Rychlejší než auto či metro. Vody Stockholmu začne brázdit létající elektrický trajekt

Švédská společnost Candela přivedla jako první na trh elektrický člun s technologií takzvaného hydrofoilingu, díky kterému se od určité rychlosti plavidlo odlepí od hladiny a doslova se nad ní vznáší. Na stejném principu funguje i nový trajekt, o kterém ve Švédsku hovoří jako o nejrychlejší elektrické lodi na světě. Již v příštím roce by měla začít přepravovat první pasažéry ve stockholmských vodách.

Plavidlo bude zajišťovat spojení mezi stockholmským předměstím Ekerö a centrem města. Ty jsou na mapě jen kousek od sebe, přesto může kvůli fjordům a zácpám na švédských komunikacích cesta zabrat i hodinu. S elektrickým trajektem by se však doba přepravy měla smrsknout na necelou půlhodinku.

Candela P-12 Shuttle samozřejmě nebude prvním trajektem brázdícím místní vody. Přesto je jasné, že se do něj až 30 environmentálně uvědomělých švédských pasažérů nalodí s daleko větší chutí než do jeho dieselových alternativ. Plavidlo totiž využívá čistě elektrický pohon a díky technologii hydrofoilingu je energeticky velice účinné.

Podle Candely je trajekt efektivnější než městské hybridní autobusy. Navíc se dokáže velmi rychle nabíjet a jeho dosah dokáže pokrýt i ty nejdelší vodní linky, které ve Stockholmu jsou.

Foto: Candela Díky hydrofoilingu se plavidlo nad hladinou doslova vznáší

Princip hydrofoilingu využívá vztlaku, díky kterému se loď v určité rychlosti vznese nad hladinu a v kontaktu s vodou zůstává jen díky speciálnímu křídlu. Má tak minimální odpor a nevytváří téměř žádné vlny. Díky tomu bude Candela P-12 Shuttle moci plout rychlostí přesahující 12 uzlů v hodině, což je jinak rychlostní limit pro ostatní lodě plavící se ve stockholmských vodách.

Loď dokáže vyvinout rychlost až 30 uzlů, přičemž provozní rychlost se bude pohybovat kolem 25 až 27 uzlů, tedy 46 až 50 kilometrů v hodině. Trasu měřící patnáct kilometrů tak překoná do 25 minut.

Křídlo navíc přináší ještě jednu výhodu. Služby trajektu budou moci využívat i ti, kterým jinak plavba po vodě příliš nesvědčí, zejména je-li voda rozbouřená a loď se kolíbá. Díky pohybu nad vlnami je trajekt neustále stabilní, o což se stará software korigující nastavení křídla.

Malé, ale agilní

Do vod Stockholmu by mělo plavidlo poprvé vyrazit v příštím roce, kdy bude v provozu v rámci devítiměsíční zkušební doby. Pokud se naplní vysoká očekávání, Candela doufá, že město jejími trajekty postupně nahradí celou flotilu těch dieselových, kterých aktuálně provozuje přes sedmdesát.

Většina z nich má sice kapacitu okolo 300 cestujících, tedy podstatně vyšší než P-12 Shuttle, mnoho linek je ovšem vytíženo ani ne z 20 procent a počty cestujících většinou nepřesahují 50 osob. Proto chce Candela nahradit desítky těžkopádných dieselových plavidel větším počtem agilnějších elektrických lodí, které by k centru města a zpět vyrážely v daleko svižnějším rytmu.

Foto: Candela Podoba interiéru trajektu

Mini trajekty by měly vyrážet i co 11 minut, což by dle zástupců Candely přilákalo podstatně větší počet cestujících, kteří by nemuseli studovat jízdní řady. Prostě se jen bude stačit odebrat do přístavu a nějaký ten létající trajekt dříve či později dorazí.

Stockholmem by pro Candelu mohlo vše teprve začít. Cílem společnosti je vyrábět stovky elektrických trajektů ročně, aby byla uspokojena poptávka dalších obcí, developerů a provozovatelů. Zájemců by v současné době mělo být dle Candely na 600. Společnost nedávno nabrala investici přesahující 600 milionů korun, které by jí měly poskytnout dostatečné prostředky pro naplnění všech svých cílů.