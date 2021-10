Zaujmout pozornost zákazníka není jednoduché, a proto se o každé druhé novince hovoří jako o akcelerátoru technologické revoluce. Podobně silná slova často padala i v souvislosti s automobilkou Lucid Motors a jejím elektrickým vozidlem Air. V jeho případě by se však mohlo jednat o světlou výjimku. Vůz, který nedávno oznámil svůj rekordní dojezd, začal být dodáván prvním předplatitelům. A někteří o něm mluví jako o možném zdatném konkurentovi Tesly, byť je teprve na začátku.

Lucidní snění je označení pro bdělý spánek, během něhož si dotyčný uvědomuje svou přítomnost ve snu, který tak může ovládat. V této nekonečné jízdě může snít o čemkoliv, třeba také o elektromobilu schopném ujet stovky kilometrů na jedno nabití. V případě společnosti Lucid však není potřeba říši spánku vyhledávat. Za čtrnáct let vývoje se jí podařilo vytvořit auto, jež by se mohlo stát „mesiášem revoluce“. Naznačily to naměřeného hodnoty během testování dojezdu.

Výsledky byly tak impozantní, že za sebou vůz, jehož producent nedávno vstoupil na burzu, zanechal i Teslu, která pro něj představuje jednoho z největších konkurentů. Jenže testování, během něhož měl Lucid Air ujet na jedno nabití přes 830 kilometrů, je jedna věc a schopnosti v reálné praxi věc druhá. Zda je Air skutečně tím vozem, o kterém firma od počátku hovořila, se už mohou přesvědčit ti, kteří do něj vložili důvěru jako první. Automobilka totiž odstartovala dodávky Airu prvním předplatitelům.

„Vytvoření auta Lucid Air bylo skutečně dílem lásky. Dodávky zákazníkům představují vyvrcholení mnohaletého úsilí celého týmu Lucid. Proto jsem opravdu nadšený, že mohu předat klíčky našim prvním milým zákazníkům a doprovodit je během zahajovací projížďky ikonickou kalifornskou krajinou,“ pronesl Peter Rawlinson, šéf automobilky Lucid Motors.

Elektromobil Lucid Air od Lucid Motors Foto: Lucid Motors

Interiér elektromobilu Lucid Air od Lucid Motors Foto: Lucid Motors

Jak moc snovým zážitkem jízda v Airu je, naznačují parametry modelu ve variantě Dream Edition, které jsou předávány jako první. Výkon 1 111 koňských sil, baterie o kapacitě 118 kWh a akcelerace z 0 na 100 kilometrů v hodině za 2,4 sekundy – to jsou pozoruhodná čísla.

První exempláře Airu začaly sjíždět z výrobních linek nově vybudované továrny v americké Arizoně přibližně před měsícem. Cílem automobilky je dodat 520 kusů verze Dream Edition, než se pustí do dodávek levnějších variant Grand Touring. Na ně by měly v průběhu příštího roku navázat také dodávky základních verzí Touring a Pure.

Ceny vrcholné edice Dream startují na částce 169 tisíc dolarů (v přepočtu přes 3,7 milionu korun). Levnější varianty budou sumu, za kterou si bude možné Air pořídit, snižovat, přesto má cenovka verzí Touring stále oscilovat okolo tří milionů. Na druhou stranu budou i nejlevnější verze platit za jedny z nejschopnějších elektromobilů, minimálně co se dojezdu týče.

Na Air chce Lucid navázat velkým elektrickým SUV, které by mělo nést název Gravity, jehož příchod je v současné době naplánován na rok 2023. Oficiálně tak lze říct, že na rostoucí trh s elektromobily vstupuje další silný hráč a čerstvá krev, která dělá celou elektrickou hru ještě zajímavější.