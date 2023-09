Rychle se rozvíjející ekonomika, slunce a pláže. U pracovních nomádů vyhrává na plné čáře Dubaj

Otevřít si notebook ve stínu palmy, jejíž listy šumí v mořském vánku. Tak si nejspíš valná většina společnosti představuje kancelář digitálního nomáda. Jenže nomádi, kteří působí na vysokých pozicích, případně jsou přímo vlastníky firem, hledají zcela jiné pracovní zázemí. Alespoň to vyplývá ze žebříčku Savills Executive Nomad Index 2023, který pravidelně vyhodnocuje nejlepší lokality pro lidi, kteří pracují na dálku.

Žebříček se spíše než na typické digitální nomády, tedy volnomyšlenkáře, kteří po světě korzují s batohem, zaměřuje na takzvané exekutivní nomády. Jde o stejně neposednou větev pracujících, kteří se však pohybují výhradně v zavedených firmách, kde působí jako vrcholoví manažeři, IT specialisti, případně si sami založili vlastní byznys.

A i když nejde o homogenní skupinu, exekutivní nomádi potřebují zejména to, aby země byla jejich pracovnímu nastavení otevřená. Žebříček tak hodnotí, jaké programy víz a případně jinou alternativu, která jim umožňuje pracovat bez omezení, pro ně daná destinace nabízí. Značnou výhodu v tomto ohledu mají USA a evropské země, které jsou již součástí velkého ekonomického bloku umožňujícího volný pohyb osob za účelem bydlení nebo práce.

Města, která se umístila na prvních pěti příčkách, však kromě vhodných pracovních podmínek spojuje také jejich umístění na pobřeží, pestré kulturní vyžití a možnosti navazování kontaktů. Celoročně mají navíc příznivé podnebí, vysokou životní úroveň i kvalitní a zároveň dostupné nájemní bydlení.

Foto: Savills Executive Nomad Index 2023

Letos se na prvním místě umístila Dubaj, která sesadila z vedoucí pozice Lisabon. V portugalském hlavním městě totiž nájemné v první polovině roku meziročně stouplo o 13,9 procenta, kdežto v Dubaji jen o 5,4 procenta. Dubaji hraje do karet také to, že se zde rychle rozvíjí odvětví fintech a finančních služeb, má daňově osvobozené podnikatelské prostředí, vysokou životní úroveň a mezinárodní letiště.

Působí zde především takzvaní manažerští nomádi a podle Savills Executive Nomad Index 2023 jde o takzvané dinkies – tedy bezdětní s dvojím příjmem. Ti dávají přednost životu ve vysokých rezidenčních budovách v centru Dubaje, tedy v blízkosti finančního centra DIFC (Dubai International Financial Centre) nebo v Dubai Marina, jelikož se blízko něj nacházejí významné byznysové čtvrti Media City a Internet City.

Na druhém místě v žebříčku se umístila španělská Málaga, které v posunu pomohlo loňské zavedení španělského víza pro digitální nomády. Velkým plusem města je příjemné klima, k tomu pláže, kultura, gastronomie, ale také relativně dostupné nájemní bydlení, které je o polovinu nižší než u evropských konkurentů v indexu. Kousek od centra města se nadto nachází mezinárodní letiště, což je další přidaná hodnota pro manažery, kteří se spoléhají na pravidelné cestování.

Díky lákavému slunci, nízkým daním a nekonečným plážím se na třetí místo žebříčku dostalo Miami. Čerstvě se sem přesouvají ti, kteří předtím působili například v New Yorku či Chicagu, což zvedlo poptávku po luxusních nemovitostech, jakož i po kvalitním soukromém vzdělávání. Index tak ukazuje, že se do Miami stěhují spíše movitější nomádi, kteří chtějí bydlet raději v domech než v bytech.

První pětici uzavírají Abú Zabí a Lisabon. Město v Emirátech je oblíbené zejména u severoevropských nomádů, kteří zde mohou využít víza pro práci na dálku. A pro ty, kteří se zde rozhodnou pracovat delší dobu, jsou určena zlatá víza. Ta mají přilákat především investory do nemovitostí a také globální talenty z kreativních odvětví, finančních služeb a start-upů.

Česko je na žebříčku zatím v nedohlednu, ale v budoucnu by se to mohlo změnit. Česká vláda totiž koncem června schválila program Digitální nomád, který umožní IT specialistům z vybraných zemí mimo EU jednodušší pobyt. Žádost o pobytové oprávnění by měla být vyřízena do 45 dnů od jejího podání nomádům z Austrálie, Japonska, Kanady, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Velké Británie, USA a Tchaj-wanu. V Česku přitom dosud žádná podobná povolení neexistovala.