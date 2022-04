Seveřan vstupuje do kin a dostal poslední trailer. Dechberoucí záběry Skandinávie střídá krvavá akce

V roce 2015 se objevil ponurý horor Čarodějnice. Část mainstreamového publika neoslnil, mezi novináři a milovníky umělecky ambicióznějších filmů se ale stal hitem a z režiséra Roberta Eggerse se tím v Hollywoodu okamžitě stalo zvučné jméno. Následoval ještě lépe přijatý Maják a teď Eggers přichází se svým zdaleka největším projektem, vikinským dramatem Seveřan. Ten dnes vstupuje do kin a představuje se v ještě jednom velkolepém traileru.

Nový film vychází ze staré skandinávské legendy o princi Amlethovi, popsané letopiscem Saxo Grammaticem ve 12. století. Amleth se v Seveřanovi ještě jako mladý chlapec stane svědkem brutální vraždy svého otce, vikinského krále Aurvandilla, rukou jeho vlastního bratra. Hrdina se hned v tom momentě rozhodne svého otce pomstít a osvobodit uvězněnou matku. Jakmile dospěje, vydává se na krvavou cestu za spravedlností. Původní legenda o Amlethovi se stala inspirací také pro Shakespearova Hamleta.

Eggers ve spolupráci s islandským básníkem a spisovatelem Sjónem příběh pojímá v jeho nejjednodušší, nejsyrovější formě. Univerzálně srozumitelná, přímočará zápletka dává prostor jednak epickému měřítku výpravy za pomstou a jednak umožňuje prozkoumat mnoho detailů vikinských zvyků, mytologie a náboženství.

Tento aspekt je dobře viditelný právě v posledním traileru, který na rozdíl od prvního neopakuje premisu, ale ukazuje mnoho záběrů z bojů, cest, oslav i magických seancí. Jednotlivé výjevy jsou příliš krátké na hlubší ponoření se do nich, lze si ovšem snadno představit, že v kontextu celého filmu poskytnou intenzivní zkušenost.

Provázet vzdálenou skandinávskou historií bude diváky mnoho slavných hollywoodských tváří. Hlavní roli Amletha ztvárnil Alexander Skarsgård, známý například jako upír Eric Northman ze seriálu True Blood: Pravá krev. Jeho otce Aurvandilla hraje Ethan Hawke, matku Gudrún zase Nicole Kidman. Vedle nich se v Seveřanovi dále objeví Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy (Dámský gambit) a islandská hudebnice Björk v první filmové roli za více než dvacet let.

Ethan Hawke natáčení filmu přirovnal k legendární Apokalypse od Francise Forda Coppoly, a to ne nutně kvůli extrémním podmínkám (které na place Seveřana do velké míry panovaly také), ale jako spíš kvůli odhodlání režiséra. „Obrovskou částí filmařiny je dnes snaha vám něco prodat,“ řekl magazínu The New Yorker. Upřímnou snahou Eggerse podle něj místo toho bylo vytvořit nekompromisní mistrovské dílo.

Podobné komentáře nedávno potvrdily první reakce – a potvrzují je také v naprosté většině pozitivní recenze. Seveřan je podle nich typ filmu, jaké vznikají jen výjimečně, a diváky svými obrazy, hereckými výkony i atmosférou dokáže přenést do dávného příběhu o brutální pomstě. Recenze serveru IndieWire snímek popisuje jako „tak intenzivní, že budete mít pocit, že jste zemřeli a dostali se do Valhally.“

Foto: Cinemart Alexander Skarsgård a Anya Taylor-Joy ve filmu Seveřan

V podobném duchu se vyjadřují i jiní. Například kritik serveru The Guardian film označil za strašlivě násilný, chaotický a nihilistický, zároveň však přiznal, že od něj nedokázal odtrhnout zrak. Některým divákům sice bude chybět komplexnější symbolika a silně autorský vklad Eggersových předchozích filmů, jelikož se Seveřan kvůli rozpočtu kolem 90 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun) musel přizpůsobit širšímu publiku.

Mezi filmovými fanoušky jeden z nejočekávanějších snímků roku do českých kin vstupuje už dnes, ve Spojených státech se pak na plátnech objeví o týden později, tedy 22. dubna. Pokud Seveřan finančně uspěje, mohl by v Hollywoodu po Revenantovi z roku 2015 ukázat, že vysoké rozpočty dnes stále fungují i mimo superhrdinské franšízy nebo nenáročnou akční či dobrodružnou zábavu.