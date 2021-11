Sezamo, otevři se. Rohlík Tomáše Čupra vyjede s novým jménem do dalších tří evropských zemí

Sezamo, otevři se – to není překlep. Největší český online supermarket Rohlik.cz si totiž vybral další jméno pro svou zahraniční expanzi a volba padla na Sezamo. Tomáš Čupr se chystá v první polovině příštího roku začít dobývat nové evropské trhy a potraviny začne jeho skupina Rohlik Group prodávat v Itálii a Rumunsku. Ve druhé polovině pak plánuje zamířit také do Španělska. Do konce roku 2022 by měla operovat v sedmi zemích.

V Česku známe Rohlik.cz. V Maďarsku využívají Kifli.hu, v Rakousku Gurkerl.at a v Německu Knuspr.de. Pokud v příštím roce zavítáte do italského Milána nebo rumunské Bukurešti, budete se si tam moci objednat potraviny přes službu Sezamo – právě těmito městy v Itálii a Rumunsku zahájí Rohlík své tamní působení. Od jara tím chce oslovit téměř 2,5 milionu nových domácností. Dalším cílem v příštím roce bude španělský Madrid.

Poprvé začal Rohlík doručovat potraviny objednané online před sedmi lety v Praze. Dnes už pokrývá velkou část České republiky, a tak se jeho zakladatel Tomáš Čupr vydal do Evropy. Nejprve do Maďarska, pak do Rakouska a Německa. V první polovině letošního roku nabral ve dvou velkých investicích přes 7 miliard korun a hodnota jeho společnosti díky tomu překročila miliardu dolarů. Důležitější však bylo, že dostal potřebný kapitál právě pro velkou expanzi.

V srpnu tak vyrazil do Mnichova a už tehdy říkal, že vyhlíží vstup do dalších zemí, jako je Rumunsko, Itálie, Španělsko nebo Francie. Pokud vše půjde podle stávajících plánů, v průběhu příštího roku by měl začít minimálně v prvních třech zmíněných státech operovat. Právě Rumunsko, Itálie a Španělsko měly v analýzách Rohlíku vyjít jako trhy, kde významně roste poptávka po nákupu potravin online, přičemž Itálie se po Německu stane druhým největším trhem internetového supermarketu.

„Tohle vše přichází na základě impozantního růstu ve všech stávajících zemích, příkladem může být Mnichov, kde jsme nedávno v rekordním čase překonali hranici tisíce objednávek denně. Náš obchodní model, který spočívá v doručování vysoce kvalitních světových i domácích značek a místních produktů pod tři hodiny, se stále více osvědčuje,“ komentuje Tomáš Čupr. Jen český Rohlik.cz v aktuálním fiskálním roce míří k tržbám ve výši 10 miliard korun, díky expanzi pak rychle roste i celá skupina.

Kurýr online supermarketu Knuspr.de z Rohlik Group Foto: Rohlik

Online obchod Sezamo bude v Miláně a Bukurešti doručovat do několika hodin od objednání, v Itálii do tří, v Rumunsku do dvou, a v nabídce bude mít zpočátku přibližně osm tisíc různých položek. V Itálii již Tomáš Čupr představil také výkonného ředitele, kterým se stal Andrea Colombo, který naposledy působil ve společnosti Coop. V Miláně se Sezamo potká například se službou Everli, jež letos dorazila také do Česka. Právě Everli se shodou okolností příští rok chystá i do Rumunska, ale podobně jako na jiných trzích bude Rohlik Group bojovat s mnoha dalšími konkurenty.

„Poté, co jsme zahájili činnost skupiny Rohlik ve čtyřech zemích pod čtyřmi různými značkami, vstoupíme na nové trhy pod jedinou značkou Sezamo,“ prozrazuje marketingový ředitel Rohlik Group Jakub Petřina, kterého Tomáš Čupr před několika měsíci přetáhl z Air Bank. „Všechny tyto země vycházejí z latinského jazyka a my jsme chtěli pokračovat ve využívání názvu jídla ve značce. Sezamové semínko je oblíbené ve všech kulturách,“ vysvětluje Petřina.

V italštině se sezam řekne sesamo, v rumunštině sezam a ve španělštině sésamo a jak Petřina přitakává, mnozí si nový název spojí také s kouzelnou frází z filmu o Ali Babovi, kterou jsme si vypůjčili i do našeho titulku. „Slovo ‚sezam‘ je také spojeno s kouzelnou frází ‚Sezame, otevři se‘ z filmu Ali Baba a čtyřicet loupežníků, možná proto, že se jeho semenný lusk po dozrání rozevře… něco jako odemykání pokladu,“ usmívá se Petřina.

Rozšiřovat svou působnost chce Rohlík také na stávajících trzích. Například v Německu se má Knuspr.de do dvou let rozrůst do Frankfurtu, Hamburku, Kolína nad Rýnem, Essenu, Hannoveru, Stuttgartu či Lipska. Ještě zrychlit chce také doručování, v Česku by to mělo být již do 60 minut od objednání. K tomu má pomoci čtvrtý, plně automatizovaný sklad, který firma staví v Chrášťanech u Prahy. Právě logistika a její automatizace je další oblast, do níž Rohlik Group ve velkém investuje.

Před měsícem Rohlík spolu se zavedením vratných tašek oznámil, že do automatizace distribučních center plánuje do roku 2025 investovat celkově až 400 milionů eur, tedy přes 10 miliard korun. V prvotní fázi počítá se 45 miliardami eur (1,1 miliardy korun), přičemž první velká automatizovaná řešení chystá ve svém mnichovském skladu. Nasazení technologií má jednak zrychlit procesy a přinést lepší službu zákazníkovi, ale také je nutná z důvodu nedostatku pracovní síly ve skladech, jak popisoval před měsícem zakladatel Rohlíku.