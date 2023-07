Skanska testuje 3D tisk přímo na stavbě. V Modřanském cukrovaru vytiskla atypickou místnost pro WC

V budoucnu to bude komunitní terasa, kterou mají místní obyvatelé sdílet. Teď ale ve čtvrtém patře rozestavěného Modřanského cukrovaru sedí robotická 3D tiskárna, která přímo na stavbě tiskne prostor pro WC. Vypadá to, jako kdyby ji zasadil strýček Pompo z Arabely. Od země najednou ani ne za dvě hodiny vyroste místnůstka, kam musí každý. Malý modul stačí jenom vzít a přemístit do rozestavěného bytu.

Speciální systém pro 3D tisk umožňuje výrobu z běžně dostupného betonu. „Na místo realizace tak nemusíme vozit velké stavební bloky, ale můžeme tisknout přímo na staveništi. Díky digitálnímu modelu celého projektu jsme flexibilní a můžeme upravovat tisková data pro robota až do poslední chvíle před realizací,“ říká inovační designér společnosti ICE Industrial Services Jiří Vambera. Firma se dlouhodobě zaměřuje na průmyslovou automatizaci, teď k tomu přidala automatizaci stavební. Právě s ICE Skanska 3D tisk z betonu testovala.

Byť už se objevily zprávy o prvním českém domě vytištěném na 3D tiskárně, zatím jde o prototyp, ve kterém se rozhodně nedá bydlet. Největší tiskárnu pro tisk konstrukcí budov v Česku má Fakulta stavební ČVUT se svým Experimentálním centrem a také se společnostmi Strojírny Podzimek i Podzimek a synové. V Česku také vznikl unikátní plovoucí dům, který byl vyroben z velké části na 3D tiskárně. Skanska nyní plánuje, že by mohla tisknout celé místnosti. V Česku je to přitom úplně poprvé, kdy se 3D tisk zkouší přímo na staveništi bytového nebo kancelářského domu.

Foto: Skanska Skanska si ozkoušela tisknutí místnosti přímo na stavbě

„Technologie 3D tisku má potenciál, může přinést úsporu času, nákladů, vyšší bezpečnost, nižší produkci odpadu a také šetrnější přístup k životnímu prostředí. K tomu přináší širší možnosti z hlediska recyklace stavebního odpadu. Zároveň si ale uvědomujeme limity a výzvy, které jsou s tím spojené. Proto jsme se rozhodli technologii ověřit přímo během výstavby bytového domu,“ líčí generální ředitel Skanska Residential Petr Michálek. Pokud se využití technologie osvědčí, pak podle Skansky může dojít k významné proměně výstavby.

Výzvou jsou především rozměry toho, co se má tisknout. I proto se až dosud na 3D tiskárně tiskly prefabrikované stavební díly. Ty se pak přivezou na stanoviště, kde se už sestavené instalují. Tady v Modřanském cukrovaru se pro tisk sanitární místnosti použil materiál z lokálních surovin. Do budoucna je ale možná i varianta, že by šlo pro „stavbu“ používat také recyklovaný stavební odpad, ať už jde o plasty, cihly, beton, maltu nebo omítky.

Skanska si ale od 3D tisku slibuje také zrychlení stavebního procesu, chce s ním dosáhnout i udržitelnější výstavby, protože 3D tisk umožňuje tvořit ze speciálních materiálů, které jsou ekologické a recyklovatelné. Navíc slibuje až sedmdesátiprocentní úsporu materiálu. A to i v případě, že se zrovna nepoužívá odpad ze stavby.

„Beton je druhý nejpoužívanější materiál na světě, při tradičních postupech se víc než dvě třetiny použijí zbytečně. Speciální duté zdi nebo využití lokálních materiálů, jako je hlína nebo pouštní písek, výrazně sníží ekologickou zátěž stavebnictví,“ popisuje firma ICE Industrial Services.

Ta má ambici vytvářet nové materiály, které jsou stejně drahé, mají ovšem o sedmdesát procent nižší uhlíkovou stopu. Výhodou inovativní metody také je, že tiskárna svým způsobem řeší nedostatek pracovníků.

Foto: Skanska WC místnost vytištěná 3D tiskárnou

Pro tisk sanitární místnosti použili v ICE svoji nejnovější technologii. Ta tiskne rychlostí až 600 milimetrů za sekundu. „Do budoucna předpokládáme, že se díky přesnosti a efektivitě této technologie výrazně sníží náklady oproti klasické výstavbě,“ dodává Vambera. Takový tisk by tak ve finále mohl vést i ke zlevnění nemovitostí. Firma totiž uvádí, že díky použití tiskárny může dosáhnout úspory až padesát procent oproti klasickému stavění.

Výhodou také je, že trojrozměrný tisk umožňuje vymyslet si skoro všechno. „3D tisk betonu umožňuje architektům navrhnout téměř cokoli, hranice možného dávno překonaly tradiční postupy,“ popisují. Ve finále tak umožňuje větší svobodu, třeba při navrhování organických staveb. I proto se nyní v Modřanském cukrovaru tisknula právě atypická místnost.