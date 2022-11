Síle gravitace navzdory. Automobilka Lucid ukázala své plně elektrické SUV Gravity

Vozy automobilky Lucid sice na českých silnicích nepotkáte, pokud by se tak ovšem stalo, určitě byste se za nimi ohlédli. Model Air patří mezi elektromobily nabízející nejen velmi atraktivní, až vesmírný design, ale také dojezd překračující 600 kilometrů. Air navíc brzy dostane většího bratra v podobě plně elektrického SUV, které již začala automobilka pomalu odhalovat.

Gravity je v pořadí teprve druhým modelem mladé automobilky, která se rozhodla z auta ukázat dostatek na to, aby si o něm bylo možné udělat alespoň předběžný obrázek. O vývoji SUV začala společnost oficiálně mluvit již v roce 2019. Ještě v roce 2021 to vypadalo, že by novinka mohla dorazit na trh v roce 2023, nyní je však jasné, že se zájemci dočkají až o rok později.

Přesto společnost začala s velkým časovým předstihem svou novinku poodhalovat. Bohužel zatím neznáme podrobnější technické specifikace, informace o dojezdu či výkonu vozu však již k dispozici jsou, stejně jako několik snímků, které prozrazují jeho vzhled.

Automobil by měl bez problému přepravit až sedm lidí, což znamená, že se bude jednat o zástupce segmentu skutečně velkých SUV. Z představených snímků je pořádně vidět jen přední maska, která ukazuje, že Gravity bude sdílet s modelem Air mimo technologie i mnoho designových prvků.

Foto: Lucid SUV bude využívat techniku, ale i design, který známe z modelu Air

Zveřejněné snímky ukazují jemný kšiltík nad zadním oknem, který dodává tvarům na větší ladnosti a nechybí ani tenká červená linie zadních světlometů táhnoucí se od jednoho boku k druhému.

Stejně jako bude Gravity spektakulární zvenku, bude zajímavé sedět i uvnitř. Na tom by měla mít podíl především obrovská panoramatická střecha, díky které bude mít posádka pocit, jako by se nacházela ve skleníku.

Jak již dříve prozradily patentové snímky, v útrobách novinky by se měly ukrývat tři elektromotory, jejichž výkon se může dostat až na 1080 koní. Auto je díky tomu i přes svou velikost schopno akcelerovat z nuly na bezmála 100 kilometrů v hodině již za 2,5 sekundy. V podlaze by měla být uložena baterie o kapacitě 113 kWh, která by měla na jediné nabití nabízet teoretický dojezd 832 kilometrů. Stále se však bavíme o vozidle, které má do produkční fáze daleko, a proto je tyto údaje nutné brát s určitou rezervou.

Jedním z možných důvodů, proč Lucid ukazuje Gravity již tak brzy, je jeho snaha nalákat další zájemce ke složení zálohy a odradit váhavé od rušení uskutečněných objednávek. Doba je totiž komplikovaná, zájem o prémiové vozy chladne a poslední kvartální výsledky Lucidu ukázaly, že automobilka má vysoké ztráty.