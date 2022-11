Zrada, spiknutí, nulový respekt. Ronaldo se opřel do vedení United, to teď hrozí jeho vyhazovem

Na nejvyšší fotbalové scéně se teď řeší dvě hlavní události. Tou první je mistrovství světa v Kataru, tou druhou je nespokojenost Cristiana Ronalda v dresu Manchesteru United. A nejde jen o plytké výlevy v zákulisí. Slavný Portugalec s kritikou svého aktuálního chlebodárce zamířil do televize, kde nešetřil slovy. Vedení klubu teď zvažuje kroky, které by ho mohly stát i místo v týmu.

Když se Cristiano Ronaldo, jeden z nejlepších fotbalistů planety, vrátil loni do Manchesteru United, který ho v letech 2003 až 2009 proslavil, očekávalo se, že Rudým ďáblům pomůže k úspěchům nejen v britské Premier League. To se ale tak úplně nestalo – v domácí lize skončili šestí, v Lize mistrů vypadli v osmifinále. A Ronaldo? V obou soutěžích nastřílel 24 gólů, ale že by hrál jako z říše snů, to úplně ne.

Nikdo by nepředpokládal, že by kvůli tomu chtěl Ronaldo z Manchesteru United odcházet. Pak ale letos v dubnu přišel do týmu nový trenér, uznávaný Nizozemec Erik ten Hag – a začaly se objevovat problémy. Britská média poté chrlila zprávy, že Ronaldo není spokojený s jeho vedením. A teď se to potvrdilo.

Před pár dny si sedl s televizním moderátorem Piersem Morganem a nahráli výživný rozhovor, kde se portugalská hvězda otevřeně podělila o tom, co ji trápí. Exkluzivní rozhovor byl rozdělen na dvě části, přičemž ta druhá byla odvysílána během čtvrtečního večera. V celém rozhovoru Ronaldo nešetřil kritikou a poukazoval na řadu věcí, které musel od vedení klubu „snášet“.

„I don’t have respect for him, because he don’t show respect for me.“

Cristiano Ronaldo says he experiences a lack of „empathy" from his Man Utd boss Erik ten Hag.



