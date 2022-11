Skoro zemřel, teď je mezi největšími hudebními ikonami. Eminem se dostal do Rokenrolové síně slávy

Říká se, že čím složitější dětství člověk má, tím je motivovanější dosáhnout v životě něčeho velkého. Eminem tuto rovnici naplňuje do posledního puntíku. Jeden z nejvýraznějších rapových umělců si za svou bohatou kariéru připsal tolik milníků, že by vydaly na knihu. A za své úspěchy byl teď náležitě oceněn – dostal se do Rokenrolové síně slávy, kde jsou ti největší hudebníci všech dob. Původně v ní ale vůbec být nechtěl.

Mnozí by si mohli myslet, že Rokenrolová síň slávy soustředí pouze rockové umělce, historie ale ukázala, že se do ní mohou dostat i ti, kteří se slavnou érou rock’n’rollu (respektive rocku coby vyvíjejícího se hudebního žánru) nemají nic moc společného. Někdy se odborná porota, která hudebníky vybírá, zkrátka zaměří na odlišné žánry, například rap. Proto se tam teď dostal jeden z těch nejznámějších rapperů vůbec.

Eminema asi není nutné blíže představovat. Slavný americký rapper, který minulý měsíc oslavil jubilejní padesátku, toho za svou více než třicetiletou profesionální kariéru stihl tolik, že ho znají i ti, kteří rapu tolik neholdují. Na kontě má jedenáct studiových desek, hostoval v desítkách (ne-li stovkách) skladeb od zvučných jmen z branže, z koncertních pódií viděl stovky tisíc fanoušků a na Spotify má přes 57 milionů aktivních posluchačů.

Za celý svůj dosavadní život prodal přes 220 milionů kopií svých alb, přičemž The Slim Shady LP (1999), The Eminem Show (2002) a Encore (2004) patří k těm vůbec nejzásadnějším. Pochází z amerického Detroitu, nevyrůstal tedy vyloženě na západním nebo východním pobřeží, kde měl rap v devadesátých a nultých letech největší zastoupení, i tak ale prorazil stylem, který by mu mnozí jeho kolegové mohli závidět. A sklízí za to zasloužené ovace.

„Jeho syrové, temné a vtipné texty spolu s dokonalou kadencí se lišily od všeho, co jsem kdy předtím slyšel. A byl hladový,“ řekl při slavnostním uvedení Eminema do Rokenrolové síně slávy legendární Dr. Dre, zakládající člen formace N.W.A., jedna z nejvýraznějších postav rapové produkce a mimo jiné dobrý kamarád samotného Eminema.

„Oba jsme byli umělci, kteří se ocitli v situaci ‚buď to dokaž, nebo zemři‘ – on se zoufale snažil najít způsob, jak uživit svou rodinu, a já jsem hledal něco, do čeho bych se mohl tvůrčím způsobem ponořit. Každý z nás byl přesně tím, co ten druhý potřeboval, a já jsem byl ochoten na to vsadit celou svou kariéru,“ dodal Dre. Byl to právě on, kdo byl Eminemovým mentorem na počátku kariéry.

Situace „makej, nebo zemři“ je ostatně pro Eminema mnohem bližší, než se z citace zdá. Není tajemstvím, že měl věhlasný umělec v dětství složitý život, což pramenilo zejména z toho, že vyrůstal bez táty a s matkou se často stěhovali. Měl problémy ve škole – a když byl starší, měl i spory s policisty. Nevyrůstal v jednoduchých podmínkách, to se na něm promítlo.

Stále ale zůstal skromným a poctivým člověkem, jako řada dalších velkých jmen v hudební branži měl nicméně vztah k návykovým látkám, které ho v roce 2007 málem zabily, protože se jich předávkoval. Eminem to přiznal během svého projevu při uvedení do síně slávy. V průběhu něj mimo jiné připustil, že si v tomto výčtu ani nezaslouží být, protože nemá spojitost s opravdovým rockem. Což – jak ukázala dřívější léta – vůbec nevadí.

Vedle Eminema se do Rokenrolové síně slávy dostalo několik dalších umělců včetně britské skupiny Duran Duran, zpěváka Lionela Richieho, kapely Eurythmics se zpěvačkou Annie Lennox, kapely Judas Priest nebo country zpěvačky Dolly Parton.