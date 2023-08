S jeho virtuální realitou chtějí trénovat všichni. Po NHL s ní jde do tenisové ATP, vyhlíží i NBA

Před několika lety do jeho technologie investoval hokejový mág David Pastrňák. A právě na NHL se český podnikatel Bob Tetiva začal více zaměřovat – když už věřil, že má v rukou špičkový produkt pro vylepšování tréninků hráčů, chtěl ho dostat do té nejlepší ligy. Jen o hokeji ale jeho Sense Arena není, dá se totiž aplikovat v různých sportech. Například v tenisu, kde už před rokem ukázala, že má velkou sílu. Teď to ale posouvá na další úroveň. A brzy o ní uslyší i ti nejlepší tenisté jako Novak Djoković nebo Rafael Nadal.

Původem pražský startup Sense Arena se spojil s prestižní tenisovou organizací ATP, pod jejíž hlavičkou probíhají všechny hlavní tenisové turnaje sezóny včetně grandslamů. Navázal s ní několikaletou spolupráci a zároveň se stal dvorním dodavatelem tréninkového systému, který prorazil také ve slavné NHL.

„Naším cílem je změnit tenis tím, že zvýšíme výkonnost sportovců skrze mentální, taktický a vizualizační trénink,“ řekl ke spolupráci s ATP zakladatel Sense Areny Bob Tetiva. Byl to právě on, kdo vymyslel způsob, jak tréninky amatérských i profesionálních sportovců vylepšit – a šel na to přes virtuální realitu, kdy hráči na hlavu dostanou brýle, do ruky senzory a před oči nové možnosti.

Sense Arena totiž hráčům ve virtuální realitě poskytuje mentální a kognitivní trénink a pomáhá jim zlepšovat například čtení soupeře, rozhodovací schopnosti nebo koncentraci. Jedná se tak o doplněk standardních tréninkových drilů, který nabízí data, s nimiž by sportovci v reálném světě jen stěží pracovali. A když je správně využijí, může to rozhodnout o jejich úspěchu na hřišti.

„Stejně jako hokej je tenis geometrická hra, při které na kurtu hledáte správné úhly a volné sektory,“ řekla loni vítězka úctyhodných devětapadesáti grandslamových titulů a poradkyně startupu Martina Navrátilová. „Když je vše vizuální, je to velký rozdíl. Usnadní to nácvik techniky i pohybu. Hráči pak jde vše přímo do hlavy,“ dodala během promo akce na pražské Štvanici, na které byl i CzechCrunch.

Obzvlášť zajímavá může být pro tenisty funkce pro trénování returnů, díky které budou moci analyzovat a vracet přesná podání, která se na některých z okruhů ATP (a dámské WTA) opravdu odehrála, akorát s tím rozdílem, že je budou řešit ve virtuální realitě. Stejně tak se v tom mohou zdokonalovat i rekreační hráči, kteří si chtějí vyzkoušet, jaké to je stát před profesionálním tenistou na protější straně dvorce.

Sense Arena uvádí, že v úzké spolupráci s ATP bude postupně tréninkovou platformu ladit, přičemž mají v plánu také pracovat na obsahu, díky kterému budou vzdělávat širší tenisovou komunitu mimo jiné o výhodách mentálního tréninku. „Ať už jde o ATP Tour nebo jakoukoli úroveň hry, rozdíl mezi výhrou a prohrou často spočívá v mentální odolnosti a přípravě,“ řekl šéf ATP Massimo Calvelli.

Ostatně to vědí i někteří profesionální hráči, kteří nejen z tohoto důvodu dali Sense Areně šanci – a podle slov firmy ji používají. Jde o Jacka Socka, Jennifer Bradyovou, Brendu a Lindu Fruhvirtové, Miomira Kecmanoviče, Emila Ruusuvuoriho, Liudmilu Samsonovou, Huntera Reese, Darii Savilleovou nebo Luisu Stefaniovou. Díky uzavřené spolupráci ale k technologii mohou mít potenciálně lepší přístup i další hráči.

Stejně jako u hokejových tréninků i tady budou zájemci potřebovat headset pro virtuální realitu, konkrétně Quest 2 od Mety, a haptickou raketu spolu s aplikací od Sense Areny. A ti, kteří jsou podle žebříčku ATP nebo WTA v případě žen v první stovce nejlepších ve dvouhře, potažmo v první pětadvacítce ve čtyřhře, těm se otevře speciální tréninkové zázemí, které má být dostupné pouze jim.

Foto: Sense Arena Zakladatel startupu Sense Arena Bob Tetiva

Do dnešního dne mělo speciálními tréninky ve virtuální realitě od Sense Areny projít už přes dvacet čtyři tisíc hráčů ze čtyřiceti zemí světa, kteří zkompletovali více než dva miliony cvičení. Nárůst startup pozoroval hlavně v souvislosti s NHL, tedy tou nejlepší hokejovou ligou, jejímž certifikovaným partnerem se před nedávnem stal, což znamená, že uvnitř své tréninkové hry nabídne loga všech týmů, které NHL hrají.

Bob Tetiva ale už v minulosti řekl, že u hokeje to nemá končit. Potvrzuje to zmíněným velkým vstupem do tenisu, nicméně výhledově by se rád uchytil také v basketbalové NBA. Táhne ho tam i fakt, že dlouhé roky basketbal hrál. Navíc byl jeho otec úspěšným československým basketbalistou, který hrál jak na mistrovství Evropy, tak na olympiádě.