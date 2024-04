Skákal, padal jako člověk a nikdy nešel do prodeje. Teď jde robot Atlas od Boston Dynamics do důchodu

Uložit 0

Říkáte si při mytí nádobí, že by to chtělo robotického pomocníka? Nebo si myslíte, že díky myčce máte vyhráno, ale úsměv vás přechází při ručním uklízení čistého nádobí? Možná vás potěší, že lidstvo má k opravdu funkčnímu robotovi do domácnosti blíže než kdy dřív. V době plné optimismu okolo umělé inteligence ale firma Boston Dynamics, průkopník komerční robotiky, oznámila, že její Atlas jde do důchodu. Robot známý svými atletickými schopnostmi i pády nikdy nešel do prodeje. Firma ale naznačila, že chystá novinku.

Do robotiky poslední dobou putují miliardy dolarů a startupy vyvíjející humanoidy všeho druhu mají žně. Souvisí to i s boomem umělé inteligence, která je podle některých z oboru posledním nutným příspěvkem do vzniku funkčního zlatého grálu robotiky: humanoida do domácnosti.

Figure, Agility nebo 1X jsou jen letmým výčtem startupů, které aktuálně využívají zájmu ohledně robotiky. Boston Dynamics je ale v tomhle ohledu pionýrem. Firma vznikla na chodbách prestižního Massachusettského technologického institutu v roce 1992 a prvního humanoidního robota Atlase představila v roce 2013. Spolupracovala na něm s agenturou amerického ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty DARPA.

Legendární metr padesát vysoký a 89 kil vážící humanoid ale nyní zřejmě ustupuje novému směru, kterým se firma vydá dál. Boston Dynamics, vlastněná jihokorejským Hyundaiem, má na kontě i další roboty jako čtyřnohého Spota s cenou okolo 75 tisíc dolarů (1,8 milionu korun) a robotické rameno Stretch za zhruba 300 tisíc dolarů (7,1 milionu korun). Atlas ale na rozdíl od nich nikdy nešel koupit.

Původně ho americké ministerstvo obrany chtělo využívat pro záchranné mise třeba v případě přírodních katastrof. Nasazení robotů se ale často skloňuje i v souvislosti s pracemi ve skladech, z čehož chce těžit například logistický gigant DHL, nebo na staveništích, kde mohou vykonávat rutinní práci bez přílišného přemýšlení.

Rozhodnutí utnout projekt Atlas ale z technologického pohledu dává smysl. Byť Boston Dynamics s Atlasem ostatním výrobcům před lety ukázala směr a jeho pohybové schopnosti jsou stále pozoruhodné, některé aspekty jeho konstrukce jsou dnes už zastaralé. Jedním z nich je hydraulika, na jejímž principu se robot hýbe.

Ještě v únoru přitom firma naznačovala, že by se mohlo blížit uvedení Atlase na trh, když ukazovala jeho schopnosti při různorodých manuálních činnostech. Jestli ale robot skutečně definitivně končí, úplně jasné není. „Podívejte se, čeho všeho jsme s platformou Atlas doposud dosáhli,“ stojí v popisu rozlučkového videa na YouTube. Klíčové slovo „doposud“ možná naznačuje, že firma Boston Dynamics nad Atlasem ještě nezlomila hůl.

Hvězdou internetu se ale humanoid nestal díky svým pracovním dovednostem jako takovým. Za to mohly klipy, ve kterých běhal, dělal salta nebo nosil těžké náklady. A hlavně při těchto činnostech někdy nezvládl udržet rovnováhu a končil ve více či méně humorných polohách na zemi. Pádům robota se ve videu výše dokázali zasmát i sami lidé z Boston Dynamics.