Šachová partie Messiho a Ronalda boří internet. Louis Vuitton je ale pro ikonický záběr fotil zvlášť

Na Instagramu není příliš mnoho fotek, které by přilákaly větší počet lajků. Luxusní značce Louis Vuitton se podařilo před startem fotbalového mistrovství světa zvěčnit na jedné fotografii dva z nejlepších fotbalistů historie. Snímek, který nabízí hned několik zajímavých rozměrů, okamžitě obletěl svět a mnozí ho rovnou označili za ikonickou momentku, na kterou se bude dlouho vzpomínat. Možná vůbec nejzajímavější je ale skutečnost, že se obě fotbalové legendy v jedné místnosti vůbec nepotkaly. Známá fotografka Annie Leibovitzová je zvěčnila zvlášť a následně spojila do jedné. Sdělení zůstává dál silné, ale kouzlu okamžiku to trochu ubírá.

O působivé fotografii se mluví od soboty, kdy ji všechny zainteresované strany ukázaly světu. Cristiano Ronaldo u ní má na Instagramu přes 31 milionů lajků, Lionel Messi přes 24 milionů a další miliony přidávají oficiální účty společnosti Louis Vuitton i samotné fotografky, která je ve svém oboru taktéž známou a uznávanou personou. „Vítězství je stav mysli. Dlouhá tradice výroby kufrů, které pro Louis Vuitton nafotila Annie Leibovitzová,“ stojí v krátkém komentáři u fotky na Instagramu portugalské hvězdy Cristiana Ronalda. Komentářů je jen tam přes 400 tisíc a fotka se diskutuje napříč internetem od Spojených států až po Katar, kde se kontroverzní šampionát hraje.

Zmíněný kufr není pro většinu fanoušků na fotce zase tak podstatný, byť pro Louis Vuitton, který celou kampaň platí, je to logicky důležitá součást. Emoce budí zejména to, že spolu u jednoho provizorního stolu, který tvoří právě jeden z kufrů s logem LV, sedí dva fotbalisté, jež jsou považováni za jedny z vůbec nejlepších, jaké kdy tento sport poznal. Dva fotbalisté, kteří jsou odvěcí rivalové. Dlouho spolu sváděli souboje v dresech španělských velkoklubů Barcelony a Realu Madrid, každoročně bojovali o Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa a každý udělá maximum pro úspěch své reprezentace také na turnaji v Kataru.

Foto: CzechCrunch Fotografie Ronalda a Messiho rezonuje na Instagramu

Pokud by vše vyšlo, dokonce by se mohla Messiho Argentina a Ronaldovo Portugalsko potkat až v úplném finále. To by jejich fotografie dostala rázem ještě úplně jiný náboj. Lionel Messi a Cristiano Ronaldo byli vždy velcí profesionálové, vzájemně se respektovali a jejich rivalita měla především sportovní charakter. Žádné překřikování v médiích, jako můžeme občas vidět jinde. Přesto je jejich společná marketingová kampaň pro Louis Vuitton výjimečnou záležitostí. Bok po boku totiž byli vidět takřka výhradně jen na hřišti, když se zrovna potkali, nebo na slavnostních ceremoniích.

Proto se fanoušci na sociálních sítích hned ptali: Jak celé natáčení vypadalo? Padli si oba fotbalisté kolem krku, nebo se jen rychle vyfotili a pak zase každý šel svou cestou? V Louis Vuitton se rozhodli, že pozadí celého focení odhalí, a v neděli vydali krátké video, v němž oba fotbalisty spolu s fotografkou Annie Leibovitzovou ukázali při práci. Klip se však na oficiálních kanálech LV ohřál jen pár minut a byl bez vysvětlení stažen. Důvod? Fanoušci totiž na základě zveřejněných záběrů poznali, že Messi s Ronaldem nebyli foceni spolu, ale každý samostatně. Pravděpodobně na úplně jiném místě, načež je marketéři v počítači umně posadili proti sobě a stvořili ikonický záběr.

V obecné rovině by na takovém postupu nebylo nic překvapivého. Významná postprodukce a další úpravy jsou u marketingových kampaní zcela běžnou záležitostí. Obzvlášť u značky jako Louis Vuitton, která dbá skutečně na každý detail, a o to víc u takových hvězd, jako je Cristiano Ronaldo a Lionel Messi, jejichž čas je nesmírně drahý. Z finančního, časového či logistického hlediska může být jednodušší nafotit je zvlášť, když autoři zvládnou i tak dosáhnout kýženého výsledku. Akorát se v tomto případě řeší, že když oba dva muži ve skutečnosti neseděli tváří v tvář, z celého záběru může trochu vyprchat punc výjimečnosti a napětí.

Na úspěchu i dosahu celé kampaně to nic nezmění. Dost možná to ještě pomůže v jejím dalším šíření. Ostatně už před tím, než Louis Vuitton video ze zákulisí zveřejnil, někteří na základě různých detailů spekulovali, že jde o výrazně upravenou fotku. Nicméně už jen skutečnost, že se ve francouzské módní značce rozhodli tak rychle jednat a video stáhli (dál se ale šíří po internetu), naznačuje, že také oni cítí původní sílu sdělení, kdy Messi s Ronaldem sedí společně u šachové partie, a tak možná odhalení zákulisí celé akcie litují. Oficiální vyjádření ale zatím žádná ze stran neposkytla.

La pub des deux GOATs pour Louis Vuitton 🎬🏆🐐 (@LouisVuitton) pic.twitter.com/PQ7LkBH4qZ — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 20, 2022

Nadále každopádně platí, že i další prvky na fotografii hrají svou roli. Rozmístěním šachových figurek počínaje a samotným kufrem v ikonických barvách LV konče. Nejde totiž o jen tak ledajaký kufřík. V podobném kufříku, byť ne nutně tom stejném, byla totiž prezentována trofej pro vítěze turnaje na předchozím mistrovství světa v Rusku. A stejně tomu tak je i při dnešním zahajovacím ceremoniálu v Kataru. Messi s Ronaldem by tak teoreticky sváděli šachový souboj nad ikonickou zlatou trofejí, na níž jsou dva jásající fotbalisté a zeměkoule.

Právě o ní si to totiž rozdají i v Kataru, což by mohla být pro oba dva poslední velká reprezentační akce. Ronaldovi bude v únoru už osmatřicet a jeho fotbalová kariéra se nevyhnutelně chýlí ke konci. Posledním senzačním rozhovorem si pravděpodobně minimálně zavřel dveře k dalšímu působení v Manchesteru United a v lednu si patrně bude hledat nové angažmá. Messimu bylo letos pětatřicet, a přestože by mohl na zelených trávnících vydržet o něco déle než jeho sok, v dresu Argentiny už patrně větší akci nezažije. Sám navíc po nejcennější reprezentační trofeji touží, jelikož mu ve sbírce chybí.

So the Louis Vuitton photoshoot with Messi/Ronaldo features a game between Magnus and Hikaru from 2017. But… why specifically that one? pic.twitter.com/ETRWaawtra — GothamChess (@GothamChess) November 20, 2022

Šachoví odborníci si pak všimli i postavení jednotlivých figurek na fotografii. Autoři se patrně snažili napodobit partii mezi šachovými velmistry Magnusem Carlsenem a Hikaruem Nakamurou z roku 2017. Jejich souboj tehdy skončil nerozhodně. Jak se bude dařit Argentině nebo Portugalsku na světovém šampionátu v Kataru, uvidíme v následujících týdnech. Už teď je ale jasné, že jejich společná kampaň s Louis Vuitton bude patřit k těm nejúspěšnějším, minimálně co se týče čísel na Instagramu. Největší počet lajků zatím stále drží satirický účet s obyčejným vejcem, který jich před třemi lety nasbíral přes 55 milionů. Ronaldo s Messim jsou mu ale v patách.

A je to také důkaz, že Louis Vuitton ví, jak využít příležitost. V roce 2010, před startem mistrovství světa v Jihoafrické republice, do jednoho záběru v rámci své marketingové kampaně dostali taktéž velké fotbalové hvězdy. U stolního fotbálku pózovali Brazilec Pelé, Francouz Zinédine Zidane a Argentinec Diego Maradona. Také ti patří k těm nejlepším hráčům historie a také tehdy je fotografovala Annie Leibovitzová.