Samsung vyrazí do boje s populární Ourou. Ukázal, že bude mít vlastní chytrý prsten

Uložit 0

Mohutnější černé, stříbrné nebo zlaté prsteny na rukou lidí po celém světě je možné vídat stále častěji. Stejně jako byla kdysi zažehnuta éra chytrých náramků a později chytrých hodinek, jsou v posledních letech velmi populární chytré prsteny. Teď se do této hry chce vložit také Samsung, který v ní jistě bude mít nemalé ambice. Pouští se na trh, kde aktuálně patří mezi nejznámější hráče finská společnost Oura Health, a na své konferenci Galaxy Unpacked ukázal, že se chystá vyrukovat pravděpodobně s velmi podobným prstenem. Na další informace si ale budeme muset počkat.

Lednová konference Galaxy Unpacked byla především o nové řadě telefonů Galaxy S24, která již tradičně nabízí tři varianty – základní S24, prostřední S24+ a nejvýkonnější vlajkovou loď S24 Ultra. Jelikož po hardwarové stránce už jsou tyto telefony kvalitativně velmi vysoko, soustředil se Samsung zejména na využití umělé inteligence (AI). Jeho první mobilní telefony využívající zejména AI nástroje od Googlu, které pomáhají s lepšími fotografiemi, překladem nebo hledáním, ukazují, jak zásadním způsobem může rychle se rozvíjející technologie ovládání mobilů změnit.

Na závěr prezentace si pak Samsung přichystal doslova párvteřinové překvapení, když oznámil a krátce ukázal, že chystá vlastní chytrý prsten. Bude se jmenovat Galaxy Ring, bude napojen do rostoucího ekosystému produktů značky Samsung, která se stále více soustředí také na funkce a služby spojené s monitorováním zdraví svých uživatelů… A to je kromě pár animací vše, co o něm zatím víme. Samsung neprozradil vůbec žádné další detaily kromě toho, že půjde o „výkonné a dostupné“ zdravotní a wellness zařízení. Přestože se na Galaxy Unpacked představení prstenu nečekalo, vzhledem k dění na trhu to není tak nepředvídatelný krok.

Foto: Oura Chytré prsteny Oura Ring

Popularita zmíněného prstenu Oura, který díky integrovaným senzorům měří aktivitu, srdeční tep, tělesnou teplotu, dechovou frekvenci či spánek uživatelů a následně vše sumíruje a vyhodnocuje v mobilní aplikaci, přiměla řadu dalších hráčů, aby se do této oblasti pustili. Delší dobu se spekulovalo, že s vlastním prstenem přijde i právě Samsung, který si loni dokumenty k takovému produktu, který by uměl měřit EKG či ovládat chytrou domácnost, patentoval. Detailnější informace o chystaném produktu prozatím jihokorejská společnost odmítla prozradit, ve svém oficiálním vyjádření pouze popsala svůj přístup v této oblasti.

„Základem je konsolidace přesnějších a konzistentnějších údajů shromažďovaných po co nejdelší dobu. Proto Samsung rozšiřuje své portfolio nositelných zařízení a brzy přinese nashromážděné inovace v té nejmenší podobě s Galaxy Ring. Díky špičkovým technologiím snímačů a pohodlnému nošení 24 hodin denně sedm dní v týdnu zjednoduší Galaxy Ring každodenní wellness pro ještě více způsobů, jak porozumět sám sobě ve dne i v noci,“ uvedla firma.

A co na tento tah Samsungu říká výkonný ředitel Oura Health Tom Hale? „Od našeho založení před více než deseti lety jsme neúnavně investovali do vytvoření nejlepšího chytrého prstenu,“ uvedl pro TechCrunch. A připomněl, že zdravotní šperky od Oury nosí lidé všech věkových kategorií, sportovci, ale i ti, kdo chtějí zlepšit spánek nebo odbourat stres.

„Oura pravidelně vydává nové funkce a má nejsilnější portfolio duševního vlastnictví – jak v oblasti hardwaru, tak softwaru – pro inteligentní kroužky, se 100 udělenými patenty, 270 podanými patentovými přihláškami a více než 130 registrovanými ochrannými známkami,“ dodal Hale. Vstup nových hráčů do stejné oblasti je podle něj pro firmu motivací do další práce.

Na to, čím bude chtít Samsung zákazníky u svého chytrého prstenu zaujmout a zda nabídne proti konkurenci nějakou zásadní novou funkci, si budeme muset teprve počkat. Jednou z výhod Oury může být podpora všech operačních systémů, respektive vedle Androidu také iOS, takže mohou finský prsten využívat rovněž uživatelé iPhonů. Prozatím není známo, zda takovou možnost povolí i Samsung.