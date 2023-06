Sdílené krásno. V Česku vznikl klub pro podílové vlastnictví umění, které se nebude skrývat v depozitáři

Současná umělecká scéna je v Česku nesmírně pestrá a podle Anny Pulkertové, která stojí za aktivitami J&T Banky v oblasti umění a je také kurátorkou galerie Magnus Art, se o ni v posledních letech zajímá stále více lidí. S tím také roste zájem o sběratelství, jenže ne každý si troufá do těchto vod skočit po hlavě. I proto se Pulkertová rozhodla založit Art Part Club, privátní klub zaměřený na podílové vlastnictví umění. Jeho prostřednictvím chce zájemcům otevřít cestu nejen ke spoluvlastnění mnoha uměleckých děl, ale také možnost si některé z nich vystavit doma.

„Čím dále tím více lidí za mnou v posledních letech chodí a ptá se, jak nejlépe začít objevovat svět umění, sbírat, investovat do něj a podpořit tak i mladou uměleckou scénu u nás. Často tito lidé naráží na to, že si nemohou vybrat z nepřeberné nabídky umění, které vzniká, případně už si vybrali, ale začínají jim docházet stěny a nechtějí umění začít strkat pod postel či do depozitářů. Pro všechny tyto lidi Art Part Club vzniká,“ říká zakladatelka projektu Anna Pulkertová.

Mladá podnikatelka tráví v galeriích a ateliérech českých umělců a umělkyň spoustu času, své zkušenosti chce nyní sdílet s těmi, kdo takovou možnost dosud neměli, nemají na ni tolik času, nebo ho naopak mají, ale chtějí ho využít co nejefektivněji. Zároveň chce vytvořit zázemí pro již zkušené sběratele a sběratelky, kterým přestávají stačit stěny v domě, ale pořád mají zájem být součástí světa umění a aktivně ho podporovat.

Foto: Anna Ruth Jednou z umělkyň zastoupených ve sbírce je Anna Ruth

Art Part Club svým členům připravuje možnosti nákupu děl od současných mladých umělců a umělkyň s velkým potenciálem, které svými nákupy mohou přímo podpořit. O sbírku, jež postupně vzniká, klub pečuje namísto jednotlivých vlastníků. Na rozdíl od podobných českých projektů zaměřených na investice do umění ale díla nenechává ležet v depozitáři. Pulkertová chce totiž členům klubu umožnit si některé z nich vybrat a rok ho mít třeba na stěně v obýváku.

„Je to příležitost, jak do svého domova vpustit nové kreativní podněty a vnímat umění z různých úhlů. Také změna umění v interiéru vlastního domova přináší mnoho příležitostí k rozhovorům o současném umění s přáteli či rodinou. A má tak přímý dopad na vznik kultivovanější společnosti v zemích, které si stále nesou po minulém režimu nedostatek zájmu o umění a kulturu,“ vysvětluje Pulkertová.

A dodává, že možnost zápůjčky děl ze společné sbírky je i v celosvětovém kontextu ojedinělá možnost. Pro vytváření vztahu k umění je ale podle ní důležité se díly skutečně obklopovat a žít s nimi. „V tomto případě je výhodou, na rozdíl od fondů, které investují často do již nežijících autorů, že se v rámci společné sbírky budeme zaměřovat na žijící umělce. Díky tomu je tak například jednodušší případná nutnost restaurování díla. Pojištění děl se pak řeší pro každou domácnost zvlášť ve spolupráci s Art Part Clubem.“

Součástí péče o sbírku je také pořádání pravidelných výstav, které mají za cíl díla z ní představit široké veřejnosti. Výstavy budou probíhat v byznys hubu Opero nedaleko Staroměstského náměstí. První s názvem Člověk bude zahájena už 26. června a představí díla od Anny Ruth, Lucie Rosické, Tadeáše Kotrby a umělecké dvojice unconductive trash. Potrvá až do konce září.

„Jedno z první děl ve sbírce je Šneček od mladé umělkyně Anny Ruth. Přestože je teprve krátce po škole, její tvorba získává uznání doma i ve světě. Vystavuje v Berlíně, její dílo putuje do New Yorku, v příštím roce ji čeká také několik sólových výstav v České republice. Dílo dobře reprezentuje její tvorbu, která spojuje motivy přírody s mytologickými postavami a zážitky, které si odnesla z Indonésie,“ dodává Pulkertová.

Foto: unconductive trash Na výstavě v Operu je k vidění také tvorba od dvojice unconductive trash

Klub svým členům nabídne také nezávislé poradenství pro jejich vlastní uměleckou sbírku, budou mít možnost navštěvovat ateliéry současných umělců a umělkyň či se dovzdělat v oblasti historie umění či trhu s uměním a sběratelství konkrétních uměleckých médií. Připravené jsou přednášky na téma sbírání a investice do současné fotografie, skla, malby či digitálního umění. „Důležitým prvkem Art Part Clubu je i vznik komunity lidí, kteří spolu mohou sdílet bez obav zálibu v umění a nemusí se bát na cokoliv zeptat. Nikdo je zde nebude zkoušet z dějin umění či výtvarných technik,“ upřesňuje zakladatelka.

Přihlášení do klubu funguje na základě osobního setkání s Annou Pulkertovou, po kterém následuje pozvání. Podle slov zakladatelky ale člověk formálně musí projevit zejména opravdový zájem o umění, jiné limity případným členům neklade. Není potřeba ani vstupní investice, pro členství je však potřeba složit měsíční poplatek. Na jeho základě člověk získá přístup k možnosti spolupodílet se na nákupu vybraných uměleckých děl. Částky za jednotlivá díla se různí, většinou se však budou pohybovat v řádech jednotek až desítek tisíc korun.