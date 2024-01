Schillerová o Česku budoucnosti: Manželství pro všechny po mně nechtějte, škrtala bych výdaje na obranu

Uložit 0

V průzkumech veřejného mínění s přehledem vede hnutí ANO, například agentura Median mu ve svém listopadovém šetření přisoudila podporu 34,5 procenta hlasů. Sněmovní volby sice proběhnou až za necelé dva roky, jak by ale vypadalo Česko, pokud by do Strakovy akademie znovu usedla strana Andreje Babiše? „Vrátíme se k naší hospodářské strategii Česko – země pro budoucnost,“ říká Alena Schillerová, exministryně financí a předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO, která byla hostem podcastu Crunch s Čestmírem Strakatým.

Když byli ještě Schillerová a spol. ve vládě, přišli s anglickým, dnes už spíše vysmívaným heslem Country For The Future, příliš inovačních projektů a změn ovšem neprosadili. Přesto je podle Schillerové na co navázat: „Je to nastartování investic, hlavně do dopravní infrastruktury, ty nám klesají. Ministr financí Stanjura se chlubí, jak zvedl kapitálové výdaje, ale z toho mu 26 miliard dělá obrana – investice do tanků a střel nás ale nikam neposunou,“ říká Schillerová v podcastu, který si můžete pustit ve videu níže, na YouTubu, Spotify nebo Apple Podcasts.

Její výroky o potřebě snížit výdaje na obranu přicházejí v době, kdy probíhá válka na Ukrajině a kdy se vláda Petra Fialy zavázala navýšit rozpočet obrany, abychom dodrželi závazek, který jsme dali při vstupu do NATO. Ten říká, že bychom měli na obranu dávat aspoň dvě procenta HDP. Ostatně to, že do roku 2024 bychom tohoto cíle měli dosáhnout, svého času prosazoval i ministr obrany za ANO Martin Stropnický.

Schillerová ale v rozhovoru vyjádřila nelibost nad rostoucími výdaji právě v oblasti obrany. „Já se vždy osypu, když čtu vyjádření šéfa generálního štábu Řehky o tom, že se máme připravit na válku. Nejsme ve válce, chceme žít v míru. Naše závazky plnit samozřejmě musíme a chceme, jenom to musí odpovídat tempu, které si můžeme dovolit,“ dodává.

Svými výroky nepřímo navazuje na neúspěšnou prezidentskou kampaň Andreje Babiše, který se v lednu 2023 také snažil relativizovat potřebu zbrojit a který také opakoval, že je pro mír, a nikoli pro válku, ačkoli takové výroky nemají se situací na Ukrajině mnoho společného. Svou roli v tom hrají postoje veřejnosti, protože podpora Ukrajiny klesá a potenciální voliči ANO jsou už z tématu unavení.

A co tedy kromě škrtů v obraně a vyšších investic do dopravy Schillerová uvádí jako priority? „Tato vláda v hospodářské strategii pokulhává, my jsme přitom země, která má obrovský potenciál. Mě teď fascinuje cirkulární ekonomika. Setkala jsem s několika firmami na Moravě, které se tomu věnují, jsme země, která patří mezi špičku v třídění odpadů, a ani o tom nevíme,“ uvádí další příklad stínová ministryně financí.

Manželství pro všechny po mně nechtějte

Některé z předvolebních průzkumů přisuzují ANO také rostoucí preference mezi mladými voliči. Co jim hnutí nabízí? „Zaprvé – jsme s nimi v kontaktu, velmi nám pomáhají krajské buňky mladého hnutí ANO. Největší problém je dostupné bydlení. Kláře Dostálové, bývalé ministryni pro místní rozvoj, se nejdřív všichni vysmívali, ale teď se jí na konto mezigeneračních hypoték ozývají zástupci odborných svazů i bank a domlouvají se, že by připravili nějaký legislativní návrh,“ tvrdí šéfka poslaneckého klubu ANO. Proti mezigeneračním hypotékám, které podporují některé komerční banky a které stojí na prodlužování splatnosti úvěrů, se ostře vymezuje Česká národní banka.

Jedním z klíčových aspektů kontaktu strany s mladými voliči je pro Schillerovou stejně jako třeba pro Babiše sociální síť TikTok. V jejím využívání v politickém marketingu má ANO oproti konkurenci náskok. Účet @aschillerka sleduje kolem 30 tisíc lidí a nejsledovanější video má přes 660 tisíc přehrání. Devětapadesátiletá politička z Brna na něm neváhá naskočit na aktuální trendy – zpívá a tancuje na tiktokové hity nebo udělá skeč na téma Když Fiala nakupuje v Německu levněji.

Foto: CzechCrunch Alena Schillerová, šéfka poslaneckého klubu ANO, byla hostem podcastu Crunch

Že by to bylo pro jednu z nejvýše postavených političek v zemi nedůstojné, odmítá. „Někdy propojím trend TikToku s politikou, ale někdy prostě udělám jenom samotný trend, protože mě baví, ale říkám si, že to naopak přitáhne pozornost k nějakému politickému příspěvku. Ono to spolu tak nějak souvisí. Mám z toho hroznou radost, že mi tam mladí píší, po večerech vše čtu, odepisuji,“ vysvětluje svou strategii. S účtem jí prý pomáhají dvě členky brněnské organizace Mladé ANO.

Téma, které mladé voliče hodně pálí, je podle průzkumů CVVM například zrovnoprávnění stejnopohlavních svazků a dořešení manželství pro všechny. Hnutí ANO je v této otázce rozdělené a Schillerová se označuje za konzervativního člověka. „Já patřím do té skupiny, která vnímá manželství jako svazek muže a ženy, to znamená, že nejsem proti tomu, aby se narovnala práva a povinnosti stejnopohlavních párů, jsem proti tomu, aby se to jmenovalo manželství,“ dodává.

