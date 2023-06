Dunivé kopáky, juchající Ventolin a temní Slipknoti. Rock for People odpálil první den ve velkém stylu

Kdo si myslel, že bude první den ospalý a možná trochu rozjezdový, ten se šeredně zmýlil. Fanoušci a fanynky všech vystupujících kapel se do areálu vrhli s ohromným nadšením, rozehnali mraky, které hrozily deštěm, a vrhli se do kotlů rockových matadorů Horkýže Slíže, metalcorových Architects nebo punk-rockových Anti Flag. Na nostalgickou strunu mnohých z nás zabrnkali Simple Plan, se kterými celá pláň před YouTube stage skákala a zpívala Welcome to My Life, Shut Up!, ale i pecky z jejich nejnovějšího alba Harder Than It Looks.

Trochu jiná, o poznání temnější atmosféra pak panovala na hlavní stagi, kterou ovládli démoničtí Slipknot, jako jeden z headlinerů festivalu. O jejich ceně nedávno ředitel festivalu Michal Thomes promluvil v rozhovoru pro CzechCrunch. Oheň, masky, spousta hororových výjevů, death growl a drnčivé tóny heavy metalu ovládly celý festival.

Ačkoliv je většině milých chlapíků této kapely už přes padesát, ukázali, že v sobě té pekelné energie mají ještě skutečně hodně. Obrovským kontrastem ke Slipknotům a zároveň skvělým zakončením prvního dne byl David Doubek alias Ventolin. Jeho syntezátor, bubínek a tamburína rozhýbaly velkou část těch, kteří pár chvil předtím křepčili na heavy metal.

Další dny nebudou o nic méně nabušené. V pátek se z lokálních kapel objeví na YouTube stage Vypsaná fixa a na ČT Art stage svérázný rapper Mc Gey. O návrat do minulosti se postarají Billy Talent a pořádnou nálož přinesou i Hollywood Undead či popová provokatérka Ashnikko. Kdo uvítá trochu zklidnění, může vyrazit i na Clarinet Factory v doprovodu PKF – Prague Phillharmonia. V sobotu si hlavní stage vezmou do parády rockoví Papa Roach, kde pak atmosféru zklidní spíše pop-rockoví The 1975.

Foto: CzechCrunch Panelová diskuse na téma Mise za záchranu jídla

Návštěvníci Rock for People vypadají na to, že se na nohou zvládnou udržet až do neděle, která vyvrcholí koncertem britské kapely Muse. Její předvoj v podání PSH v doprovodu živé kapely, alternativnějších Incubus nebo garážových The Chats bude také stát za to. Prostor před pódiem ale určitě k prasknutí naplní i Václav Neckář a na krásné časy na Rock for People bude vzpomínat stejně jako loni Ivan Mládek.

Jako tradičně však Rock for People není jen o hudbě. Součástí festivalu je i bohatý doprovodný program a řada inovací, které jej posouvají vstříc udržitelnosti. Kdo si chce na chvilku odpočinout od dunivých kopáků kapel, muže si zajít například na některé z tanečních či akrobatických vystoupení, nebo si vyzkoušet AZ Kvíz s legendárním Alešem Zbořilem. Poslechnout si lze také přednášky Terapie sdílením o vztazích a komunikaci vedené Ester Geislerovou a Honzou Vojtkem, nebo zajít na některou panelovou diskusi pod taktovkou CzechCrunche.

Během čtvrtka jsme s mediálním zástupcem Penny Tomášem Kubíkem a dumpster diverkou Annou Sochorovou probírali problematiku plýtvání potravinami, možnosti, jak nakládat s jídlem, kterému končí doba použitelnosti, a jeho lovení v kontejnerech u supermarketů. Dnešní přednáška byla zasvěcena tématu bydlení v malém, takže jsme si na ní se zakladatelem Tiny Company Lukášem Otevřelem promluvili o fenoménu tiny housů. A v sobotní debatě se zaměříme na houby, jejich potenciál coby materiálu budoucnosti a pozitivní účinky na lidský organismus.

Tyto debaty se odehrávají na konferenční stagi, vedle které si lze stejně jako v minulém roce prohlédnout technologii vodíkových generátorů české společnosti Devinn. Ta zde napájí elektromobily automobilky Toyota, která kromě elektrických modelů dovezla i svůj vodíkem poháněný model Mirai, a tak lze více proniknout do japonského pojetí udržitelné mobility. Téma udržitelnosti se ostatně prolíná každým aspektem festivalu, od přednášek věnujících se tomuto tématu přes odpadové hospodářství až po samotný chod celé akce pořádané v zázemí Parku360 u Hradce Králové.