Scott.Weber míří s kancelářemi na Chodov. Na stěnách bude graffiti, v místnosti golfový trenažér

Ze samotného centra se zatím česká společnost Scott.Weber Workspace rozhlížela do Karlína, Holešovic či na Vinohrady, teď si chce zkusit něco nového. Společnost už v únoru otevře prémiový kancelářský prostor také dál od centra. Míří totiž na Chodov do byznysového komplexu The Park.

Právě z parku přišla ta největší inspirace pro nové kancelářské prostory. Zelené prostředí přenese společnost Adama Zvady do interiéru. Zeleň by měla být přítomná v zasedačkách i kancelářích, přičemž relaxační část má mít podobu Stromovky. Zájemci si tam najdou i japonský koutek nebo zakusí atmosféru londýnského Hyde Parku. To vše doplní i golfový či běžecký trenažér.

„Na své si zde přijde každý, kdo hledá variabilní místo na práci. Ať už v leže, v sedě, pod hvězdnou oblohou nebo mrakem, ve tmavém zákoutí či zenové oáze,“ popisuje Scott.Weber. I tady pak bude možné si od práce odpočinout při masáži nebo v baru.

„Celý koncept vychází z rytmu dne, tedy od úsvitu do soumraku. Na jedné straně proto bude slunečná kuchyně, na druhé noční bar. Mezitím je centrální park, prostor, který může sloužit pro eventy – vejde se sem osmdesát až devadesát osob,“ líčí provozní ředitel Martin Holý.

Na budovu na Chodově Scott.Weber čekal poměrně dlouho. Chtěl do té nejblíže nákupnímu centru WestField Chodov a zároveň nejblíže k metru. Nakonec se tu místo uvolnilo. „Je to prostor, který je vhodný i pro větší klienty, protože se může rozdělit a kdo by nechtěl prostor sdílet, je možné udělat hned za výtahem dveře do oddělené části s vlastními zasedačkami a kancelářemi,“ dodává Holý.

Foto: Scott.Weber Workspace Kancelářské prostory na pražském Chodově

Foto: Scott.Weber Workspace Vizualizace interiéru

I tady ale bude moci přijít jednotlivec a pronajmout si například jen místo v coworkingu. K dispozici budou různé malé místnosti, kam se zaměstnanci nájemníků budou moci schovat a soustředit na práci. Jsou tam i telefonní budky, které poskytují klid pro telefonování, nebo místnost pro natáčení podcastů.

Firma, která se specializuje na variabilní kanceláře, před nedávnem otevřela kancelářský prostor v Dejvicích. Konkrétně v budově Blox. Střetává se tam japonský a skandinávský styl, a to do takzvaného japandi. O prostory se postarali architekti ze studia Klik, kteří tady vytvořili například i místnost, která vypadá jako sauna. Horko tady sice není, vůně dřeva se ale line celým prostorem.

Kanceláře na Chodově by měly být jiné, v některých částech až punkové. Zatímco v Dejvicích jsou vidět krásné tapety, na Chodově budou na stěnách i graffiti. Chodov bude zkrátka různorodější. Kdo se postará o podobu nového prostoru, zatím společnost nechce odhalit. „Vždy pracujeme s architekty. Každá budova je ale jiná, takže si pro ni pokaždé vybíráme někoho jiného,“ vysvětluje Holý.

Na Chodově bude k dispozici místo až pro tři stovky pracovních míst. To vše na ploše 2 519 metrů čtverečních. Flexibilní kanceláře a coworking s novou budovou nabízí už na deseti místech v Praze. To jedenácté je také na spadnutí. Firma se totiž chystá i do holešovického Portu 7.

Scott.Weber vznikl v roce 2009, v deseti už fungujících kancelářských prostorech dnes nabízí zázemí pro čtyři tisícovky pracovních míst na ploše 29 800 metrů čtverečních. Všechny kanceláře jsou přitom svým způsobem unikátní. V Holešovicích nabízí firma prostor v administrativním centru Visionary, které má běžeckou dráhu na střeše. V Karlíně poskytuje zázemí v bývalé Pragovce. Na Václavském náměstí ve Flow Building.

Podíl sdílených kanceláří chce do pěti let Zvada minimálně zdvojnásobit. Teď dělají kolem tří procent výměry. Zatím působí Scott.Weber jen v Praze, poohlíží se ale také po Brnu nebo Ostravě.