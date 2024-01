Seriál Adikts chce mladé varovat před drogami, u skutečného experta ale narazil. Neměl by strašit, říká

Uložit 0

Má odradit mladé od užívání drog, přitom celou problematiku ukázat s dávkou nadsázky a komiksové stylizace. Do iVysílání České televize dorazil seriál Adikts, jehož autorem je režisér Adam Sedlák, který má na kontě svěží film Banger z rapového prostředí. Ukazuje partu mladých adiktologů, kteří na sobě vyzkoušejí drogy, jenže jejich účinek nezmizí a dál tak ovlivňuje jejich chování i životy. „Je to autentické, nemá to ale působit mravokárně,“ říká pro CzechCrunch přímo režisér Sedlák. Jenže u odborníků narazil. A vysoké není ani divácké hodnocení.

Seriál vznikl jako součást protidrogové kampaně, má šest dílů a už na první pohled má potenciál zaujmout, zejména pak generaci mladých lidí, protože má několik prvků, se kterými se mohou ztotožnit. Je o partě pěti studentů, kteří se nejprve chtějí stát takzvanými průvodci a pomáhat drogově závislým, aby se z problému dostali.

Nebo alespoň k látkám přistupovali s mnohem větší opatrností. Jenže zlom přijde v momentě, kdy i oni sami drogy zkusí, aby zjistili, jaký je svět v tomto opojení. „Jak chceš pomáhat feťákům, když sama nevíš, co droga je?“ zní jedna z hlášek, od které vše začne nabírat na obrátkách.

„Určitě to má splňovat edukativní záměr, sáhl jsem po námětu, že středobod všeho budou tvořit studenti adiktologie, tedy ti, kteří se závislostmi zabývají,“ říká Adam Sedlák pro CzechCrunch. „A protože je seriál nejoblíbenějším žánrem mezi mladými a my z toho nechtěli dělat jen pouhý dokument, který by je asi tolik nezajímal, vznikl tento koncept,“ dodává Sedlák, mimo jiné tvůrce snímku Banger z rapového prostředí s Adamem Mišíkem v hlavní roli.

Jenže právě způsob, jakým látku předkládá, narazil u skutečného adiktologa Aleše Kudy, který patří mezi přední kapacity v oboru a působí v rámci Ambulance Origanum a Sanatoria Origanum. Podle něj jsou Adikts obsahově založeni na „hloupém zastrašovacím přístupu k prevenci z devadesátých let“. Uznávaný odborník také zpochybňuje seriálové znázornění samotných adiktologů.

„Je tam nastíněno téma užívání drog jako zkratky, která nefunguje, což sám ve svém chápaní zneužívání psychoaktivních látek vnímám. V seriálu však zkratky, nebo lépe – dávno přežité stereotypy, používají k podivnému obrazu účinků a nebezpečí drog,“ říká Kuda pro CzechCrunch. Sedlákův tým se totiž nebál zajít až skoro na samotnou hranu drogové závislosti a vyjádřil ji způsobem, který nemusí být úplně na místě.

Zvracení, průjem, neustálá erekce, masturbace na veřejnosti, nespočet hanlivých narážek na drogově závislé… Těmito projevy je seriál prošpikovaný od začátku do konce a může to působit, že lidé, kteří spadnou do drog, mají jen tyto potíže. „Samostatnou kapitolou je vyobrazení adiktologie jako takové,“ pokračuje Kuda.

„Adiktolog je nelékařská profese ve zdravotnictví a je vyučována na 1. lékařské fakultě UK. Tento obor vyučují přední odborníci v oboru, ne psychopati. Studenti se učí komplexnímu, multidisciplinárním pohledu na problematiku závislosti. A to nejen závislosti na nelegálních drogách. V žádném případě tam nikdo nepoužije slovo smažka, kterého je celý seriál plný,“ doplňuje.

Režisér Adam Sedlák na druhou stranu dodává, že je potřeba brát Adikts s rezervou. „Je nutné si uvědomit, že to není realita. Je to stylizované, divák by to měl brát s nadsázkou. Spíš si myslím, že je to ideální cesta, jak pojednávat o věcech, aby to nepůsobilo mravokárně. Má to vybičovat nějaké emoce. Má to vyvolat debatu. Má to tu kampaň dostat do prostoru,“ dodává Sedlák pro CzechCrunch.

Seriál je součástí kampaně Zkratky, která chce mladým ukázat škodlivost drog. Cílit má hlavně na generaci Z. Přes čtyřicet procent Čechů starších patnácti let totiž přiznává, že minimálně jednou v životě zkusilo nelegální drogu a téměř třetina tuzemské populace schvaluje rekreační užívání návykových látek. S takovými výsledky přišla Česká asociace pojišťoven, která ve spolupráci s Policií ČR novou kampaň rozjela.

Po stránce vizuálního zpracování Adikts působí chytře. Ačkoliv je Sedlákův Banger jinou záležitostí, i tam se ukázalo, že ví, jak se scénou pracovat, aby chytla zejména mladé. Seriál je živý, hravý, barevný. Každý z aktérů má svou osobitou roli, s níž se lze ztotožnit – jeden je trochu bláznivý experimentátor, druhý zamlklý introvert, třetí je stydlivý… Svébytnosti seriálu dodává i svižný střih a hudební podklad.

Sedlákův tým ho stihl natočit v relativně rychlém tempu, za jednatřicet dní. Pro zajímavost – je to zhruba stejné množství času, jaký potřebovali tvůrci podobně laděného seriálu Euforie na HBO k vytvoření pouhé jedné epizody. Adikts autoři za tuto dobu stihli natočit komplet, což ale může být i vysvětlením pro poměrně nízké divácké hodnocení.

V průměru se nyní u jednotlivých epizod na ČSFD pohybuje okolo 60 procent. Atraktivitu u mladých může však zvýšit i fakt, že titulní skladbu nahrál český rapper Stein27, jeden z nejposlouchanějších interpretů v Česku na Spotify.

Svou cílovou skupinu si tak Adikts dozajista nachází, jak nicméně dále dodává adiktolog Aleš Kuda, pokud má jít o prevenci, seriál tuto roli neplní. „Riziko vnímám především v rapidním zhoršení psychické kondice mladé generace. Velký nárůst deprese a úzkosti. Tento fakt výrazně zvyšuje riziko případných problémů závislostního chování. Toto je směr, kam se máme zaměřit. Ne zastrašovat.“