Signal Festival vstupuje do druhé dekády. Má nového kurátora a jistotu díky grantu od magistrátu

Signal Festival vstupuje do druhé dekády s novým kurátorem a jistotou v podobě grantu

Festival, který propojuje umění se světem technologií, má za sebou jubilejní desátý ročník. Během něj do pražských ulic přivedl půl milionu návštěvníků, představil celkem patnáct instalací, zapojil sedmdesát jedna umělců a do Česka přivezl díla také od šest významných zahraničních tvůrců. Další ročník proběhne v polovině října a už nyní od týmu Signalu přichází důležité novinky. Do nové dekády totiž vstupuje s novým kurátorem, audiovizuálním umělcem Pavlem Mrkusem, navíc se mu podařilo získat víceletý grant od magistrátu hlavního města Prahy.

Pavel Mrkus se jako umělec už více než dvě dekády pohybuje především v oblasti nových technologií. Absolvoval ateliér Skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, později studoval také religionistiku na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Video pro vyjádření svého uměleckého záměru poprvé použil v devadesátých letech, k tomuto formátu se však definitivně přiklonil až po svém působení na univerzitě Toyama City Institute of Glass Art v Japonsku.

Společně s Danielem Hanzlíkem založil a vede ateliér Time-Based Media na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde působil od roku 2015 až do začátku roku 2023 jako děkan. Dlouhodobě se zabývá audiovizuálními projekty, při kterých využívá digitální obrazové a zvukové prostředky často ve vztahu ke konkrétnímu místu. Jeho tvorbou se prolíná spiritualita, rovnováha mezi přírodním a umělým, ale v posledních letech také environmentální témata, například problematika vody.

„Měli jsme otevřené výběrové řízení a přihlásila se nám spousta adeptů. Do úzkého kola se dostali tři a ve výsledku jsme se rozhodli pro Pavla. Myslím, že se to hezky potkalo, protože do předloňského roku jsme měli pro Signal kurátorský tým, který skládal festival dohromady, loni jsem byl hlavním kurátorem já, ale říkal jsem si že by bylo vhodné, aby se festival v nové dekádě posunul dál,“ upřesňuje Martin Pošta, ředitel festivalu.

Foto: Signal Festival Pavel Mrkus, audiovizuální umělec a nový kurátor Signal Festivalu

Mrkus letos doplní v tvůrčím tandemu Martina Poštu a zaměří se především na rozvoj festivalu a jeho dlouhodobé umělecké směřování. V rámci výběrového řízení zpracoval tříletou kurátorskou koncepci festivalu, ve které se soustředil na fenomén světla ve vztahu k osvícenství. Zaměřil se na reflexi kulturních proměn, ze kterých vychází naše stávající pojetí vědy, technologie i umění.

„Pavlův koncept by se dal souhrnně nazvat jako ekosystémy: lidské, vědecké a umělecké. A tento tříletý výhled nám umožní daleko lépe plánovat, koho chceme na festival dostat. Čím větší umělce totiž chceme do Česka pozvat, tím vytíženější jsou. Dlouhodobější plánování nám tak umožní lépe pracovat s celým programem. To se týká i zapojených institucí, které musí výstavy plánovat třeba dva roky dopředu. Festival tak můžeme dělat zase o něco lépe,“ dodává Pošta.

Pro zlepšení bude prostor mimo jiné díky grantu od magistrátu hlavního města Prahy. „Grant nám dává jistotu. Teď máme jednoletý a od nadcházejícího roku naskočíme na čtyřletý, takže jsme pokrytí na pět let. Společně s nástupem Pavla Mrkuse tak máme mnohem lepší podmínky,“ říká Pošta. Letos získá festival od magistrátu pět milionů, od roku 2024 na další čtyři roky šest milionů. Díky nově nabité stabilitě má také ředitel festivalu prostor pro plánování velkého transformativního projektu, o kterém zatím nechce prozrazovat více, významně ale oživí kulturní mapu Prahy.

Loni Signal Festival také poprvé překročil svůj stín ve smyslu čtyřdenního dění. Jeho program se rozšířil do dalších institucí, jako je galerie Kunsthalle Praha, Camp nebo Laterna Magika. A Pošta potvrzuje, že vzhledem k úspěchu, se kterým se instalace ve zmíněných prostorách setkaly, naváže jeho tým na tuto spolupráci i letos. Jak výstava Invisible Forces Ondřeje Zunky v Kunsthalle, tak digitální model města Prague Dreams Refika Anadola v Campu byly prodlouženy o dva měsíce.

„Řešíme, jaké jsou možnosti protnutí a hledáme i další zajímavá partnerství, která by zapadla do našeho konceptu propojení umění, technologií a společnosti,“ uzavírá Pošta. Jedenáctý ročník Signal Festivalu se bude konat od 12. do 15. října. Jeho hlavními prioritami budou mezinárodní spolupráce, podpora mladých českých umělců, nové technologie v umění a reflexe aktuálních společenských témat.