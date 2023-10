Servírují Čechům pravou chuť Mexika. Teď bratři Kapolkové dostávají svá úspěšná bistra i za hranice

Uložit 0

Jeden chtěl být architektem, druhý pracoval v IT, nakonec toho ale oba nechali a rozhodli se, že Čechům představí čerstvou mexickou kuchyni. Před časem rozjeli síť bister Los Capolitos, kde se to hemží všemožnými gastronomickými skvosty. A jak je vidět, bratři Kapolkové do toho stále šlapou. To, co začalo jako vášeň, se rozrostlo ve firmu o šestnácti pobočkách napříč Českem a tržbami ve vyšších desítkách milionů korun.

Tacos, quesadilla, burrito, chilli con carne. Komu by se nesbíhaly sliny? Nastartované chuťové pohárky měl i Jan Kapolka se svým bratrem Michalem, když cestovali po Spojených státech a oblíbili si jedno místní bistro. „Dělali to tam všechno hrozně poctivě a my se na jejich burritech a tacos stali v podstatě závislí,“ vzpomínali v našem minulém rozhovoru, kde popisovali, jak k Los Capolitos došli – a co se sítí bister mají v plánu.

Od první pobočky ve Frýdku-Místku, kterou otevřeli v roce 2014, se rozšiřovali do dalších měst. Přece by něco takového nenechali jen Slezanům? Ačkoliv otevření poboček v Ostravě a Opavě by mohlo mluvit o opaku. Pak ale přišla Olomouc, logo Los Capolitos se rozsvítilo dvakrát v Brně a restaurace nechybí ani v Liberci, Hradci Králové nebo na Kladně. V Praze mají ghost kitchen zaměřenou na rozvoz, otevřeli i v Havířově, což je zároveň návratem do jejich rodného města. A na své si přijdou i lidé v Bratislavě.

Díky systému franšízingu tak Los Capolitos otevírají nové podniky jako na běžícím páse – a zjevně se jim to vyplácí. Bratři Kapolkové mají v provozu už šestnáct poboček a plánují, že letošní rok završí otevřením dalších dvou, v Bratislavě (kde bude v pořadí už třetí) a Pardubicích. „Momentálně trochu přibrzdíme, to si ale říkáme skoro každý rok a nejbližší kolegové se tomu už smějí,“ říká Jan Kapolka pro CzechCrunch. Díky tomuto tempu ale mohli dosáhnout rekordního obratu.

Foto: Los Capolitos Burrito v podání bratrů Kapolkových

„Loni jsme na všech pobočkách zaznamenali obrat 75 milionů korun a letos hezky rosteme, zhruba o šedesát procent. Ostatně letos jsme dosáhli stejného obratu co minulý rok už během srpna,“ zmiňuje jeden z Kapolků a uvádí, že všechny pobočky se nacházejí v černých číslech. Navíc bez externího investora, o kterém sice přemýšlejí, ale pouze pro případnou další expanzi za hranice.

Zatímco v Česku už má značka Los Capolitos ověřené jméno a aktivně spolupracuje s rozvozovými službami typu Wolt, Foodora nebo Bolt Food, na Slovensku se teprve zajíždí. Už teď se ovšem dívá i za hranice bývalého Československa. „Další expanzi s naší franšízou se nebráníme, plánujeme ji ale v horizontu dvou let – a právě nejlépe s případným investorem a formou takzvané master franšízy pro celou zemi,“ dodává.

„V aktuální fázi tak zatím firmu budujeme sami bez investorů. Nepotřebujeme primárně finance, takže ideální investor by měl kromě nich přinést hlavně know-how na uřízení větší expanze a měl by být pro firmu stejně nadšený jako my. Do té doby budeme pokračovat sami a růst spíše organicky a tak, jak je to v našich silách,“ přibližuje Jan Kapolka své smýšlení nad zapojením někoho nového.

S tím, jak se záběr Los Capolitos rozšiřuje, přicházejí i byznysové doplňky, které auru okolo mexické kuchyně posilují. Obzvlášť s nadšením bratři hovoří o vlastních chilli omáčkách, které jsou dostupné jak vyloženě pro jídla v jejich restauracích, tak jako samostatný artikl pro ochutnávky takříkajíc na doma. Letos už jich měli prodat v jednotkách tisíc – a plánují je udržovat jako exkluzivní zboží přímo na pobočkách.

O úspěchu chilli omáček, na nichž spolupracují s rodinnou firmou Gaston Chilli, svědčí i výhra v soutěži Great Taste, kterou někteří přirovnávají k takzvaným potravinářským Oscarům. Jak pro CzechCrunch uvádí Radovan Fron z Gaston Chilli, který za omáčkami stojí a podle představ Los Capolitos je tvoří, žádnému výrobci chilli v Česku se takový úspěch v podobě zisku rovnou pěti ocenění v Great Taste dosud nepovedl.

Foto: Los Capolitos Vlastní chilli omáčky

Na Los Capolitos tak ještě čeká zbytek výživného roku a výzva, aby veškeré aktivity ukočírovali. Věří, že do konce letoška dosáhnou obratu 120 milionů korun, k čemuž mají přispět právě chystané restaurace v Bratislavě a Pardubicích.

„Stále nás to velmi baví a koncept se snažíme neustále vylepšovat, ať už v rámci interních procesů, firemní kultury nebo z hlediska receptur, protože chceme, aby naše dílčí ingredience chutnaly opravdu autenticky. I proto jsme letos byli delší dobu v Mexiku a nové speciály jsme se učili vařit od místních, kteří nám s radostí pomáhali s recepty. Tak uvidíme, kam až se to příští rok zase dostane,“ uzavírá Kapolka.