Seriál The Last of Us je konečně tady a je skvělý. Jako adaptace videohry i jako televizní počin obecně

Nový seriál HBO The Last of Us je adaptací stejnojmenné videohry

Napíšeme-li, že The Last of Us stojí na pomezí postapokalyptického dramatu a zombie hororu, tak si i diváci, co se slavnou videohrou nikdy nepřišli do styku, poměrně přesně dokáží představit, jak vypadá. Její tvůrci se nesnaží znovuvynalézt žánr, naopak jeho úzce definované kulisy využívají k vyprávění lidského příběhu. Ani ten není příliš originální. A přece se The Last of Us podařilo hráče zcela pohltit, zamilovat si jeho postavy a dojmout. Dnes na obrazovky dorazila seriálová adaptace od HBO, není tak od věci neznalým i zasvěceným přiblížit, co od ní očekávat.

Vše začíná v roce 2003. Šestatřicetiletý stavební dělník Joel žije obyčejný život se svojí dcerou Sarah, v průběhu několika dnů ale pro ně i celé lidstvo začne nová éra. Rozpoutá se totiž globální pandemie, kdy houba cordyceps napadá lidi, rychle ovládne jejich centrální nervovou soustavu, zcela potlačí racionální myšlení a osobnost a zanechá jen základní pudy – nakrmit se a šířit nákazu.

O dvacet let později z civilizace přežívají jen zbytky ovládané tvrdou vojenskou diktaturou. Z Joela se stal pašerák, který čas od času pomáhá radikální organizaci Světlušky usilující o převrat. Jeho hlavní příběhová linie začíná v bodě, kdy dostane pod ochranu čtrnáctiletou dívku Ellie. Má ji dopravit napříč „divočinou“ za ochrannou hradbou do vzdáleného tábora. Časem se oba sbližují, zatímco se snaží vyrovnat s osobními traumaty z minulosti.

Pokusy o adaptaci The Last of Us, které mělo na videohru nebývale propracovaný děj, začaly krátce po jeho vydání v roce 2013. Už v následujícím roce práva na film získalo studio Screen Gems spadající pod Sony, stejně jako vývojáři hry Naughty Dog. Zatímco autoři předlohy si představovali snímek ve stylu Tahle země není pro starý, studio chtělo akčnější, bombastičtější pojetí podobné spíš Světové válce Z.

Celý projekt se na dlouhé roky zaseknul, až se Screen Gems práv nakonec vzdalo. Hlavní tvůrce hry Neil Druckmann ani nevěřil, že film je pro hranou verzi The Last of Us ten správný formát. Jak popisuje magazín The New Yorker, jednoho dne zjistil, že stejný názor zastává i scenárista Craig Mazin. „Ten, co napsal Černobyl? Proč se nemůžu setkat s ním?“ řekl prý Druckmann vedení PlayStationu.

Nakonec se s ním setkal a Sony spolu s HBO v roce 2020 oznámily, že chystají televizní seriál The Last of Us, na němž bude tvůrce hry pracovat se scenáristou jedné z divácky nejoceňovanějších minisérií vůbec. Zvláštní shodou okolností tak v průběhu skutečné pandemie vznikal seriál o té fiktivní a nyní, kdy je covidová hrozba snad zažehnána, dorazil na obrazovky.

Idea adaptace The Last of Us u mnoha vzbuzovala nadšení, jelikož jde o jednu z nejlépe hodnocených videoher všech dob. Někteří se přitom jejího převedení do televize obávali ze zcela identického důvodu. Aktuálně by ale prakticky nikdo neměl mít důvod se na seriál netěšit – je totiž skvělý a pravděpodobně se za dvanáct měsíců objeví na nejednom seznamu nejlepších televizních počinů roku 2023.

Jak jsme přiblížili v našich dojmech z první 81minutové epizody, i když je většina žánrových i příběhových prvků přesně tam, kde bychom je očekávali, vyprávění nemá problém diváka pohltit. Svět, který ukazuje, působí zcela přesvědčivě a hlavní postavy hned od začátku vyvolávají silné sympatie, byť nejde nutně o lidi, jimiž bychom sami chtěli být. The Last of Us postupně vytváří atmosféru dávající vzpomenout jak na silnější momenty ze seriálu Živí mrtví, tak na film Potomci lidí nebo adaptaci Cesty od Cormaca McCarthyho.

Roli Joela ztvárnil Pedro Pascal známý hlavně z Mandaloriana, jako zloduch Maxwell z Wonder Woman 1984 či Oberyn ze čtvrté řady Hry o trůny. Postavy Ellie se pak ujmula jeho někdejší kolegyně z placu fantasy HBO Bella Ramsey aka Lyanna Mormont. Hráči rozeznají také řadu vedlejších postav jako Joelovu partnerku Tess (Anna Torv), vůdkyni Světlušek Marlene (Merle Dandridge), bývalého kamaráda Ellie Rileyho (Storm Reid) či vůdce nebezpečného kultu Davida (Scott Shepherd).

V seriálu ale některé postavy ze hry dostanou větší prostor, případně jsou zcela nové. Například Nick Offerman coby pašerák Bill je jiný, než ho znají hráči, a Frank s tváří Murraye Barletta nebude jen studenou mrtvolou. Revolucionářka Kathleen, již ztvárnila Melanie Lynskey, se pak ve videohře nikdy neobjevila.

Tvůrci oproti předloze změnili mnoho detailů – například děj se v seriálu odehrává o deset let dříve, tedy v roce 2023 místo 2033 ve hře. Hned v úvodu také strávíme mnohem více času s Joelem a jeho dcerou Sarah předtím, než se rozpoutá pandemie. Hlavní hrdina také bude mnohem zranitelnější a nedoslýchavý, aby pro diváky působil autentičtěji. A tvůrci se rozhodli v seriálu mnohem střídměji dávkovat násilí, aby mělo větší dopad.

Obecně je ovšem od začátku jasné, že všechny změny mají sloužit co nejefektivnějšímu převedení příběhu videohry do televizního formátu. Mnoho scén vypadá téměř totožně, jiné mají trochu jiný průběh nebo přibývají tak, aby děj staré i nové publikum zasáhl. Podle dosavadních ohlasů i naší zkušenosti tvůrci učinili mnoho správných rozhodnutí a seriálové The Last of Us má šanci uspět nejen jako nejlepší herní adaptace všech dob.