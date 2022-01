Šéf STRV jede po rekordním roce na dva měsíce vypnout. Pomůže mi to nakopnout celou firmu, plánuje

Poslední lednový den si ze svého iPadu, který je jeho dvorním pracovním nástrojem, smaže aplikace, s nimiž běžně řídí firmu, a na dva měsíce odjede. Lubo Smid tak učiní s vědomím, že jeho technologická společnost STRV má za sebou nejlepší rok v historii, během kterého svůj byznys připravila na novou etapu. Chce více rozvíjet vlastní projekty a na to chce být maximálně připraven i její šéf a většinový majitel. Proto se Smid na čas vzdálí. „Ani jsem neměl čas promyslet, kam pojedu,“ usmívá se.

Dvouměsíční detox od své milované firmy, jak Lubo Smid svůj plán nazývá, startuje 1. února. Podle třiatřicetiletého podnikatele neexistuje správná doba, kdy takovou věc realizovat. „V kalendáři nikdy nenajdete vhodnou dobu na to, vzít si dva měsíce volno. Existuje jen velice špatná doba a ta teď není. Máme za sebou nejlepší rok v historii, sjednocený leadership tým a právě jsme naladili cíle na celý letošní rok,“ popisuje před svým odjezdem Smid, který věnoval maximální úsilí tomu, aby předal vše, co je potřeba, a firma se během osmi týdnů obešla úplně bez jeho asistence.

Důvodů pro takzvaný sabatikl má šéf STRV několik. Jeho vývojářská firma má za sebou dva náročné roky, během kterých si při startu pandemie sáhla na dno, aby se nakonec odrazila k dosud nejlepším výsledkům. Sám Lubo Smid se navíc během nich stal většinovým majitelem STRV, když postupně odkoupil podíly od spoluzakladatelů Davida Semeráda a Martina Šťávy, a o směřování celého byznysu již rozhoduje jen on sám. A tak když obrat STRV loni dosáhl na 400 milionů korun, rozhodl se o úspěch podělit se zaměstnanci a kontraktory.

Dva měsíce bez e-mailu a Slacku

Mezi desítky kolegů rozdělil v odměnách celkem 20 milionů korun. „Když jsem si odkoupil majoritní podíl, měl jsem pocit, že jsem v tom trochu sám. Chtěl jsem, aby v tom byli lidé se mnou. Navíc si myslím, že je dobré je motivovat i jiným způsobem než základní mzdou. Někteří jsou u nás přes pět let a chtěl jsem, aby se cítili být více součástí a měli důvod, proč tu být třeba dalších pět let,“ vysvětloval pro CzechCrunch Lubo Smid. Sám ve firmě 1. února oslaví deset let, i proto si tento termín symbolicky vybral pro svůj sabatikl. Další dekádu chce otevřít plný energie, která mu však jako velkému sportovci nikdy příliš nechyběla. Při odpočinku chce hlavně získat nový pohled na věc.

V STRV dokázali během uplynulých dvou let vyladit svůj klientský byznys, který generuje většinu příjmů. Vyvíjí weby a aplikace pro značky jako Autodesk, ClassDojo, Barry’s, The Athletic, Barnes & Noble a mnoho dalších velkých firem, které z důvodu mlčenlivosti Lubo Smid nesmí jmenovat. Historicky mezi největší zakázky patřily třeba i aplikace pro seznamku Tinder. Právě klientský byznys už je podle Smida odladěn a teď se chce se svými kolegy více soustředit na rozvoj vlastních projektů. V nich se lze více vyřádit a především slibují zajímavější zhodnocení. Po několika seznamovacích aplikacích a menších mobilních hrách mají letos přijít větší počiny.

„Chceme se více zaměřit na vlastní projekty. Vnímám, že jsme dali dohromady jeden z nejsilnějších technologických týmů v naší oblasti, a tak je třeba toho využít. Proto chci přenastavit své fungování. Byl jsem dosud hodně ponořen v klientském byznysu, nově se chci více zaměřit na naše vlastní projekty, ale po těch letech to nejde udělat ze dne na den. Proto si na dva měsíce mažu e-mail a Slack, a až se vrátím, budu schopný nastavit některé věci a procesy úplně jinak, ještě lépe, abychom mohli ještě více nakopnout růst,“ plánuje šéf STRV, kterého neustále vidíte někde na kole, na surfu nebo v posilovně.

Právě sport bude určitě velkou součástí dvouměsíčního sabatiklu, který sice ještě nemá úplně jasný plán, ale jak Lubo Smid popisuje své představy, je jasné, že se během něj nezastaví. „Zatím vím jen to, že na začátku jedeme lyžovat. Mám pár aktivit, které bych rád absolvoval, třeba seminář s extrémním otužilcem Wimem Hofem, všechno se teprve ladí,“ vypočítává Smid. Úplně nezanevře ani na byznys, ale nebude to s přímým napojením na STRV, ale spíše obecnější rozvoj a přemýšlení, jak správně nakopnout firmu k dalším rekordním číslům.

S jistotou může na začátku svého dvouměsíčního detoxu říct Lubo Smid jen to, že bude hodně cestovat. Zavzpomíná tak na roky před pandemií, kdy kvůli byznysu létal na trase Praha–San Francisco klidně patnáctkrát až dvacetkrát ročně tam a zpátky. Teď už to nezbytné není, šéf STRV létá i kvůli pandemii třeba jen dvakrát do roka, vše už běží i bez jeho osobní přítomnosti. „Pomáhá mi trávit čas v Americe, narazíte tam na zajímavé lidi a získáte dobré kontakty, ale pro byznys samotný už na místě být nemusíte, v tom pomohla i pandemie,“ uzavírá Lubo Smid. Na cestách bude každopádně jako doma.