Společnost

Šéf všech exorcistů je z Brna. Pomáhame v boji proti mimořádnému narušení zlem, říká

Podle nového předsedy Mezinárodní asociace exorcistů je vymítačů málo. Leckde by přitom byli potřeba. On sám je jím už patnáct let.