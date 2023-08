Sapkowski píše nového Zaklínače. Polský autor potvrdil další díl fantasy ságy, vyjít má do roka

Že vzniká další kniha ze ságy o Zaklínači, se tak nějak tuší už delší dobu. Už před pěti lety její autor Andrzej Sapkowski hovořil o plánech na nové dílo. Začátkem letoška hovořil podobně. Před pár dny však neurčité plány dostaly velice konkrétní podobu. A to až takovou, že další knihu o lovci příšer Geraltovi by polský spisovatel měl dokončit během několika měsíců.

„Když jsem dřív prohlásil, že něco napíšu, ale pak jsem to nedokončil, lidé si stěžovali, jako bych je podvedl. Proto nerad mluvím o něčem, co jsem ještě nedopsal. Protože do té doby to pro mě prostě neexistuje,“ uvedl svou odpověď v ukrajinském podcastu Fantastic Talk(s) Andrzej Sapkowski. „Ale pro Ukrajinu vždy dělám výjimku a udělám ji i tentokrát. Ano, pracuji na nové knize o Zaklínači,“ potvrdil čerstvě pětasedmdesátiletý tvůrce Zaklínače.

„Pracuji na ni velice pilně. Může to ještě trvat rok, ale ne déle,“ dodal spisovatel. Osm fantasy knih si získalo v jeho rodném Polsku obrovskou popularitu, ta se už v devadesátých letech rozlila i do Česka. Světovější věhlas zaklínačské sáze přihrály videoherní adaptace od taktéž polského studia CD Projekt. Především Zaklínač 3 a jeho dvě rozšíření patří k nejlépe hodnoceným hrám na hrdiny i videohrám vůbec. A byť tak univerzálně pozitivní kritiky jako hry se nedočkalo, další vlnu zájmu o původní knihy vyvolalo i seriálové zpracování na Netflixu.

Zatím poslední kniha z fantasy světa se silným nádechem slovanské mytologie a evropského středověku vyšla v roce 2013. Titul Bouřková sezóna byl stejně jako první dvě knihy Poslední přání a Meč osudu z roku 1992 sbírkou krátkých povídek. Zbývající pětice knih tvoří samotnou románovou ságu, v níž se kroky zaklínače Geralta proplétají s příběhem čarodějky Yennefer a mladé Ciri, jíž osud nepřál pohodlné naplnění role mladé princezny.

Právě povídkový formát se jeví jako pravděpodobný i pro nového Zaklínače. „Příběh je uzavřený. Sága je dokončená. Takže pokud ještě něco ze světa Zaklínače napíšu, nebude to pokračování,“ prohlásil už před pěti lety Sapkowski. Což je samozřejmě dlouhá doba na změnu názoru, ale poslední román Paní jezera děj uzavřel s poměrně finální pointou (znalí čtenáři by mohli říct, že dokonce se čtyřmi…).

Nemalé množství fanoušků (včetně autora tohoto textu) navíc povídky cení více než romány. Ty se přece jen občas vydávaly až příliš daleko od kořenů, které Zaklínač v úvodních knihách zapustil. Esencí Geraltových dobrodružství je lov rozmanitých monster a řešení morálních dilemat, a to ideálně s napojením na skutečnou mytologii či historii. Zato s přibývajícími knihami nabývalo na důležitosti spíš řešení interdimenzionálního osudu Ciri.

Ať už každopádně Sapkowski zvolí libovolný směr, kratší než roční čekání na novou knihu zní jako velmi příznivá zpráva. A pokud se už teď nemůžete dočkat, ale neláká vás postošesté přelouskat osm Zaklínačů, tak dejte šanci třeba jeho Husitské trilogii. Před nejvěrnějšími fanoušky stříbrných mečů, kikimor a magických medailonů to raději neříkejte nahlas, ale v lecčems je tohle skorohistorické dílo ještě zábavnější než Sapkowského prvotina. A mimochodem, kromě nové knihy vzniká hned pět nových zaklínačských her od CD Projektu.