Megalomanské plány CD Projektu. Vyjde pět nových Zaklínačů, další Cyberpunk i úplně nová hra

Kolik Zaklínačů je potřeba k zašroubování žárovky? To nevíme, ale pokud se sejdou všichni, kteří se objevili nebo objeví ve videohrách studia CD Projekt, jistě jich bude dost. Tvůrci Zaklínače a Cyberpunku 2077 právě oznámili plány na mnoho let dopředu, které nelze označit jinak než za velkolepé.

Mezi hráči si polský CD Projekt získal slávu skvělou adaptací fantasy ságy o Zaklínači. Především třetí díl hry a její rozšíření se staly etalonem her na hrdiny. Příběhy lovce příšer Geralta sklízely nejedno ocenění nejlepšího titulu nejen v době svého vydání. Jenže když před dvěma lety vyšla sci-fi akce Cyberpunk 2077, dobré jméno varšavského studia schytalo pár ran pochromovanou pěstí svalnatého kyborga.

Avšak nedokonalý stav hry se postupně zlepšoval, v současnosti se jí extrémně daří a s tím se vrací i renomé CD Projektu. A nyní vývojáři oznámili velkolepé plány, které pokud se povede naplnit, by je opět mohly vystřelit na výsluní. Polská společnost odhalila práce hned na šesti nových titulech. Jde o pětici zaklínačských her, pokračování Cyberpunku i úplně nový titul.

Že se pracuje na novém Zaklínači, to už se nějakou dobu ví. Dokonce i to, že má jít o start nové vícedílné ságy s dosud nepoznanými hrdiny. CD Projekt na chystanou hru už začátkem roku lákal obrázkem se zaklínačským symbolem školy rysa – hlavní hrdina původních knih i následujících her nebo netflixovského seriálu Geralt je členem školy vlka. Nyní herní tvůrci potvrdili, že pod krycím jménem Polaris vznikne nová zaklínačská trilogie.

„Chceme vytvářet revoluční hry na hrdiny s nezapomenutelným příběhem,“ zmínil vzletné cíle CD Projektu jeho šéf Adam Kiciński. Ty se s trojicí her pokusí naplnit v průběhu šesti let od vydání prvního ze tří dílů. V mezičase plánovanou trilogii doplní další dva fantasy tituly s pracovními názvy Sirius a Canis Majoris. Všechny názvy snad v předpovědi do nebes dosahujícího úspěchu odkazují na názvy hvězd.

„Hra bude zasazená ve světě Zaklínače, ale od naší předchozí tvorby se liší tím, že je určena pro mnohem širší publikum. Bude určena jak pro hru jednoho hráče, tak pro multiplayer,“ prozradil Kiciński o projektu Sirius, který tak zjevně bude významnějším odklonem od hratelnosti původního Zaklínače. Odlišný bude i vývoj hry zakódované pod hvězdou Canis Majoris.

„Je to první produkt, který je vyvíjen mimo skupinu CD Projekt. To však neznamená, že by měl kvalitou zaostávat za naší interní tvorbou. Technologický základ mu poskytne Unreal Engine a nástroje vyvinuté pro Polaris,“ řekl Kiciński. Zároveň dodal, že na hře, která má být plnohodnotným titulem, nejen menší odbočkou, se navzdory externímu vývoji budou podílet autoři se zkušenostmi ze Zaklínače. Další informace o této novince by mělo polské studio uvolnit již brzy.

Foto: CD Projekt Red Jednu z postav ve hře Cyberpunk 2077 ztvárnil Keanu Reeves

Dobré zprávy přinesl šéf CD Projektu i fanouškům dystopického sci-fi. Finančně veleúspěšný, ale kvůli technickým nedostatkům kritizovaný Cyberpunk 2077 se dočká kromě v současnosti připravovaného rozšíření také plnohodnotného pokračování. Kódové označení Orion skrývá novinku vyráběnou novou vývojářskou divizí polské firmy ve Spojených státech.

Cyberpunk zažívá v posledních týdnech renesanci, kterou spolu s postupným odstraňováním chyb a přidáváním obsahu odstartoval také velice dobře hodnocený seriál na Netflixu. Anime Edgerunners pomohlo hře, kterou dlouhé měsíce po vydání sužovaly technické nedostatky i hlasy stěžující si na nenaplněná očekávání, k obrovskému nárůstu popularity.

Poprvé od své premiéry na přelomu let 2020 a 2021 přesáhla čísla kyberpunkové akce ve futuristickém Night City jen na Steamu 86 tisíc současně hrajících hackerů. Na stejné platformě se hra navíc dostala na vrchol žebříčku nejprodávanějších titulů. A při započtení hráčů, kteří ji hrají přes Epic, GOG nebo konzole, pak v uplynulých týdnech pravidelně lákala celkově přes milion zájemců denně.

Megalomanské plány pro rozšíření fantastického světa plného příšer a magie i příznivé zprávy pro fanoušky kybernetických implantátů CD Projekt doplnil také jednou originální novinkou. Pod názvem Hadar (ano, i to je hvězda) chystá zbrusu nový titul, respektive rovnou herní značku. První hra, která by jí měla položit základy, ještě nemá žádné konkrétní obrysy. Ale celý projekt má být původním nápadem z hlav polských designérů, nikoliv adaptací známých knih či stolní hry na hrdiny, jako tomu bylo v případě Zaklínače a Cyberpunku.