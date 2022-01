Své elektrické koloběžky má dnes v nabídce celá řada automobilek. U značek, jako je Ford či Seat, není jejich zařazení do sortimentu ničím překvapivým. Oko se dá přimhouřit i v případě koloběžek od BMW či Mercedesu. Ovšem nyní svou vlastní elektrickou koloběžku představila automobilka, u které by to čekal jen málokdo. Své vlastní dvoustopé přibližovadlo nabídne i Bugatti. Parametry Chironu však nečekejte.

Bugatti je synonymem pro rychlost, závodní úspěchy, technologickou dokonalost a bezbřehý luxus. Produkce vlastní koloběžky je tedy něco, co by od značky, která se nedávno dostala pod křídla chorvatského Rimacu, očekával jen málokdo. Přesto se charakteristické oblouky, francouzská modř a hlavně legendární emblém dostaly i na stroj s koly o průměru devět palců.

Hned na úvod je nutné říci, že přestože zde mluvíme o pouhé koloběžce, v porovnání s ostatními modely jiných automobilek se jedná o poměrně propracovaný kus kovu. Tedy lépe řečeno kus hořčíkové slitiny, díky které celá koloběžka váží lehce přes 15 kilogramů.

Bugatti vytvořilo vlastní elektrickou koloběžku Foto: Bugatti

Kupředu ji pohání 700W motor, který umožňuje vyškrábat se do kopce se sklonem až 15 stupňů. Energii jí poskytuje baterie o výkonu 360 Wh, která na jedno nabití zvládne přibližně 35 kilometrů, a potom koloběžka klekne. Díky vyjímatelnosti je ovšem možné rychle vystřídat vybitou baterii za plně nabitou, případně ji připojit do standardní elektrické zásuvky, která ji nabije zhruba za čtyři hodiny.

Aby se scénář s kleknutím neodehrál neočekávaně kdesi za městem u testovacího polygonu, kde jezdí skutečné bugatky, je koloběžka vybavena digitálním ukazatelem rychlosti a výdrže baterie. Mimo to jí nechybí ani efektní koncové světlo tvarované do oblouku a blinkry, kdyby bylo potřeba předjíždět ty, kteří mají svou kolobrndu od méně nadupané automobilky. A aby jim bylo naprosto jasné, kdo jim právě ukázal záda, promítá koloběžka za zadní kolo i charakteristický znak EB, tedy iniciály zakladatele Ettore Bugattiho.

To je potřeba, protože z dynamiky předjížděcího manévru nemusí být hned na první dobrou jasné, s kým mají ostatní na komunikaci tu čest. Koloběžka je totiž schopná jet rychlostí 14,4 nebo 20,1 či 29,7 kilometru v hodině v závislosti na aktivovaném módu Economy, City nebo Sport.

Takové parametry jsou spíše průměrné a třeba takový stroj od Seatu ze sebe dokáže vymáčknout rychlost okolo 25 km/h. Stačí tedy, aby se na koloběžku od Bugatti postavil o něco těžší jezdec, a magie slavného jména je tatam. Koloběžka je přitom schopna uvézt i pořádné pořízky, jejichž hmotnost sahá ke 110 kilogramům.

Koloběžky jsou dodávány také v černé a stříbrné Foto: Bugatti

Společnost Bytech, která pro Bugatti bude jednostopou novinku vyrábět, ji chce odívat nejen do charakteristické francouzské modři, která je oficiální barvou automobilky, ale také do dynamicky stříbrného a decentně černého laku. Tím vůbec nejzajímavějším na tomto stroji však bude jeho cenovka, kterou Bugatti prozatím neprozradilo.

Právě cena totiž ve velkém rozhodne, zda se toto první elektrické Bugatti stane masově prodávaným modelem, nebo se bude jednat o stejnou exkluzivitu jako ostatní modely, které sjíždí z linek automobilky. Vsázíme však na druhou variantu a připomínáme, že k dostání je možná o něco sofistikovanější hračka s emblémem Bugatti na přídi v podobě autíčka Bugatti Baby II za lidových 1,5 milionu korun.