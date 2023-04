Sál připomínající transformera. Karlovy Vary získají ve dvoraně Císařských lázní kulturní stánek

Staly se jedním z hlavních dějišť bondovky Casino Royale. Zahrály si totiž přímo hazardní chrám, podle kterého se celý film jmenuje. Pro běžného kolemjdoucího zůstávají Císařské lázně v Karlových Varech od devadesátých let zavřené. Změnit by se to mělo v polovině letošního roku. A jako bonus přibude nový multifunkční sál.

Císařské lázně se nacházejí jen tři minuty chůze od slavného hotelu Pupp. Jsou dokonce zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO jako součást historického centra lázeňského města, a to teprve od roku 2021. V Česku jsou sice památkově chráněné už od roku 1958, ani to ale nezabránilo tomu, aby se dostaly do špatného stavu a jako spousta dalších významných staveb se světu uzavřely.

Před čtyřmi lety se ale Císařské lázně začaly rekonstruovat a jejich otevření je už na spadnutí. A přinese i novinku – ve dvoraně historického objektu vznikne multifunkční sál. Nejde o přístavbu, sál stojí sám o sobě, aniž by se na budovu jakkoli vázal. Architekt Petr Hájek ho totiž opřel o šest ocelových nohou. „Objem se důsledně vyhýbá přímému kontaktu s historickou budovou i s původními litinovými sloupy při obvodové stěně,“ popisuje Hájek.

To v zásadě znamená, že veškeré audiovizuální, scénické a akustické technologie jsou součástí objektu, který je do dvorany vložený. Vše, co oba objekty spojuje, je elektrická přípojka pro silnoproud a slaboproud.

Foto: Petr Hájek Architekti Sál stojí na šesti ocelových nohou ve dvoraně Císařkých lázní

Sál upoutá v novorenesanční budově z konce devatenáctého století svou výrazně červenou barvou. „Návrh vychází z respektu k historickému prostoru. Od začátku jsme věděli, že kolem původní stavby budeme chodit po špičkách. Chceme ji šetrně doplnit, obohatit, ale nenarušit,“ uvedl architekt a dodal: „Někomu tvary sálu připomínají transformera, někomu červeného kraba, který má ve své náruči prostor pro hudbu. Zvolená červená barva je archetypální s mnoha dalšími přesahy. Reprezentuje vzrušení a emoce, ale i strojovou estetiku konce devatenáctého století.“

Nový sál bude sloužit všemu možnému, především ho ale bude pro svoje koncerty používat i Karlovarský symfonický orchestr. Karlovarští by tady ale měli mít možnost zajít na celou plejádu akcí. Mohou se tu hrát divadelní představení nebo konat plesy, podlaha se dá upravit speciálně na taneční sál. Mohou tu být konference a součástí bude také multimediální expozice, která představí dějiny lázeňství v Česku i ve světě. Místo tu najde kavárna, informační centrum i badatelna.

Nebyly by to ale Karlovy Vary, aby v novém sálu nebyla možnost pořádat také filmová promítání. Císařské lázně by se dokonce měly stát dalším promítacím místem pro mezinárodní filmový festival. Karlovarský kraj už nakoupil promítačky a potřebný audiosystém. Pořídil také zařízení pro zatemnění atria. Podle harmonogramu by se vše do letošního konání festivalu mělo stihnout.

Sál má mít výbornou akustiku, jeviště je vybavené dokonce posuvnou akustickou stěnou doplněnou o polohovatelné otáčivé panely. Ty se dokážou přizpůsobit prostoru. Otočné trojúhelníky jsou ve stropě a každá strana má jinou funkci. Jedna zvuk pohlcuje, druhá ho odráží a třetí rozptyluje. Panely jsou ozdobené strukturou, která má připomínat morfologii Slavkovského lesa.

Vtip celé konstrukce multifunkčního sálu je takový, že až si někdo rozmyslí, že by v Císařských lázních neměl být, může se zase rozšroubovat a odvézt jinam. Ostatně už nyní byly jednotlivé díly dosazeny do dvorany skrze střechu a až na místě složeny. „Bylo to jako stavět plachetnici v lahvi. Nejprve jsme museli vše vyrobit a nanečisto sestavit v hale, abychom věděli, že nic nechybí. Poté bylo nutné vše očíslovat, rozložit a zase sestavit v atriu budovy,“ uvedl Hájek.

Sál by se měl otevřít spolu s lázněmi, a to už 17. června. Karlovy Vary mimochodem získali další kus do historie daného místa. Během rekonstrukce byly objeveny základy původního pivovaru, který stál v podstatě na půdorysu dnešních lázní.

Foto: Depositphotos Císařské lázně v Karlových Varech

Ty nesou podobu od vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermana Helmera. Lázně tu fungovaly až do konce osmdesátých let, pak se tu na chvíli otevřelo také kasino. Výběr lokality pro film Casino Royale tak nebyl zcela od věci. Uzavřen byl objekt v roce 1994, v roce 2008 byl bezplatně převeden na Karlovarský kraj, který ho začal před čtyřmi lety opravovat. Obnova vyjde na zhruba 1,4 miliardy korun, rozpočet sálu byl více než 150 milionů korun.

Císařské lázně by měly být pro veřejnost otevřeny každý den po celý rok, a to od 10 do 18 hodin. Lidé budou moci vyrazit na prohlídkový okruh, v nabídce budou tři. Samotná budova Císařských lázní, dále Císařská koupelna a v plánu jsou také hrané prohlídky.