat podle vlastního uvážení. To mimo jiné vyvolalo velké debaty mezi skalními příznivci obou světů, kteří se obávali, že Disney Deadpoola příliš „změkčí“.