Je to více než rok, co jsme informovali o švédském startupu Candela, který pracuje na elektřinou poháněných plavidlech, která neplují, ale díky technologii hydrofoilingu nad hladinou létají. Na vývoj svých neobvyklých člunů nyní startup získal investici ve výši 24 milionů eur, ty mu pomohou s plánem pomocí bezemisních plavidel snížit uhlíkovou stopu osobní námořní dopravy.

Celé kouzlo plavidel Candely spočívá v křídle, které neční do vzduchu, ale naopak je ponořeno pod vodou. V určité rychlosti začne toto křídlo produkovat natolik silný vztlak, že je trup lodi vynesen nad hladinu, po které začne lehce klouzat. Díky softwaru je navíc plavba velice plynulá, jelikož systém stabilizace ji přizpůsobuje povětrnostním podmínkám i síle vln. Díky tomuto řešení má loď přibližně dvakrát až třikrát vyšší účinnost než nejvýkonnější elektrické čluny na trhu.

Jak řešení funguje v praxi, Candela ukazuje na dvou svých modelech. První, jenž nese jméno C-7, se dostal na trh už roce 2019 a prodeje druhého, pojmenovaného C-8, odstartovaly před několika měsíci.

Nový typ C-8 nabízí inovativní pohonnou jednotku, ale třeba i celou ložnici Foto: Candela

Mimo jiné má Candela na svědomí také koncepci trajektu P-30, který by měl obsluhovat námořní linky ve stockholmském regionu. Začátek jeho provozu je naplánován na rok 2023, přičemž Candela tvrdí, že by měl ušetřit až 42 procent z provozních nákladů ve srovnání s aktuálně používanými naftovými trajekty. Zároveň také celou dopravu zrychlí, a tím i zefektivní. Efektivní by však s novými financemi měla být i sama Candela.

Díky nové investici od EQT Ventures získala na svůj rozvoj 24 milionů eur, tedy více než 600 milionů korun. Peníze mají být využity na až trojnásobné rozšíření týmu společnosti, zároveň poslouží k rozšíření výrobních kapacit zejména pro výrobu nového modelu C-8, zmíněného trajektu a připravovaného vodního taxi s označením Candela P-12. Podle Candely by se po investicích mělo jednat o nejvíce automatizovanou produkci plavidel na světě.

„Ukázali jsme, že naše hydrofoilní technologie je klíčem k tomu, aby byly elektrické lodě komerčně životaschopné. Po modelu Candela C-8 je obrovská poptávka, stejně jako je velký zájem o naše komerční plavidla. Investice od společnosti EQT Ventures nám umožní přidat na naplnění naší mise a urychlit plavbu po jezerech a oceánech bez využití fosilních paliv. Vývoj technologie nám trval čtyři roky a další dva roky trvalo její plné ovládnutí. Nyní jsme připraveni na rychlé škálování,“ uvedl Gustav Hasselskog, CEO Candely.

Podle webu My Desk News by měla mít Candela po třech měsících od zahájení prodejů C-8 ve svých rukou přibližně 100 objednávek. Pro plavidlo, které by díky technologii hydrofoilingu mělo být schopné ušetřit až 80 % energie ve srovnání s konvenčními plavidly, byl navíc navržen i zcela nový elektromotor. Ten slibuje extrémní životnost, nízké nároky na údržbu a bezhlučný provoz.

Loď má na délku 8,5 metru a díky lehké konstrukci uveze až osm pasažérů. Maximální rychlost, které je schopna dosáhnout, činí 30 uzlů, tedy 56 km/h, ovšem jako standardní cestovní rychlost je udáváno 24 uzlů, tedy 45 km/h. Nad vodní hladinu se plavidlo vznese v rychlostech vyšších než 16 uzlů, přičemž na jedno nabití urazí přibližně 93 kilometrů.

Uvnitř plavidla pasažéři naleznou veškerý komfort, který zahrnuje mimo jiné i ložnici. Za loď, která je schopna díky nastavitelnému křídlu plout i v mělkých vodách a bez problému ji lze připojit za automobil, požaduje Candela 290 tisíc eur bez daně. V přepočtu tak tento inovativní člun vychází na zhruba 7,4 milionu korun.