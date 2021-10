Je snadné si představit, jak užitečným nástrojem pro boj Kevina McCallistera mohlo být LEGO. Kdyby na pečlivě nastražené kostičky navíc nic netušící zloději šlápli, jistě by znovu zvážili snahu dostat se do domu. Nová stavebnice tradiční dánské firmy umožňuje se do role hrdiny Sám doma vžít a zavzpomínat při tom na film i vlastní raubířské roky.

Set s názvem Home Alone (Sám doma) znázorňuje kompletní dům McCallisterů, chybí jen rodina. Kevin je zde poté, co na něj rodiče zapomněli při hektickém odjezdu na vánoční prázdniny, sám a byť si to možná zpočátku užívá, objeví se velké problémy. Rezidenci bohaté rodiny z dodávky sledují lupiči, kterým se zachtělo drahých moderních výdobytků.

LEGO se filmový dům snaží reprodukovat co nejvěrněji, obsahuje tedy dvě plně vybavená patra, podkroví a sklep. Nechybí ani Kevinova pevnost na stromě. Všechny pokoje mají to, co z filmu dobře známe, a kromě pasivního obdivování propracovanosti samozřejmě vybízejí i k aktivní hře. Pokud si odmyslíme dějovou linku s rodiči, stavebnice umožňuje přehrát si takřka celý snímek.

Ještě než Kevin musí dětskou hrou odehnat nezvané hosty, může si zahrát na dospěláka v koupelně nebo projet na bobech po schodišti. Netrvá ale dlouho a už se musí pustit do připravování pastí nebo dalších odrazovacích mechanismů. Nechybí tak třeba vláček a gramofon s namontovanými figurínami „obyvatel domu“ ani televize s puštěnou gangsterkou.

Celý dům lze otevřít i dozdělit na jednotlivá patra Foto: LEGO

Jakmile zloději zjistí, že je Kevin doma sám, přichází čas na radikálnější opatření. Nejdříve je to rána pánví po hlavě, pak zapálené vlasy z hořáku umístěného vedle vstupních dveří. Když se antagonisté lepí do dehtu ve sklepě nebo jim do tváře padá žehlička, snad s nimi už začneme i soucítit. Vtom se ale rozhodnou malého chlapce definitivně zbavit – neúspěšně, přiletí na ně totiž plechovka s barvou a Buzzův velký pavouk.

Kromě dobře známých pastí je dům McCallisterů z dílků LEGO plný detailů a odkazů. Například ve sklepě je kotel vyvedený přesně tak, jak se zdál vyděšenému Kevinovi, takže se mu otevírá žhnoucí tlama. Na ledničce v kuchyni je připnutý turistický průvodce New Yorkem, v Buzzově pokoji zase najdeme padající poličky nebo katalog z Duncanova hračkářství.

Celá stavebnice má 3 955 dílků a kvůli vysoké míře detailů (i nostalgie) je určená spíše pro dospělé. K největším setům, čítajícím přes devět tisíc kostiček, má sice daleko, přesto jí však patří významné prvenství. Dům ze Sám doma je totiž největší stavebnicí spadající do kolekce LEGO Ideas.

Ta sestává výhradně z návrhů fanoušků, kteří si svůj ideální design sami navrhnou, na webu pro něj nechají hlasovat a pokud získají dostatečnou podporu, dánská firma ho vyrobí a nabídne jako produkt. Novinka se začne prodávat 1. listopadu, přičemž bude dostupná také v Česku za 6 599 korun.