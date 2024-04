Seriál Šógun na Disney+ dokráčel do skvělého finále. Historický hit strčil do kapsy Medvěda i Kardashianovy

Uložit 0

Právě skončil jeden z nejpovedenějších seriálů poslední doby. Šógun na streamovací službě Disney+ završil svých deset epizod nabitých intrikami i válčením – a především plných kontrastu mezi myšlenkami evropského trosečníka a tradiční kulturou asijské země. Historická minisérie si dokonce vysloužila přirovnání ke Hře o trůny, ale na rozdíl od fantasy seriálu si Šógun připravil strhující a skvělé finále.

Šógun diváky vzal do Japonska na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století, kdy místní šlechta usilovala o moc katanou i diplomacií. Očima anglického námořníka Johna Blackthorna (Cosmo Jarvis) jsme sledovali někdy až nepochopitelně krutý a přísný život v zemi vycházejícího slunce, kde povinnost a čest jsou mnohdy víc než vlastní osud. S každou další epizodou však evropský pohled ustupoval skutečné hvězdě Šóguna, pánu Toranagovi v podání skvělého Hirojukiho Sanady.

Především jemu patřil závěr seriálu, jenž stejně jako knižní předloha z osmdesátých let od Jamese Clavella mění jména a některé dějinné detaily, ale jinak vychází ze skutečné historie. Zdánlivě zlomený a poražený Joši Toranaga se ukázal jako mistrný manipulátor, který perfektně spojil až nečestnou pragmatičnost s dokonalou navigací přísných zvyklostí japonské politiky. Kam se hrabe zmiňovaná Hra o trůny.

Snad jen ten, kdo čekal velkolepé válečné finále, mohl být trochu zklamán. Předchozím epizodám akční, dokonce až explozivní (paní Mariko promine…) okamžiky rozhodně nechyběly, desátý díl ale vsadil na velice komorní vyvrcholení jednotlivých dějových linek. Nicméně závěrečný dialog pána Toranagy a jeho vazala Jabušigeho – kterého mimochodem skvěle zahrál Tadanobu Asano –, byl tisíckrát japonštější, samurajštější a povedenější, než by kdy mohl být nějaký rádoby hollywoodský spektákl.

Dokonce i Cosmo Jarvis neboli evropský trosečník Blackthorne, který se nám místy nepozdával v našich dojmech z prvních osmi dílů Šóguna, se s prodlužujícím pobytem v Japonsku stával s každou další epizodou snesitelnějším. Především díky vztahu s paní Mariko (Anna Sawaiová), která se ze spojujícího a překladatelského prvku mezi Blackthornem a Toranagou proměnila na druhou nejzajímavější postavu seriálu hned po japonském stratégovi.

Vynikající dojem Šógun navíc nezanechal jen v nás v CzechCrunchi, ale prakticky po celém světě. A to od prvního okamžiku. Stal se nejsledovanější světovou premiérou na streamovacích službách Hulu a Disney+ mezi hranými tituly pro dospělé, předčil dokonce i druhou řadu kuchařského dramatu Medvěd nebo bulvární, ale velmi oblíbenou show Kardashians o stejnojmenné slavné (či nechvalně proslulé) rodince.

Po finálové epizodě se navíc Šógun může pyšnit fantasticky vysokým skóre devět z deseti od osmdesáti tisíc uživatelů databáze IMDB, devadesátiprocentní skóre si vysloužil také od domácích fanoušků na ČSFD. Obdobně pozitivně to vidí i server RottenTomatoes, jenž uvádí, že z 92 recenzí minisérie jich bylo 90 kladných.

Historicky věrný Šógun zabodoval i v Japonsku

K úspěchu Šóguna bezesporu přispěla i vysoká míra historické věrnosti a péče, kterou filmaři ve Vancouveru věnovali rekonstrukci Japonska o čtyři staletí nazpět. „Jen pro první dvě epizody jsme postavili tolik kulis jako pro plnohodnotný film,“ přiblížila velkolepé měřítko Šóguna filmová architektka Helen Jarvisová. Její kolegové například strávili tři měsíce tím, že vytvářeli realisticky vypadající střešní tašky. Celkem jich vyrobili přes deset tisíc.

Mezi těmito kulisami vynikaly také tisícovky autentických kostýmů. „Každý z nich byl ručně vyrobený,“ uvedl návrhář Carlos Rosario. Filmařům s historickými reáliemi pomáhali konzultanti z Japonska, výpomoc ale poskytla i největší herecká hvězda Šóguna a současně jeden z producentů seriálu Hirojuki Sanada. „Na naší první schůzce mi řekl: ‚Carlosi, musíš mít správné nitě. Musí to být japonské nitě!‘ Bylo pro něj důležité, abychom byli co nejautentičtější a aby byly kostýmy dokonalé,“ popsal Rosario.

I díky přispění Hirojukiho Sanady se Šógun setkal s pozitivním přijetím přímo v Japonsku. „Trochu jsem se japonské reakce obával, protože místní vědí, co je přesné a co ne. Ale k mému překvapení byly reakce diváků i recenzentů skvělé,“ popsal pro The Hollywood Reporter verdikt ze své domoviny Sanada.

Kromě filmových publicistů samurajské dílo kladně ohodnotil i Hideo Kodžima, známý videoherní vývojář podepsaný například pod sérií Metal Gear. Také on si vypůjčil příměr ke Hře o trůny. „Herci, kostýmy, kulisy, detaily i triky jsou prvotřídní, bez nadsázky je to jako Hra o trůny zasazená do japonské historie. Je věrnější předloze spíš než historickým skutečnostem, ale i bez znalosti původního díla vám učaruje,“ uvedl uznávaný tvůrce.