Seriál roku? Sci-fi z korporátu Odloučení, skvěle kombinuje poutavou záhadu s existenciálními tématy

Loňský rok se pro zábavní průmysl stále nesl ve znamení zotavování se z covidové pandemie, na obecné kvalitě produkce se to ale nepodepsalo. Měli jsme totiž možnost vidět mnoho skvělých filmů i seriálů, které si získají místo v dějinách kinematografie a televize. Vybrali jsme proto deset seriálů, které stojí za připomenutí, případně by bylo dobré je dokoukat.

Vybírali jsme mezi seriály, které je možné u nás oficiálně zhlédnout, podmínkami pro zařazení titulu do seznamu byly osobní preference, ale s přihlédnutím k širšímu kritickému a diváckému konsenzu.

Nejlepší seriály/minisérie roku 2023 podle CzechCrunche

10. Cyberpunk: Edgerunners

Anime | 10 epizod | Netflix

Foto: Netflix Animovaný seriál Cyberpunk: Edgerunners

Zatímco vydání videohry Cyberpunk 2077 byla katastrofa, přidružené anime Cyberpunk: Edgerunners okamžitě strhlo. Dystopický příběh obřími korporacemi ovládaného Night City sleduje nájemného hackera Davida Martineze, který se na hraně zákona (i za ní) snaží stoupat po společenském žebříčku. Hlavní atrakcí je ovšem hyperkinetické audiovizuální zpracování, jež dá svými výbuchy barevných neonů, brutálního násilí, sexu a všemožných tělesných vylepšení docela zabrat. Myslíme, že to stojí za námahu.

9. Podezření

Drama | 3 epizody | iVysílání

Reprofoto: Totalfilm.cz/YouTube Minisérie Podezření

„Já vím, že je divná, ale že by někoho schválně zabila?“ přemýšlí jeden z lékařů. Tato otázka stojí v centru minisérie o zdravotní sestře podezřelé z vraždy jedné ze svých pacientek. Nestává se často (vlastně skoro vůbec), že by se televizní počin z české produkce mohl měřit s tou světovou, Podezření si ovšem místo na tomto seznamu zaslouží. A to jak díky znepokojivě napjaté atmosféře, kterou napříč třemi epizodami buduje, tak díky chytrému scénáři, který si neustále hraje s divákem. Ostatně se jedná o počin Štěpána Hulíka stojícího za Hořícím keřem a Pustinou.

8. Město patří nám

Krimi | 6 epizody | HBO Max

Foto: HBO Max Minisérie Město patří nám

Tvůrci legendárního The Wire – Špína Baltimoru se po letech vrátili do nechvalně známého amerického města a ukázali skutečný příběh korupce v místním policejním sboru. Úkolem jednotky Gun Trace Task Force mělo být vyčistit Baltimore od zbraní a drog, místo toho se ale do kriminálního systému zapojila a stanula na jeho vrcholu. Město patří nám je snad ještě pesimističtější než The Wire, tak propracovanou kritiku systému ale těžko pohledat.

7. Pačinko

Drama | 8 epizod | Apple TV+

Foto: Apple Minisérie Pačinko

Pačinko začíná v Koreji 20. let minulého století a vydává se napříč kontinenty i desetiletími, když sleduje osudy generací jedné rodiny. Představuje skutečně velkolepý příběh, který zachycuje zkušenost korejských přistěhovalců v Japonsku i ve Spojených státech, jehož rozsahu odpovídají i komplexní témata od politiky a sociálních poměrů po lásku a stesk po domovu. Pačinko se také řadí k vizuálně nejkrásnějším seriálům roku.

6. Undone

Drama/Fantasy | 2 řady | Prime Video

Foto: Amazon Studios Seriál Undone

„Všechno je zbytečné,“ říká v úvodních scénách hrdinka Undone, animovaného seriálu z produkce Amazonu. Později zjišťujeme, že pochybuje o celém smyslu svého bytí, ukončuje dlouhodobý vztah a zjistí, že se cestováním v čase dokáže spojit se svým tragicky zemřelým otcem a zkoumat jeho i svůj vlastní život. Druhá řada celý koncept rozvíjí dále a noří se hlouběji do témat mezigeneračních traumat v dojemném a surreálném vyprávění.

5. Medvěd

Drama | 8 epizod | Disney+

Reprofoto: Rotten Tomatoes TV/YouTube Seriál Medvěd

Časté využívání záběrů zblízka, rychlý střih, dynamická akce i mluva hrdinů, energická hudba – taková kombinace tvoří základ Medvěda, seriálu o malé rodinné restauraci v New Yorku. Její vedení po tragické smrti svého bratra přebírá Carmy přicházející z prostředí vysoké gastronomie a snaží se hluboce zadlužený podnik udržet při životě.

Medvěd má většinou daleko k oddychové podívané, naopak neustále stupňuje pnutí mezi hrdiny, ať už jde o profesní neshody, nebo osobní problémy. Je ale fascinující a stylově do detailu propracovaný a perfektně zahraný. A když se budovaná tenze konečně uvolní, je to vzrušující.

4. Volejte Saulovi

Drama | 6 řad | Netflix

Reprofoto: Breaking Bad & Better Call Saul/YouTube Seriál Volejte Saulovi

Perníkový táta se často objevuje na seznamech nejlepších seriálů všech dob – Volejte Saulovi je podle některých ještě lepší. Sleduje příběh Jimmyho McGilla, který se snaží oprostit od svojí kriminální minulosti a stát se respektovaným právníkem. Okolnosti, vnímání okolí i jeho vlastní povaha z toho ale činí nadlidský úkol, a tak se propadá stále hlouběji. Seriál se těšil velké chvále napříč všemi pěti řadami a poslední šestá zašla ještě dále k prakticky dokonalému finále.

3. Andor

Sci-Fi/Thriller | 12 epizod | Disney+

Foto: Disney+ Drahý seriál Andor sbírá chválu kritiky, ale sledovanost prý není závratná

Už mnohokrát jsme viděli pochodující stormtroopery a rytíře Jedi, Dartha Vadera a velké hrdiny. Odboj vůči galaktickému impériu by se ale neobešel bez obyčejných lidí, utlačovaných mnoha různými systémy. O nich je Andor, stejně tak ale ukazuje také neviditelnou válku taktiky a slov na těch nejvyšších pozicích.

Andor se na jedné straně vrátil ke kořenům Star Wars, které mají silně politický základ, na druhé divákům více než čtyřicetiletou franšízu představil ve zcela novém světle. A spolu s tím se stal jedním z nejlepších příběhů z předaleké galaxie, co jsme viděli.

2. Bílý lotos

Komedie/Drama | 2 řady | HBO Max

Reprofoto: HBO/YouTube Seriál Bílý lotos

Druhá řada Bílého lotosu diváky opět zavedla na jeden z luxusních exotických resortů a do společnosti velice bohatých lidí, jejichž podivným názorům a problémům se nelze nesmát. Výsledkem je znovu chytrá společenská kritika, která je spojená se skvělou zábavou. Tvůrce seriálu Mike White se tentokrát zaměřil na sexuální aspekty třídních rozdílů, sledování různých interakcí mezi postavami má ale daleko k prosté rozkoši.

1. Odloučení

Sci-Fi/Drama | 10 epizod | Apple TV+

Foto: Apple Seriál Severance

Pokud byste si mohli nechat provést nevratný zákrok, díky němuž by přestal existovat váš pracovní život, protože byste si z něj nic nepamatovali, udělali byste to? A pomysleli byste na život vašeho vzniklého druhého já, pro nějž by naopak neexistovalo nic mimo práci? Tyto otázky stojí v základu asi nejlepšího loňského seriálu a v průběhu první řady se na ně nabaluje mnoho dalších zajímavých aspektů.

Odloučení ovšem není jen filosofickou či morální disputací, jde v něm také o odhalování, co se vlastně děje ve firmě požadující od svých zaměstnanců takový zákrok. Nechybí mu napětí, znepokojivě bizarní atmosféra, humor ani poutavé postavy.