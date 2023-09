Skanska oficiálně otevřela Port7. Kromě kanceláří tu vznikl i kus města a nová náplavka

Ještě v roce 2013 tu probíhala výroba, a tak bylo místo na dosah od stanice metra Nádraží Holešovice pro veřejnost v podstatě neviditelné. O deset let později je všechno jinak. Areál s rozlohou 48 tisíc metrů čtverečních má nyní nové budovy, ale i nový veřejný prostor. Bezmála pět hektarů města se změnilo v příjemné místo u řeky.

Brownfield bývalého podniku na výrobu prefabrikátů Wolf-Prefa se stal developerským projektem Port7 v režii společnosti Skanska, která nyní administrativní komplex oficiálně otevírá. Kromě kancelářských a obchodních prostorů tu vznikla centrální piazzetta s obchody, lékárnou nebo posilovnou. Restauracím pak dominuje koncept food hallu Chuck and Frida, která byl vytvořený speciálně pro tento projekt. Sídlí tu ale také například vinotéka OpenWine.

Ve spolupráci s Prahou 7 došlo také k rekonstrukci náplavky. A Praha získala také nový park, kde bude k dispozici venkovní bar, volejbalové hřiště nebo komunitní zahrada. To vše mezi Trojským mostem a mostem Barikádníků.

Foto: Skanska Spolu s administrativním prostorem vznikl i ten veřejný

Kancelářské a obchodní plochy mají 36 tisíc metrů čtverečních. Skanska uvádí, že nový projekt má oproti srovnatelným budovám úsporu energie 43 procent a padesát procent pitné vody. Developer už pronajala 54 procent prostor. Sídlí tu Oční centrum Praha, finanční skupina Direct a coworkingové a flexibilní kanceláře od Scott.Weber Workspace. Ty mají k dispozici čtyři patra. Stěhovat by se sem z Karlína mělo také vydavatelství Economia.

„Kancelářský trh ovlivňují potřeby a požadavky nájemců a investorů, které se neustále vyvíjí. V reakci na nové modely práce jsme vytvořili Port7 jako multifunkční projekt kombinující kanceláře s maloobchodními prostorami, volnočasovými aktivitami a veřejným parkem s pravidelnými programy pro nájemce a komunitu,“ říká ředitelka pronájmů Skansky Jana Prokopová. K dispozici jsou tak kromě jiného také stojany na kola, sprchy s ručníkovým servisem, krásné tematické střešní terasy a podzemní společenský prostor nazvaný The Club.

Za podobou nových budov stojí architektonické studio DAM.architekti. To navrhlo novostavby tak, že vzdávají hold průmyslovému odkazu lokality. Architekti toho docílili použitím přiznaného prefabrikovaného i monolitického betonu v interiérech, vlnitého plechu odkazujícího na bývalou výrobní halu a kovových horizontálních říms, které evokují koleje přilehlého nádraží. „Tyto designové prvky jsou harmonicky propojeny s prosklenými fasádami,“ popisuje architekt ze studia DAM Jiří Havla. Do Portu7 je cesta snadná, a to díky novému podchodu, který vede přímo ze stanice metra Nádraží Holešovice. Tím se tak prostor u řeky stal lehce dostupným.

Už příští rok se přitom zdejší veřejný prostor ještě zvětší. Na park u Portu7 by měl totiž navázat další, a to park U Vody, který buduje městská část Praha 7. Ta tu začala v září pracovat na nových stezkách pro pěší a cyklisty. Napojovat se budou i cyklotrasy parku kolem Portu7. Propojený by měl ale být park U Vody také se Stromovkou. Hotovo by mělo být zhruba do poloviny příštího roku. „Chceme, aby byl otevřený na novou sezónu,“ uvedl pro CzechCrunch mluvčí sedmé městské části Martin Vokuš.