V září na Netflix dorazil zajímavý titul z Jižní Koreje. Pod názvem Hra na oliheň se skrývá něco jako krvavější interpretace Hunger Games, uzpůsobená specificky pro domácí publikum. Co ale nikdo nečekal, je skutečnost, že se z novinky stal obrovský celosvětový hit. Není proto překvapením, že z původně plánované devítidílné minisérie se stane seriál.

Potvrdil to sám tvůrce Hry na oliheň Hwang Tong-hjŏk v rozhovoru pro agenturu AP. „Pociťovali jsme takový tlak a tolik zájmu i lásky pro vznik druhé řady. Skoro si připadám, že nám nedáváte na výběr. Druhá řada skutečně bude. Mám ji právě teď v hlavě a jsem v procesu plánování,“ řekl Hwang. Dodal však, že na řeči o plánované premiéře je zatím příliš brzy.

Hra na oliheň představila svět nepříliš vzdálený tomu skutečnému. Lidé s finančními potíži v něm dostali příležitost zúčastnit se soutěže a vyhrát obrovskou sumu peněz. Brzy se ale ukázalo, že prohra v jinak dětských hrách znamená brutální smrt. Seriál takový, nijak zvlášť originální námět využívá ke zkoumání zajímavých uvěřitelných postav, morálních otázek a v neposlední řadě pro napínavou, byť možná poněkud zvrácenou zábavu.

Díky takové kombinaci si Hru na oliheň rychle začali mezi sebou doporučovat i diváci daleko za hranicemi Jižní Koreje a stal se z ní globální hit. Jen několik týdnů od premiéry si seriál pustilo už 111 milionů domácností, což z něj s velkým náskokem učinilo nejúspěšnější titul v historii Netflixu. Čísla i poté rychle stoupala dále vzhůru a například v Česku dodnes okupuje první příčky nejsledovanějších pořadů.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

Hwangovi, který s první myšlenkou Hry na oliheň přišel už před mnoha lety, se zkrátka podařilo vytvořit velice atraktivní spojení příběhu, her s virálním potenciálem i sympatických (anti)hrdinů. Hlavním sdělením seriálu ovšem není jen bezduchá zábava, ale silné sociální poselství. Tvůrce ho totiž od začátku vymodeloval jako ostrou kritiku pozdního kapitalismu, který finančním ziskem podmiňuje přežití a nutí lidi udělat pro něj téměř cokoliv.

„Chtěl jsem napsat alegorii na moderní kapitalistickou společnost. Něco, co ukazuje extrémní soutěživost, podobně jako je extrémní soutěživost v životě,“ řekl Hwan v rozhovoru pro magazín Variety. Ze stejných důvodů Hra na oliheň rezonovala dokonce i v Severní Koreji, kde ji označili za „dokonalou demonstraci hrůz kapitalistických systémů“.

Lze předpokládat, že druhá řada seriálu se ponese v podobném duchu, přičemž naváže na některé z neuzavřených dějových linií. Zároveň by mohla poskytnout zadostiučinění divákům nespokojeným se závěrem první sezóny, kde se (spoiler) hlavní hrdina Sŏng Ki-hun rozhodne jít po tvůrcích brutální soutěže místo toho, aby se vrátil ke své dceři. Hwang Tong-hjŏk ve spojitosti s tím zmínil: „Ki-hun se vrátí, udělá něco pro svět.“

Zároveň s tím udělá i něco pro svého tvůrce. Hwang za obří úspěch seriálu paradoxně nedostal od Netflixu žádný bonus navíc oproti platu, který s hitem mimo domácí korejský trh nepočítal. Režisér, který ve svém mládí musel prodat i laptop aby měl na jídlo, to zmínil v nedávném rozhovoru pro sever The Guardian. Na svůj současný život si nestěžoval, avšak dodal: „Možná budu muset natočit druhou řadu, abych se stal tak bohatý jako vítěz Hry na oliheň.“

The Squid Game sets are coming together! Wish the 456 contestants good luck next week 😈 pic.twitter.com/LdHf3OSsOE — MrBeast (@MrBeast) November 3, 2021

Než uvidíme, jak se příběh fiktivního hrdiny Ki-huna vyvine, dočkáme se skutečného zpracování Hry na oliheň. Právě to nedávno navrhl známý youtuber Mr. Beast, mimo jiné spolutvůrce nové ekologické kampaně pro čištění oceánů od plastového odpadu. Ten na TikToku v říjnu slíbil, že pokud od fanoušků dostane deset milionů lajků, soutěž ze seriálu převede do reality, samozřejmě bez zabíjení. Poažadovanou odezvu dostal za chvíli a dal se tedy do práce.

Na Twitteru pak nedávno sdílel progres. Ve velkém hangáru vzniká známé barevné bludiště i jednotlivé hry ze seriálu. Zájemci o účast v soutěží se mohli hlásit například zakoupením tematického oblečení nebo komentováním videí. Někteří se sice zamyslí nad bizarností napodobování brutálního systému, který kritizuje ty nejhorší aspekty společnosti, snadno se ale našli mnozí, co si rádi zahrají – stejně jako v seriálové Koreji.