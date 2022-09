S rodiči na vejminku. Tvar beskydského domu nabízí soužití s dostatkem soukromí

Žít v jednom domě s rodiči přináší celou řadu benefitů, zároveň však při takovém nastavení mohou vznikat třecí plochy, které jsou často dány především nedostatkem soukromí. S řešením tohoto problému si mistrně poradili architekti studia KLAR, kteří v domě ve tvaru písmene V nabídli vlastní prostor pro dvě generace, které k sobě mají velmi blízko.

Dům se dělí na dvě křídla, každé z nich je víceméně určeno pro jednu z nich. Klientem studia totiž byla čtyřčlenná rodina, která chtěla žít pospolu s dědečkem a babičkou, aniž by však kdokoliv přišel o své vlastní místo.

Architekti proto zvolili dvojdomek o půdorysu ve tvaru písmene V, který maximálně využívá zastavitelnou plochu pozemku definovanou nedalekým lesem a zásobníky plynu v podzemí. Oba objekty jsou koncipovány jako dřevostavba, kterou si investor mohl částečně realizovat svépomocí.

Foto: Václav Novák Vnější plášť domu vznikl opalováním dřeva

Dům vychází vstříc architektuře Beskyd, kde leží obec Rybí, v níž se dům nachází. Na zdejší tradiční jednopodlažní domy odkazuje ostře zkosená střecha i zvolený stavební materiál. Jedná se o typický přístup architektonického studia z Kopřivnice, které se komerční objekty i soukromé rezidence často snaží zasadit do kontextu kraje.

Základem tohoto projektu se stal dřevěný rám spolu s dřevěnými panely. Celá konstrukce vyrostla na několika typech základů. Zatímco rodinný dům stojí na tenkých ocelových kůlech, druhý domek podpírají železobetonové základy.

Plášť obou domů je tvořen opalovaným dřevěným obkladem na vnějších stěnách, zatímco vnitřní fasáda dvoru a podhledy protažených přesahů střechy jsou z kontrastního obkladu ze světlého dřeva.

Díky tvaru písmene V mezi sebou oba objekty vytvářejí otevřený dvůr ve formě trojúhelníku, který je orientovaný na jih a nabízí výhled do lesa. Dvůr je zároveň lemován masivní dřevěnou terasou se schodištěm.

Foto: Václav Novák Velká okna stírají rozdíly mezi interiérem a exteriérem

Foto: Václav Novák Pohled ze zádveří na dvorek

V místě, kde se oba objekty protínají, se nachází hlavní vchod, který vede do chodby. Z ní je výhled do obou křídel domu a díky velkému oknu také ven do zahrady. Jedna část domu slouží jako obytná, s otevřeným stropem, kuchyní, jídelním koutem, koupelnou a ložnicemi dětí a rodičů.

V druhém křídle se nachází technická místnost, ložnice prarodičů a druhá malá koupelna. Obě rodiny díky tomu mohou trávit čas pospolu, zároveň však respektovat své jednotlivé soukromé zóny a udržovat zdravou dvougenerační harmonii.