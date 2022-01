Před dvěma lety na začátku pandemie Lubo Smid pořádně nevěděl, co očekávat. Byznys jeho technologické společnosti STRV se nejprve propadl, aby následně zamířil k rekordnímu rozuzlení, a rok následující, tedy ten loňský, dal na vše razítko. Obrat byl opět rekordní, když se vyšplhal na 400 milionů korun, zvýšila se ziskovost firmy a vybudovaly se základy pro další roky. Smid se navíc jako nový většinový vlastník rozhodl, že část zisku rozdělí mezi své kolegy. „Chtěl jsem reflektovat, že se firmě obrovsky daří,“ říká.

Čísla hovoří jasně. Konsolidovaný obrat celé skupiny STRV, kterou tvoří klientský byznys i vlastní projekty, dosáhl v roce 2021 výše 18,7 milionu dolarů (zhruba 400 milionů korun). Meziročně jde o růst o 18 procent, přičemž ještě více rostl zisk, respektive ukazatel EBIT (zisk před zdaněním a úroky). Meziročně povyskočil o 58 procent na 4,9 milionu dolarů (105 milionů korun). Firmě se podařilo přilákat celkem 32 nových klientů a spustila jedenáct klientských produktů.

„Rok 2020 nás naučil, jak správně řídit firmu a jaké věci jsou důležité z dlouhodobé perspektivy. Sáhli jsme si tehdy na dno, ale nakonec jsme to otočili a šlo o jeden z nejlepších roků, jaký jsme kdy měli. A v podobném duchu se nesl rok minulý. Postavili jsme silný základ pro to, co děláme, a dostali jsme razítko na to, že jsme firma, která je schopná dlouhodobě doručovat výsledky,“ říká pro CzechCrunch Lubo Smid, který se v prvním pandemickém roce rozhodl odkoupit od svých kolegů většinový podíl.

V roli výkonného ředitele působil již od roku 2018, když se odešel svým dalším projektům věnovat spoluzakladatel STRV David Semerád. Předloni pak Lubo Smid odkoupil další podíly také od Martina Šťávy a Pavla Zeifarta a převzal nad vývojářskou společností kontrolu s tím, že všichni spoluzakladatelé ve firmě v roli pasivních akcionářů zůstali. O rok později hodnotí tento krok Smid jako správný, výsledky mu ostatně přitakávají.

Nechtěl jsem v tom být sám

„Bylo to pro mě důležité hlavně z psychologického pohledu. Mám rád svobodu a také vím, že už tu najednou není nikdy jiný. Jsem to já, kdo musí určit směr a zajistit, že vybere nejlepší cestu nikoliv pro sebe, ale pro celý tým,“ popisuje největší změny Lubo Smid. Vzhledem k tomu, že se STRV loňský rok vydařil, rozhodl se o část profitu podělit i s dalšími lidmi, kteří ve firmě působí déle než šest měsíců. „Přemýšleli jsme o tom dlouho a přijde mi to správné,“ doplňuje Smid.

Výsledkem je, že STRV rozdělilo mezi desítky svých zaměstnanců více než 20 milionů korun. Pro Luba Smida to přitom bylo jednak o odměně za dobře odvedenou práci a také o osobní rovině. „Když jsem si odkoupil majoritní podíl, měl jsem pocit, že jsem v tom trochu sám. Chtěl jsem, aby v tom byli lidé se mnou. Navíc si myslím, že je dobré je motivovat i jiným způsobem než základní mzdou. Někteří jsou u nás přes pět let a chtěl jsem, aby se cítili být více součástí a měli důvod, proč tu být třeba dalších pět let,“ říká šéf STRV.

Zakladatelé STRV David Semerád, Pavel Zeifart, Lubo Smid a Martin Šťáva Foto: STRV

Zároveň ale Lubo Smid přiznává, že v současné chvíli nemá žádnou strategii, aby celou firmu prodal. Proto nedávalo smysl, aby naskočil na trend stále populárnějších zaměstnaneckých akcií. Ty zaměstnanci během svého působení ve startupech postupně nabývají, a jakmile dojde k prodeji firmy, odnáší si díky tomu finanční odměnu. Lubo Smid sice kategoricky nevylučuje, že by jednou k prodeji mohlo dojít, ale v současných plánech takovou variantu vůbec nemá. „Kdybych rozdával akcie, akorát bych lidem mazal med kolem huby, nemuseli by z toho nic mít,“ dodává.

Dál platí, že jádro finančních výsledků STRV tvoří klientský byznys. Ten se v roce 2021 postaral o obrat 17,4 milionu dolarů (375 milionů korun) a přinesl zisk 4,1 milionu dolarů (88 milionů korun). Největším projektem se stala aplikace pro posilovny Barry’s, do kterých nejprve Lubo Smid s Davidem Semerádem chodili jen jako zákazníci, ale nakonec se spojili i byznysově. Díky významné zakázce si STRV podle svého šéfa upevnilo svou pozici v oblasti zdraví a fitness a ozývají se mu další velcí klienti.

Dalším zdrojem příjmů jsou vlastní projekty. Některé z nich STRV v minulém roce přesunulo pod společnost zvanou Cosmic Latte. Právě tak je označována průměrná barva vesmíru a pod stejnojmennou firmou se ukrývají seznamovací aplikace pro LGBT komunitu, jež přinesly obrat 1,5 milionu dolarů (32 milionů korun) a zisk přes 600 tisíc dolarů (13 milionů korun). Vedle toho STRV vyvíjí i vlastní hry, číselné spojovačky Dot to Dot a digitální omalovánky ColorMe, které se postaraly o obrat 226 tisíc dolarů (5 milionů korun) a zisk 87 tisíc dolarů (2 miliony korun).

Právě na vlastní projekty se chce vedle klientského byznysu STRV soustředit stále víc. „Chceme se na ně více zaměřit. Vytvořili jsme jeden z nejsilnějších technologických týmů v naší oblasti a je třeba toho využít,“ říká Lubo Smid s tím, že ve vlastních projektech je samozřejmě i vyšší ziskovost než u klientského byznysu. Jedním ze stěžejních projektů má být nová hra, za níž stojí spoluzakladatelé STRV Martin Šťáva a Pavel Zeifart a která se nese na vlně populárních NFT. Oficiálně by měla být představena v následujících měsících.