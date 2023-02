S vývojem softwaru jsem začal kolem dvanácti, říká Juraj Masár, který obouvá Atomy

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Juraj Masár, spoluzakladatel startupu Better Stack, který ulehčuje práci vývojářů sledováním výpadků v softwaru. Jaké všechny nástroje Masár využívá k tomu, aby se mohl Better Stacku věnovat na 200 procent, jak sám říká? Do čeho investuje? A jakou radou se ve svém byznysovém životě řídí?

***

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Okolo půlnoci a spím čtyři až dvanáct hodin.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Oura pro měření spánku, Stripe Dashboard, Slack, Mail, Kalendář, to-do list.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

Telefon: Slack, Superhuman, Cron, Reminders, Bolt/Uber, Notes, Maps, Waze, Sheets, Oura, Rise, Spotify.

MacBook: Superhuman, Slack, Notion, Trello, 1Password, iTerm2, RubyMine, Messages, WhatsApp, Rize.

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

Macbook Pro 16.

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Džíny, Better Stack triko a mikinu Creandum.

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Atoms.

Foto: Better Stack Juraj Masár se ve svých startupech snaží omezit „politiku“ a mítinky

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve tvém batohu?

MacBook, nabíječka, sluchátka WH-1000XM4, kabel USB-C/Lightning, pas.

Jmenuj knihu, kterou bys doporučil všem k přečtení.

The Hard Things About Hard Things.

Jaký film nebo seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

The Social Network a Suits.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

Area21, Martin Garrix, Macklemore.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

What’s 🔥 in Enterprise IT/VC, Tomasz Tunguz blog, Lenny’s Newsletter.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Žádnou.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

BMW G30.

Kam si rád zajdeš na dobré jídlo?

Pastacaffé.

Jak sis vydělal první peníze?

Sbíráním meruněk a vývojem softwaru už okolo dvanácti.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostal zaplaceno?

Builders podcast s Davidem Šiškou.

Investuješ?

S&P 500, real-estate, tech stocks a angel investing.

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

Hovořím o něm v Fuckup Nights Talk.

Kdo v Česku tě inspiruje?

Zdeněk Cendra, Tomáš Čupr, Andrej Kiska, Veronika Kolejáková, Karel Zheng, Martin Galovič.