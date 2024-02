Seriál Silicon Valley je pěkný vhled do našeho světa, říká šéf Safeticy Mirek Kren

Uložit 0

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Mirek Kren, ředitel společnosti Safetica, která působí v oblasti prevence ztráty dat a vnitřních hrozeb. Kren už patnáct let žije v Silicon Valley. Kolik toho v noci naspí? Jaké jsou jeho oblíbené brusle a proč je podle něj vždy dobré zkontrolovat, z jakého letiště vám letí letadlo?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Doufám, že to nebude číst manželka. Mezi půlnocí a druhou ráno. Spím tak pět hodin. O víkendech to občas umím dohnat.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráte ihned po probuzení?

E-mail, MS Teams. Takový rychlý check, jestli něco nepotřebuje moji reakci. Když ne, jdu dělat snídani dětem, případně beru notebook a odpovídám. Nedokážu psát dlouhé e-maily na telefonu.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

MacBook, 16 palců. Čím větší, tím pro mě lepší. K tomu iPad a iPhone, toho se držím hrozně let (to číslo je hrozivý). Outlook, Mail, ClickUp, Teams, productivity tools. Snažím se dělat vše v nativních toolech, ale Safari se mnou zažívá pravidelně stress test.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Ty bláho, záleží kdy a kam. Džíny v kombinaci se svetrem v zimě nebo košilí a polo tričkem v létě. Když můžu, tak o víkendu nosím kraťasy a žabky. Tenisky oblíbené nemám, ale mám oblíbené brusle, ty jsou od Bauera.

Foto: Safetica Mirek Kren, šéf společnosti Safetica

Pět věcí, které nikdy nesmějí chybět ve vašem batohu?

Notebook, iPad, externí baterka, cestovní taška na kabely (těch mám fakt hodně), cola Zero a vizitky.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

První myšlenka je ta správná. Ať už je to řešení problémů, nápad na kampaň, většinou platí, že i když nad tím strávíš víc času, stejně nakonec zůstaneš v nějaké podobě u toho, co tě napadlo první.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Z knížek asi Hard Thing About Hard Things od Bena Horowitze, je to super pohled na to, co tě čeká jako CEO, a že to nikdy není tak špatný, jak se to zdá. Ze seriálů bych si asi vybral Silicon Valley, to je pro nás takový pěkný vhled do našeho světa. A dost pravdivá story.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Vlastně nemám oblíbenou hudbu nebo kapelu, tak nějak nechám AI Spotify mi vybírat. Klasika od Bryana Adamse, Summer Of ’69, mně zvedne tepovku, Freddie Mercury taky.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Kde se cítíš dobře. My to máme pestré, buď s dětmi do Itálie do karavanu do kempu v Dolomitech, do super hotelu u moře nebo na lyžovačku v Alpách, nebo na Lake Tahoe.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Jsem Apple addict už skoro dvacet let, takže Apple Vision Pro. Vzkaz domů – brzy budu mít narozeniny.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Dodge Durango a Audi, teď to bude Q7.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Jsem beeftarián, takže určitě steak house s nějakým dobrým vínem.

Jak jste si vydělal první peníze?

Roznášel jsem noviny a rovnal zboží v regálech, když mi bylo patnáct.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Ha. To nevím. Byl jsem na vojně, kde jsem dostával zaplaceno. A tam se dělo spoustu podivných věcí. (smích)

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Občas o sobě můžeš pochybovat.

Investujete?

Jsem konzerva, takže akcie a nemovitosti. Kryptoměny ne.

Nejlepší byznysová rada, jakou jste kdy dostal?

Nikdy neslev ze svojí integrity, i když to bolí nebo stojí peníze.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Který si vybrat. Jednou jsem přijel na špatné letiště v Londýně, v době, kdy jsem měl za sebou spoustu tisíců mil, jsem si nepřečetl, že to neletí z Heathrow. To jsem ani nikomu neřekl, tak snad to nikdo nedočte až sem.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Odstěhovat se do Ameriky.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Asi nemám jednoho člověka. Ondra Vlček je geniální a skromný současně. A moje žena, která dokáže odřídit celou domácnost bez projektového řízení nebo nástroje.