Hra na oliheň je dystopický horor o zneužívání chudých. Jelikož ale svoje poselství sděluje prostřednictvím barevně zpracovaných dětských her připomínajících legendární Takešiho hrad, bylo jen otázkou času, než soutěž o stovky tisíc dolarů někdo převede do skutečnosti. Právě to nedávno udělal známý youtuber s přezdívkou MrBeast a zachoval většinu pravidel, pochopitelně s výjimkou těch fatálních.

Korejský seriál, který se stal zdaleka nejsledovanějším pořadem v historii Netflixu, vypráví příběh fiktivní soutěže jako alegorie na pozdní kapitalismus – 456 lidí sužovaných špatnou finanční situací dostane možnost utkat se v dětských hrách o 45,6 miliardy wonů (942 milionů korun). Soutěžící ovšem rychle zjistí, že pokud neuspějí, čeká je brutální smrt, zatímco bohatí je sledují pro zábavu. Vyhrát může jen jeden.

Samotné hry, jen bez dystopického kontextu, do skutečnosti převedl MrBeast. Pravým jménem Jimmy Donaldson patří do první desítky nejpopulárnějších tvůrců na YouTube s více než 80 miliony odběratelů a jeho videa, standardně dosahující desítek milionů zhlédnutí, se většinou zaměřují na zvláštní výzvy, které sám podstupuje, soutěže o vysoké sumy nebo v zásadě rozdávání peněz. Hra na oliheň tedy poměrně přirozeně zapadá do jeho okruhu zájmů.

Nápad seriálovou soutěž převést do skutečnosti navrhnul počátkem října na TikToku, kde ho lidé odhlasovali. Asi o měsíc později na YouTube dorazilo video, kde se 456 lidí utkalo v hrách o hlavní cenu 456 tisíc dolarů (11,6 milionu korun). Hlavním rozdílem oproti korejskému hitu Netflixu je samozřejmě pravidlo, že vyřazení ze soutěže neznamená smrt, ale jen odchod domů s prázdnou.

Seong Gi-hun, jedna z ústředních postav Hry na oliheň Foto: Youngkyu Park/Netflix

To alespoň platilo pro většinu hráčů. MrBeast rozdával tisíce dolarů v průběhu celých her, celkový součet rozdaných peněz tak výrazně přesáhl hodnotu hlavní ceny. Pro velkého youtubera, jako obvykle pracujícího se sponzorem, to přesto byla jen menší část veškerých nákladů. Zpracování Hry na oliheň prý bylo vůbec nejdražším projektem, do jakého se kdy pustil – mělo vyjít asi na 3,5 milionu dolarů (zhruba 80 milionů korun).

Záměrem totiž nebylo jen zopakovat poměrně jednoduché hry ze seriálu, ale postavit rozsáhlé scény, k nerozeznání od televizní předlohy. Jak je vidět v samotném videu, podařilo se to téměř dokonale. Celkem 456 hráčů se cestou za bohatstvím utkalo ve většině her z Hry na oliheň, od semaforu přes přetahovanou a vyřezávání tvarů ze sušenek až po skleněný most.

Účastníci se do soutěže MrBeasta dostali primárně dvěma způsoby. Jedním bylo okomentovat video na TikToku, v němž youtuber hry ohlásil. Stovka náhodných lidí se pak vybrala mezi těmi, co si koupili limitovanou edici tematické mikiny. Youtuber k tomu poznamenal, že veškerý zisk z prodeje pomůže financovat velice nákladné video.

Ještě dlouho před jeho zveřejněním si ale záměr uskutečnit Hru na oliheň ze zjevných důvodů vysloužil také silnou kritiku. Nejen, že se youtubeři rozhodli bizarní koncept strašlivé dystopie převést do reality pro pobavení, v celém videu navíc ani jednou nezazní odkaz na sociální tematiku seriálu. To je zvlášť překvapivé v kontextu velké části jiné Donaldsonovy tvorby, v níž se prezentuje jako filantrop pomáhající lidem, mnohdy ve špatné finanční situaci.

Video MrBeasta se přesto setkalo s převážně pozitivními reakcemi a za necelé čtyři dny překročilo hranici 100 milionů zhlédnutí. Díky relativně snadno napodobitelným hrám se Hra na oliheň krátce po uvedení stala fenoménem po celém internetu i mimo něj. Na YouTube, ale také na TikToku nebo jinde lze nalézt bezpočet napodobenin, byť žádné v takovém velkém měřítku jako u MrBeasta.

Tvůrce původního seriálu Hwang Tong-hjŏk mezitím už oficiálně pracuje na pokračování, které vzhledem k obrovskému zájmu označil za prakticky nevyhnutelné. „Mám ji teď v hlavě a jsem v procesu plánování,“ řekl ke druhé řadě Hwang v nedávném rozhovoru pro agenturu AP. (Pozor, následuje spoiler.) Dodal, že se v ní zaměří například na další osudy hrdiny Ki-huna.