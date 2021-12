Nic neroste do nebe, říká staré přísloví. Leda by to byla akcie některé z velkých technologických firem, chtělo by se po letošku dodat. Cenné papíry pětice amerických obrů doplněných o automobilku Tesla za rok 2021 posílily v průměru o bezmála 40 procent. Náramně se dařilo díky očkování také farmaceutickým koncernům. Ale nejen to – index S&P 500, sledující největší podniky Spojených států, šel vzhůru o 29 procent.

Premiantem mezi premianty je – jak poznamenala stanice CNBC – Alphabet, mateřská společnost Googlu. Jeho akcie se značkou GOOG letos vyrostly už o 69 procent a tržní kapitalizace celé firmy se přiblížila k překonání hodnoty dvou bilionů dolarů. Do tohoto elitního klubu zatím patří z Ameriky jen dvě firmy – Apple a Microsoft. Ovšem ty ho co nevidět opustí.

Otázkou ale je, kdo z nich překoná hranici tří bilionů dolarů dřív. Zatím to vypadá na nakousnuté jablko, které si už několik posledních let udržuje pozici nejhodnotnější společnosti světa. Párkrát jej ale předstihl právě kolos založený Billem Gatesem. Ten letos rostl rychleji, když nabral 56 procent a jeho celková hodnota už pokořila 2,5 bilionu dolarů.

Do Applu mu ovšem ještě pořád něco chybí – výrobce iPhonů a MacBooků má tržní cenu už jen těsně pod třemi biliony dolarů, během letošního roku pak jeho akcie stouply o necelých 40 procent. Dvoubilionovou cenovku Apple pokořil jako první firma na světě loni v srpnu, ta tříbilionová by mohla padnout v nejbližších dnech.

Ve srovnání s výkony Alphabetu, Applu a Microsoftu zbylí dva zástupci skupiny známé jako Big Tech trochu blednou: Amazon letos stoupl jen o šest procent na celkovou valuaci 1,7 bilionu dolarů a Meta, někdejší Facebook, šel vzhůru o 27 procent a těsně líže bilionovou hodnotu. Obecně ale technologické firmy ukázaly, že právě ony jsou vítězi covidové pandemie.

Ale nejen ony. Dalším z premiantů pandemického roku jsou farmaceutické firmy, především pak tvůrci nejužívanějších vakcín, tedy Pfizer a Moderna. Prvně jmenovaná společnost letos posílila o 57 procent, celá firma má hodnotu přesahující 300 miliard dolarů. A jelikož se brzy dostane na trh i její lék proti covidu, tato jízda není u konce. Moderna vyrostla o více než 100 procent a její cena přesáhla 100 miliard dolarů.

Výjimečné, byť oproti loňsku vlastně slabé burzovní výkony letos předvedla Tesla. Posílila sice o 50 procent a překonala bilionovou hranici, jenže v roce 2020 předvedla pětinásobný nárůst, což je něco, co se těžko opakuje.

Satya Nadella, výkonný ředitel Microsoftu Foto: Microsoft

Co se indexů týče, S&P 500, který sleduje výkonnost 500 největších amerických firem, letos posílil o 29 procent, jeho menší konkurent Nasdaq 100 (největší firmy kromě finančních institucí z burzy Nasdaq) je nahoře o stejnou číslovku. To je mimochodem další potvrzení, že investice do ETF, tedy finančních nástrojů, které jen „otrocky“ sledují tyto indexy, je pro běžné investory ideálním řešením.

V lednu se přitom zdálo, že rok 2021 bude přát těm, kdo si svá portfolia budují a vybírají jednotlivé akcie. Takové vizi pomohla i mánie kolem „meme-akcií“ typu řetězce kinosálů AMC, jež vyhnali vzhůru drobní investoři sdružení na sociální síti Reddit. Jenže trhy a indexy byly nakonec zase stejně výkonnější.

Jak pro deník The Wall Street Journal poznamenal analytik Craig Lazzara: „Každý rok se objeví několik předpovědí, většinou od manažerů aktivně spravovaných fondů, kteří tvrdí, že zrovna ten rok bude vítězným pro investory, kteří vybírají akcie. A dopadne to vždycky stejně.“ Podle deníku letos 85 procent aktivně řízených fondů vykáže horší výkonnost než klíčový index S&P 500.