Sjednocená země, rozdělená společnost. Netflix ukazuje trailer korejské adaptace hitu Papírový dům

Když Papírový dům, španělský lupičský thriller s velice složitým vyprávěním, původně vyšel v televizi, zpočátku velký zájem časem opadl. Po vydání na Netflixu se pak seriál málem ztratil v moři dalšího obsahu, snad štěstím si ale začal získávat oddané publikum. Nakonec se z něj stal masivní hit, který dostal i pokračování. Loni na streamovací službě vyšel jeho poslední díl, to ale vůbec neznamená konec oblíbené značky. Netflix teď ukázal první trailer na korejskou verzi Papírového domu, která na stejný koncept nahlíží novou perspektivou.

Neznámý muž, označující se jako Profesor, vymyslí velký plán a dá dohromady osmičlenný tým lupičů. Jejich úkolem není vykrást banku, jak by se čekalo, ale vlámat se do Španělské královské mincovny a na jedenáct dnů se tam s rukojmími zabarikádovat. Celá akce má skončit únikem s čerstvě vytištěnými 984 miliony eur.

Už to je poměrně neobvyklý scénář, dávající vzpomenout například na slavný Útěk z vězení. Tvůrci Papírového domu Álex Piña a Jesús Colmenar se ale rozhodli ještě zvýšit jeho zajímavost komplikovaným vyprávěním plným perspektiv různých postav, časovými skoky zpět i dopředu nebo zvraty. To se ukázalo jako skvělý koncept pro Netflix, který seriály vydává po celých řadách, a ze španělského thrilleru se stal celosvětový fenomén a jeden z vůbec nejsledovanějších titulů na streamovací službě.

Ani ne půl roku po uvedení posledního dílu se teď na obrazovky chystá nová adaptace kombinující ikonický název s v poslední době velice úspěšným televizním trhem. Papírový dům: Korea si převezme většinu základních prvků svojí předlohy, má však přinést svůj vlastní styl, postavy a v neposlední řadě prostředí.

Snad by to nebylo současné korejské drama, kdyby neobsahovalo výrazný sociální aspekt. Seriál se bude odehrávat ve fiktivní politické situaci, kdy se Severní a Jižní Korea po dlouhých sporech konečně rozhodly sjednotit. V okolí dnešních hranic tak vznikl rozšířený neutrální prostor, kde se nachází mincovna vyrábějící novou jednotnou měnu, která má umožnit vybudovat silnou propojenou ekonomiku.

Naneštěstí toto přechodné období znamená výrazné posílení ekonomického tlaku hlavně na nižší vrstvy společnosti. V traileru přímo zaznívá: „Mysleli jsme si, že otevření Severu prospěje všem, ale ve skutečnosti bohatli jen bohatí.“ Je jasné, co se s tím hrdinové seriálu rozhodnou udělat – pod vedením Profesora vytvoří tým se záměrem vzít si to, co jim vládnoucí třída dluží za bezohledné kapitalistické vykořisťování.

Server Variety cituje scenáristu adaptace Papírového domu Ryoo Yong-jaeho: „Premisa remaku mě zaujala, protože není jen o konfliktu mezi lupiči a policií, ale přidává také nové vrstvy jako napětí, nedůvěru a harmonii mezi Severní a Jižní Koreou.“ Z obou částí země budou pocházet jak členové týmu zlodějů, tak policejní jednotky usilující o jejich zatčení.

Nakolik se bude předloze podobat hlavní část zápletky, zatím nevíme. Jun Jong-Seo, představitelka lupičky s krycím jménem Tokio, nicméně zmínila zajímavý detail o postavách. V rozhovoru pro Dazed Korea, citovaném serverem Collider, řekla: „Mají stejná jména, ale zcela odlišné osobnosti. Hlavními postavami jsou zloději, co vykrádají banku, nevyhnutelně to jsou ale zároveň lidé.“ Álex Piña působí jako výkonný producent remaku, chtěl ale hlavně nechat prostor kreativitě korejských tvůrců.

První řada Papírového domu: Korea bude obsahovat dvanáct epizod a na obrazovky dorazí 24. června. Kromě toho Netflix na příští rok chystá také španělský spin-off původního seriálu s názvem Berlin. Ten odkazuje na přezdívku a zaměřuje se na historii postavy nevyléčitelně nemocného zloděje šperků Andrése de Fonollosy.