Sever o víkendu nepůjde spát. Hudební festival Kamen!ce láká na Tata Bojs, Prago Union i Kollera

Česká Kamenice je malebné městečko na severu Čech, které se na pár dní stane hlavním místem pro milovníky české i zahraniční hudby. Tento víkend tam totiž přijedou velká jména jako David Koller, Tata Bojs, Prago Union a mnoho dalších. Festival Kamen!ce tím dokazuje, že i lokální věc dokáže svou velikostí překračovat region – a navíc vše nabídnout návštěvníkům zdarma.

Minulý víkend otřásal Hradcem Králové monstrózní festival Rock for People, kde se ukázala řada jmen světové hudební scény i mnoho českých interpretů – a my to mohli zažít na vlastní uši. Celý festival uzavírala kapela Tata Bojs, která se tento víkend přesouvá z Hradce na sever Čech, do České Kamenice na festival Kamen!ce, který slibuje zážitek parametrů daleko větších festivalů.

„Je to, myslím, ta nejlepší reklama, kterou město má,“ říká starosta České Kamenice Jan Papajanovský, který je mimochodem jedním z nejmladších starostů v Česku. „Festivalem dnes celé republice ukazujeme, že jsme sice malé, ale rozvíjející se město v krásné přírodě, které může nabídnout vysokou kvalitu života včetně zajímavé kultury. Ukazujeme, že městské slavnosti nemusí být pokaždé stejné, že za podobné peníze lze v případě, že člověk vybuduje super tým, nabídnout podstatně více muziky – doslova,“ dodává.

Festivalu se daří lákat zvučná jména české i slovenské hudební scény – a nezapomíná ani na zahraniční interprety. Důkazem je i letošní ročník, na kterém se mimo Tata Bojs představí také David Koller, slovenská zpěvačka Katarzia, legendární rapové uskupení Prago Union nebo roztančení Midi Lidi.

Foto: Kamen!ce Velký festival v kulisách malého města, takový je festival Kamen!ce

Festival je důkazem, že není nutné servírovat jen vyčpělý rádiový pop, aby se lidé dobře bavili. Více než padesát interpretů, kteří letos na festivalu vystoupí, jsou zástupci spíše alternativnějších a elektronických hudebních směrů. Chybět navíc nebude ani pestrý doprovodný program.

Ten bude zahrnovat například vědomostní kvíz s dr. Vševědem z pořadu Na lovu, karaoke s Albertem Romanuttim z uskupení Bert & Friends nebo promítání filmů jako Banger. „Obecně se snažíme přinést do menšího města kulturu, která se jinak vyskytuje zejména na klubové scéně ve větších městech. Chceme lidem ukázat něco nového,“ vysvětluje Papajanovský.

Díky tomu Kamen!ce překonává představy o lokálním festiválku pro místní, kteří se sejdou u piva, aby si poslechli zdejší interprety. A kdo například dorazí z nedalekého Německa, bude si moci poslechnout i své krajany v podobě indie rockové kapely Pabst. To všechno je navíc v Kamenici nabízeno „zdarma“.

Uvozovky proto, že celý festival běží na takzvaném doporučeném vstupném. Kdo chce, může celou akci finančně podpořit zakoupením vstupenky, která na celý festival vychází na 300 korun. Vstupenku si lze následně vyměnit za náramek, ovšem nikdo nebude kontrolovat, zda jej návštěvník má, nebo nemá.

Nastartujte svou kariéru Více na CzechCrunch Jobs iOS Developer Cleverlance

Senior produktový specialista SAZKA a.s.

Head of IT and Security SatoshiLabs

/^(Full-?stack|Frontend) Engineer$/i Better Stack

Database Developer Betsys, s.r.o.

„Celkový rozpočet festivalu se pohybuje mezi dvěma a třemi miliony korun, z toho přibližně polovinu financuje město. Zbytek je kombinace vstupného, grantů, sponzorských darů, prodeje merchandisingu, poplatků z barů, stánků, stanového městečka a podobně. Z dobrovolného vstupného na koncept vstupného doporučeného jsme přešli proto, aby byl festival udržitelný dlouhodobě – třeba i v době, kdy mu nebudou ve vedení města lidé tak naklonění. Doufáme proto, že nám přispěje co nejvíce návštěvníků,“ vysvětluje starosta České Kamenice.

V loňském roce festival navštívilo na šest tisíc osob, jak ovšem Papajanovský uvádí, festival se nekoná v oploceném areálu, a tak se počty špatně odhadují. Letos by město chtělo přivítat návštěvníků ještě více. „Strop odhadujeme okolo deset tisíc lidí – víc by se už do města ani nevešlo,“ říká s úsměvem starosta.