Když se tři kamarádi Ondřej Jirovec, Pavel Petr a Václav Ortinský vraceli z veletrhu technologických novinek v Asii, měli jasno v tom, že polohovatelný stůl, který tam viděli, chtějí přinést do Česka. Nikoliv však formou přeprodeje, ale vlastní výrobou. Sehnali prostory a nakoupili stroje, za které se sami postavili. Dnes již mají na výrobu truhláře a svou firmu Liftor stěhují do dvakrát větších prostor.

Na trhu je plzeňský Liftor teprve rok, již nyní však míří na obrat 25 milionů a v následujícím roce plánují majitelé tržby navýšit čtyřnásobně. Pomoct by k tomu měla také další expanze do zahraničí. Již v prvním roce zvládli rozšířit prodej na Slovensko a Polsko, letos firmu ještě čeká vstup do Německa.

„Příští rok máme v plánu další čtyři trhy. Pro každou zemi máme i vlastní komunikační strategii,“ říká marketingová manažerka firmy Pavla Maříková. Tuzemský zájem o ergonomické výškově nastavitelné stoly pak podle jednatele společnosti Pavla Petra výrazně stoupl během pandemie. Doma měl totiž jen málokdo vhodné podmínky pro každodenní práci za počítačem.

„Od začátku jsme vyráběli desítky kusů za měsíc, dnes jsme na čísle 300 a tendence je stále narůstající. Plány byly přitom nižší,“ říká Pavel Petr. Dnes je Liftor připraven přijímat korporátní objednávky klidně i na stovku stolů. Poměr objednávek koncových zákazníků a firem je nicméně vyrovnaný.

Za největší konkurenční výhodu považují majitelé to, že desky primárně vyrábí na míru, díky čemuž dokážou stůl zákazníkovi dodat v jakýchkoliv rozměrech, a to již do druhého dne. „Na našem webu lze ve speciálním konfigurátoru sestavit stůl zcela na míru od typu nohou, velikosti desky a jejího dekoru až po další příslušenství. Je to unikát v rámci segmentu,“ zmiňuje Maříková.

Při sestavování svého polohovatelného pracovního místa tak zákazník vidí okamžité změny rozměrů či dekorů. Konfigurátor je pro firmu klíčovou funkcí, klasické šablony e-shopů proto trojici přátel a zakladatelů společnosti nestačily, a tak si vyvinuli online obchod celý podle sebe.

Zakladatelé Liftoru Ondřej Jirovec, Pavel Petr a Václav Ortinský Foto: Liftor

Nikdo z konkurentů na českém trhu se navíc podle zjištění Liftoru nesoustředí čistě na polohovatelné stoly. Od konkurence se Liftor také odlišuje edukací. „Šíříme osvětu na našem blogu, kam přispívají i fyzioterapeuti, a dokážeme zákazníkům poradit. Naším cílem není jen prodávat, ale také inspirovat veřejnost ke zdravějšímu životu, pohybu a work-life balance,“ říká Pavel Petr, který má ve firmě na starost provoz, zaměstnance a velkoodběratele.

Výběr vhodného stolu je podle něj stejně důležitý jako správná židle. I proto se Liftor na svém blogu snaží o vzdělávání lidí v tom, jak pracovat za počítačem efektivněji a zdravěji. „Při dlouhém sezení dochází k oslabení středu těla, ale i přetěžování vrchní páteře, ramen, zkrácení prsních svalů a ochabnutí mezilopatkových svalů. Trpí také oblast beder,“ vyjmenovává Maříková.

A Petr doplňuje, že se na to nabalují další problémy, jako jsou křečové žíly, obezita, nebo dokonce vyšší riziko infarktů. „Nejde však jen o zdravotní indispozice, ale i o produktivitu, která je při střídání práce vsedě a vestoje výrazně vyšší,“ poznamenává jednatel společnosti.

Klíčem k úspěchu je pravidelná změna poloh

„Neříkáme, že je nutné stát celou pracovní dobu. Největší zlo je setrvávat dlouho v jedné pozici. Během půl hodiny doporučujeme dvacet minut sedět, osm minut stát a dvě minuty se procházet,“ říká Maříková, která ve firmě působí i jako pohybová specialistka. Výhodou stolů Liftor je tak funkce alarmu, která po dvaceti minutách oznámí, že je čas na změnu polohy. V nabídce má firma kancelářské, herní, pracovní i dětské stoly včetně rozmanitého příslušenství od držáků monitoru až po židle.

V materiálech sáhla trojice podnikatelů po osvědčené dřevotřísce v úpravě lamino s dvoumilimetrovou ABS hranou. Dekory i materiály však postupně rozšiřují a z původních čtyř vzorů brzy nabídnou dvacet. A protože od zákazníků přichází také požadavky na stoly s deskami z masivu, rozhodli se majitelé vyjít jim vstříc.

„Vnímáme, že zákazník je ochoten si za kvalitní desku připlatit. Již dnes jsme schopni na míru dodat prakticky cokoliv,“ poznamenává Petr. Základní verze stolu vyjde na zhruba osm tisíc korun, navýšení ceny u prémiových modelů bude pak v řádech jednotek tisíců podle typu zvedacích nohou a velikosti a materiálu stolní desky.

Práce ve stoje u polohovacího stolu Foto: Liftor

Správný stůl však není jediným nástrojem pro zdravější práci. Rozpohybovat lidi za počítačem se proto Liftor snaží všemožnými způsoby. Jako prevenci před oslabením středu těla z dlouhodobého sezení nabízí firma balanční stoličku. „Je určená pro aktivní sezení bez opěradla, musíte na ní držet balanc, neboť se neustále pohupuje. Je to zdravé pro páteř, pro soustředění a pro posílení středu těla. Zájem o ni je velký,“ popisuje jeden ze spolumajitelů Václav Ortinský, který se stará o import a logistiku skladu.

Do nabídky příslušenství stolů firma zařadila také rotoped bez řídítek. Při práci vestoje zase mohou lidé ulevit nohám na pěnové podložce s masážními reflexními výstupky. I obyčejné stání nicméně vyžaduje podle Pavly Maříkové pozornost a edukaci. „Správný postoj by měl být s nohama na šířku kyčelních kloubů, což zaručuje nejlepší stabilitu a umožní dobré rozložení váhy,“ vysvětluje marketérka, která se sportem a pohybem zabývá profesně dvacet let.

Základem je však správně nastavit výšku stolu, až poté se za něj správně postavit. „Lidé jej často dávají moc vysoko, vytáhnou pak ramena, tělo si začne ulevovat a stojí špatně,“ zmiňuje Maříková. Stůl by měl být pro práci vsedě i vestoje nastaven tak, aby byly lokty v pravém úhlu. Články na blogu a další osvěta jsou nicméně jedna věc, ale pobavit se s expertem a vyzkoušet stoly i příslušenství na vlastní kůži nic nenahradí. Zákazníci proto mohou zamířit do showroomu Liftoru v Plzni i pražských Malvazinkách.