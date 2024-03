Schváleno jako hotel, místo toho byty. Teď se má na Barrandovských terasách změnit i historická budova

Uložit 0

V polovině loňského roku představil investor Barrandovských teras novinářům dvě nové budovy po stranách historické budovy Barrandovských teras. Ve dvou novostavbách měly vzniknout apartmánové byty. Teď je ale investor plánuje prodávat jako družstevní s převodem do osobního vlastnictví za dva roky. S tím by nebyl problém. O stavební povolení ale žádal pro hotel a ani v územním plánu není pro bytovou funkci místo. Teď majitel žádá, aby byty mohly vzniknout i v historické budově místo restaurace.

Podle informací deníku Právo inzeruje liberecký podnikatel Michalis Dzikos skrze realitní kancelář byty k prodeji. Hotel je ta tam, stejně jako apartmány k dlouhodobému pronájmu. „Důvodem pro povolení staveb byla záchrana budovy kulturní památky a její znovuuvedení do provozu. Propojení restaurace s hotelovými salonky, kongresovým centrem s návštěvníky hotelu dávalo šanci místo oživit a vrátit do užívání veřejnosti,“ uvádí Spolek pro ochranu Barrandova.

Tím by se z něj prý stala funkční veřejná vybavenost, jak také uvádí územní plán. Ke stavbě spojovacího tunelu ale nakonec nedošlo a teď jsou byty na prodej. Potíž je ale i s dalším objektem, který je teprve před dokončením. Do původní budovy se totiž měla vrátit restaurace, která tu historicky byla. Podle architekta Ondřeje Kukrala, který má rekonstrukci na starosti, tu konkrétně měla být francouzská kuchyně, a to už na konci letošního roku. Ani to se ale možná nestane skutečností.

„Investor nedávno podal návrh na zrušení restaurace a salonků a využití historické budovy restaurace pro další apartmánové bydlení,“ popisuje spolek na svých stránkách. Projekt kritizuje Praha 5 i magistrátní politici. Městská část, respektive její rada, už schválila výzvu katastrálnímu úřadu, aby nezapisoval byty v objektech, které nejsou kolaudované jako bytové domy.

Náměstek pražského primátora Jiří Pospíšil pak chce s Národním památkovým ústavem vést debatu o tom, zda by budova neměla být památkově chráněná. Dnes tomu tak není, a to ani přesto, že zákon terasy chránil od roku 1958. Problém je, že se u nich do konce roku 1987 nepodařilo oficiálně ukončit zápis do státního seznamu. Ministerstvo kultury pak v roce 2020 uvedlo, že takové stavby památkami nejsou. Terasy každopádně chrání aspoň barrandovská památková zóna.

Podle Spolku pro ochranu Barrandova má pak investor v plánu postavit v Praze 5 ještě jeden bytový dům, a to na nejvýše položeném pozemku u závory vedle vjezdu z Barrandovské ulice. „To by znamenalo, že navržená stavba zakryje pohled na historickou budovu shora od Barrandova podobně jako jedna z existujících staveb zakrývá pohled zdola z Hlubočep. Přitom vyhláška o Městské památkové zóně Barrandov přísně omezuje i zásah do dálkových pohledů a horizontů,“ popisuje spolek.

Michalis Dzikos vlastní terasy od roku 2006. Původní plány na hotel překazil podle informací z loňské tiskové konference covid. Za své vzaly tak nakonec i plány postavit pod dvěma novostavbami dvoupatrové garáže. Nakonec se ukázalo, že by to bylo moc drahé, a tak vzniklo patro jen jedno, přičemž zbytek stání byl umístěný na plochu před terasy vylitou betonem. Bez stísnění nebo vsakování vody.

Jedna přístavba k historické budově – bílá – kopíruje půdorys slavného baru Trilobit, který shořel v roce 2001. Druhá přístavba – černá – je na severní straně. Po revoluci skončily Barrandovské terasy v rukách první dámy Dagmar Havlové, která majoritní podíl prodala neznámému kupci. Zatímco před lety byly terasy skvělým výletní místem, dnes projekt ze všech stran obklopují několikaproudové silnice a kouzlo prvorepublikového cíle Adiny Mandlové, Vlasty Buriana nebo Oldřicha Nového je pryč.