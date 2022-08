Saúdové začali golfovou studenou válku. Investují miliardy a od konkurence přilákali velká jména

Americká PGA Tour je synonymem toho nejlepšího profesionálního golfu. Její turnaje se hrají na těch nejprestižnějších hřištích a finanční odměny vítězů se pohybují v řádech desítek milionů amerických dolarů. Nově má ale nečekanou konkurenci. Saúdové dávají miliardy do nové soutěže a z PGA přetáhli vysoce úspěšné hráče.

Golf a Saúdská Arábie, to na první pohled nejde dohromady. Jedním z hendikepů země je všudypřítomný písek, který golfisté moc nemusejí. Těžko se z něj odpaluje a pokud do něj při hře míček omylem dostanete, zaděláváte si na problémy. Saúdská tradice v tomto sportu ale překvapivě začala už na konci čtyřicátých let minulého století. Co je menší překvapení, zrodila se z kombinace písku a nafty. A to jak obrazně, tak doslova.

Američtí manažeři, kteří do země v té době jezdili pracovat pro státní ropnou firmu Saudi Aramco, totiž měli golf rádi a nelíbilo se jim, že ho tam nemají kde hrát. Saúdové tedy do místního písku přimíchali další, u nich hojně dostupnou surovinu –⁠ ropu. Vznikla tak tvrdá směs, která už měla lepší vlastnosti. V roce 1948 vzniklo první hřiště v zemi. Mělo osmnáct jamek, nový povrch byl ale tvrdý až moc a golfisté si na hřiště stejně museli brát koberec umělé trávy, ze které odpalovali.

Dnes je v Saúdské Arábii čtrnáct hřišť a v červnu navíc země rozjela LIV Golf, profesionální soutěž, která má ambice konkurovat slavné PGA Tour. Financuje ji saúdskoarabský investiční fond (FIP), který jí poskytl dvě miliardy dolarů (42,2 miliardy korun), přičemž celková hodnota se odhaduje na 620 miliard dolarů.

Série LIV už je v plném proudu, golfisté zamířili do Anglie i Spojených států, v Saúdské Arábii se představí v říjnu. Zatím se letos odehrály tři turnaje z celkových osmi. Poslední červencový víkend se hrálo na hřišti Trump National Golf Club ve Washingtonu D. C., který patří bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Jedním z cílů nové soutěže je pak i snaha zpřístupnit tento sport hlavně mladším divákům. „Golf zestárnul. Myslím, že průměrnému divákovi je okolo 65 let,“ řekl deníku Washington Post jeden z vedoucích projektu LIV Golf Atul Khosla. Na turnajích tak vládne festivalová atmosféra – celou dobu hraje na hřišti hudba a po akci se pořádají koncerty.

Peníze a lidská práva

Nová soutěž nicméně příliš nenadchla jak představitele PGA Tour, tak představitele dalších turnajů, jako je třeba Ryder Cup, kde spolu soupeří týmy USA a Evropy. LIV k sobě totiž z PGA přetáhlo zvučná jména – namátkou Phila Mickelsona nebo Dustina Johnsona, kteří mají dohromady osm triumfů v takzvaných majorech, nejprestižnějších turnajích. Celkem z PGA ke konkurenci přešlo 48 hráčů, deset z nich z nejlepší světové padesátky.

Přeběhlíky kritizovali jejich bývalí protihráči s tím, že jediné, co je zajímá, jsou peníze. Saúdská LIV totiž hráčům nabídla velkolepé smlouvy. Mickelson měl údajně jen za vstup do soutěže dostat až 200 milionů dolarů (4,8 miliardy korun). Za třicet let kariéry v PGA si jednapadesátiletý hráč vydělal okolo 95 milionů dolarů (2,3 miliardy korun).

Srovnání finančních odměn na jednotlivých turnajích navíc ukazuje, že i tam LIV tradiční golfový okruh předčí. Podle magazínu Forbes pořadatelé v prvním turnaji, který se hrál v Londýně, pro vítěze připravili čtyři miliony dolarů (96,9 milionu korun) a celkem všem zúčastněným rozdali 25 milionů dolarů (605 milionů korun). Největší výplata pro vítěze, kterou nabízí PGA Tour, je 3,6 milionu dolarů na turnaji Players Championship. Celkem tam pro hráče vyhradili 20 milionů dolarů.

Co ti hráči dělají? Kde chtějí najít motivaci, když dostanou královsky zaplaceno předem?

Podle ředitele LIV Grega Normana měla nabídku dostat i legenda sportu Tiger Woods. Tomu organizátoři nabízeli až 800 milionů dolarů (19,2 miliardy korun). Odmítnul a opřel se do hráčů, kteří to přijali: „Co ti hráči dělají? Kde chtějí najít motivaci předvést ty nejlepší výkony, když dostanou královsky zaplaceno předem?“ prohlásil Woods v červenci. Jeho slova se na začátku LIV Golf docela potvrzují. Mickelsonovi se například první turnaj, který se hrál v Anglii, vůbec nepovedl.

Podle dostupných informací navíc přeběhlíci riskují svou účast na největších světových turnajích, o pošramocené pověsti a odchodu sponzorů nemluvě. Třeba Švéd Henrik Stenson, který měl na letošním Ryder Cupu být kapitánem týmu Evropy, už o prestižní pozici po přestupu do LIV Golf přišel.

PGA Tour také zakázala účast některým golfistům, kteří se kvalifikovali na blížící se turnaj FedEx Cup Playoffs a poté podepsali smlouvu s LIV Golf. Jedenáct přeběhlíků v čele s Mickelsonem tento týden podle deníku The Wall Street Journal zareagovalo antimonopolní žalobou proti PGA. Tři hráči v právním dokumentu argumentují, že jim pořadatelé nemohou zakázat účast na svých turnajích kvůli tomu, že podepsali smlouvy s konkurencí.

Přesun hráčů se potkal také s nevolí veřejnosti. Komentátoři argumentují, že se tím hráči spojují se saúdským vládcem, korunním princem Muhammadem bin Salmánem, který si zrovna neláme hlavu s ochranou lidských práv. Příkladem budiž vražda novináře amerického deníku The Washington Post v roce 2018, kterou měl schválit přímo bin Salmán, nebo letošní poprava 81 lidí uvězněných mimo jiné za účast na protivládních protestech.

Miliardy za obraz Ježíše

Zahraniční pozorovatelé tak další obří investici do populárních sportů vysvětlují jako takzvaný sportswashing – snahu vylepšit si skrze investice na Západě v očích veřejnosti tvář a odvést pozornost od zmíněných problémů. Před golfem Saúdové prostřednictvím svého investičního fondu minulou sezonu vstoupili třeba do anglického fotbalového klubu Newcastle United F.C., na začátku letošního roku dali miliardy korun do rozvoje esportu.

Hráči, kteří se saúdskou LIV podepsali smlouvu, se kritice brání například s tím, že jim jde o sport, ne politiku. Severoirský golfista Graeme McDowell řekl, že je projekt podle něj fenomenální příležitost. „Nejasné spojování Saúdů s věcmi, které údajně udělali, přece neznamená, že jsou všichni špatní,“ uvedl v rozhovoru pro irský Independent.

Pro investice ale podle expertů, kteří se děním v Saúdské Arábii zabývají dlouhodobě, existuje i jiné vysvětlení. Schválně – víte, co mají společného výše popsané investice s obrazem Ježíše Krista od Leonarda da Vinciho? Není to začátek hloupého vtipu. Všechny tyto věci spojují právě peníze ze saúdskoarabského investičního fondu FIP.

Když šel v roce 2017 v britské aukční síni Christie’s do dražby obraz Salvator Mundi od renesančního malíře da Vinciho, předpokládala se jeho výsledná cena okolo 200 milionů dolarů. V průběhu devatenácti minut dražby se ale nakonec vyšplhala až na 450 milionů a s nejvyšší nabídkou přišel saúdský ministr kultury. A to i přes to, že se už tehdy o pravosti obrazu dlouhodobě vedly spory.

Když se pak navíc ukázalo, že bin Salmán měl malbu jeden čas pověšenou ve své luxusní jachtě, nejenže to rozhořčilo experty na konzervování umění, vyvolalo to také otázky, proč korunní princ zaplatil tak vysokou částku za něco, k čemu se nechová zrovna v rukavičkách.

Proč mít klub, když můžete mít celou ligu

„Peníze neutrácejí proto, že by je kupované věci zajímaly. Dělají to, protože jsou bohatou zemí a bohaté státy historicky vždy vlastnily významné umění,“ řekl pro britský The Athletic Graeme Wood, lektor politologie na americké Yaleově univerzitě. Podle něj se saúdové snaží představovat synonymum bohatství ve světě a používají k tomu právě fond FIP.

Akademik Wood se shoduje s expertkou na Saúdskou Arábii Ellen Waldovou. „Mám z toho dojem, že se snaží ukázat, že jsou na úrovni vlivných investorů z velkých západních firem,“ popisuje v citovaném článku z The Athletic Waldová. „Proč mít jen sportovní klub, když si můžete dovolit celou ligu,“ uzavírá politolog Wood.

Jak populární zatím LIV Golf je a jak se jí bude dařit v budoucnu, to je těžké zodpovědět. Zatím nemá nasmlouvaná žádná televizní práva a přenos si zajišťuje sama online. Turnaj v Trumpově klubu sledovalo na Facebooku podle Washington Post asi tisíc diváků, na YouTube se jich dívalo přes šedesát tisíc.