Skyrim se proměnil na deskovku. Předělávka veleúspěšné videohry vyjde i v češtině

Původní Skyrim je obrovsky rozsáhlý fantasy počin, který známou videoherní ságu The Elder Scrolls od studia Bethesda zavedl do zemí na severu fiktivního kontinentu Tamriel. Dobrodruzi v něm mohou prozkoumat jak vrcholky zasněžených hor, tak nástrahy podzemních chrámů. Otevřený svět hráče nikterak nesvazuje, můžete se stejně dobře toulat ledovou krajinou a zlepšovat svůj um s mečem i kouzlem jako sveřepě následovat hlavní dějovou linku o občanské válce a věštbě o mocných Drakorozených. A nově si právě takovou hrdinskou hratelnost vyzkouší i příznivci her deskových.

Po úspěšné kampani na crowdfundingu míří k podporovatelům i do obchodů deskoherní adaptace The Elder Scrolls V: Skyrim The Adventure Game od společnosti Modiphius. Sedm tisíc fanoušků překonalo závěrem předloňského roku cíl více než dvanáctkrát a vybralo v přepočtu 34 milionů korun. Nyní se k nim vyrobené krabice konečně dostávají – a dostane se i na zájemce, kteří ke crowdfundingu nepřispěli. Předobjednávku anglické verze hry už teď nabízí i některé české obchody, o něco později se dočkají i zájemci o Skyrim v češtině.

Lokalizované vydání stolního Skyrimu oznámil deskoherní vydavatel Blackfire ve svých plánech pro rok 2023, zástupci firmy nicméně rovnou přiznali, že zájemci se hry nejspíš dočkají až začátkem roku příštího. Kdo si počká (nebo umí dobře anglicky), najde v krabici všechny ingredience pro velkolepé deskoherní dobrodružství. „Je to klasická příběhová desková hra na hrdiny, celkem bych ji přirovnal k Falloutu,“ říká Michal Ekrt z Blackfiru s odkazem na další předělávku známé videoherní značky, kterou má taktéž na svědomí Modiphius.

Také v ní hráči na stole rozloží plán světa, který prozkoumávají v roli různých postav, jež se postupně zlepšují a zdolávají čím dál nebezpečnější překážky. Zatímco ve Falloutu to jsou zmutované nástrahy postapokalyptických Spojených států, Skyrim sází na severskou mytologií inspirované fantasy. Hráči – titul je určen až pro čtyři, ale umožňuje i sólo hru – si zvolí původ svých hrdinů, vybaví je zbraněmi, zbrojemi i léčivými lektvary a na místech, jež navštívili ve videohře, se utkají se stejně známými monstry.

Kromě mapy severní části Tamrielu, několika stovek kartiček vybavení, vylepšení, herních postav a náhodných událostí nebo bezpočtu žetonů je součástí balení i šestice plastových figurek hrdinů. A také pravidlová příručka a kniha s příběhovými kampaněmi, kterými budou stolní válečníci procházet. Těm, kdo nevládnou angličtinou, tak vzhledem k rozsahu hry přijde lokalizace víc než vhod. „Hra je obrovská. Na lokalizaci se ještě nepracuje, zrovna získáváme podklady. Ale překlad by měl být hotový v květnu,“ říká Ekrt.

Rozsah hry navíc znásobují v rámci crowdfundingu vyrobené přídavky, bez těch se nicméně čeští hráči budou muset prozatím obejít. „V tuto chvíli nám byla nabídnuta jen základní hra. Neřešíme to s vydavatelem přímo, ale je to přes centrálu Asmodee,“ vysvětluje zástupce firmy, jež spadá právě pod herního obra Asmodee. Ten sám patří do skupiny Embracer, která vlastní i autory české videohry Kingdom Come z Warhorse Studios. Také její deskoherní adaptace měla vzniknout, ale místo toho se nachází v extrémně složité situaci.

Každá zábava každopádně něco stojí a přinejmenším podle obsahu krabice oné zábavy The Elder Scrolls V: Skyrim The Adventure Game nabídne víc než dost. Čemuž odpovídá i cenovka. „Doporučená prodejní cena je zatím stanovena na 3 499 korun,“ říká Ekrt. Za podobnou částku lze v současnosti předobjednat anglickou verzi hry. A ještě před Skyrimem uvede Blackfire na český trh jinou grandiózní adaptaci úspěšné videoherní ságy s názvem Zaklínač: Starý svět.

Deskoherní Zaklínač fanoušky fantastiky zavede do světa z pera spisovatele Andrzeje Sapkowského, respektive do jeho podoby, jakou představila jedna z historicky nejoceňovanějších počítačových her na hrdiny Zaklínač 3 od CD Projektu. Původní plány počítaly s tím, že by se česká verze hry už vyjímala na stolech fanoušků, nakonec ale bude mít zpoždění. „Podle posledních informací je část výroby opět odložena kvůli covidu v továrně. Vypadá to na květen,“ uzavírá Ekrt.

Digitální Skyrim je pátým hlavním dílem série The Elder Scrolls, která kromě her na hrdiny – například dechberoucího Morrowindu a dnes už ikonického Oblivionu – a jejich rozšíření čítá i několik akčnějších odboček nebo masivně-multiplayerový titul TES Online. Už před několika lety Skyrim překonal 30 milionů prodaných kopií a v současnosti Bethesda vyvíjí šestý díl fantasy ságy. Vedle něj pracuje také na sci-fi titulu Starfield, jenž má stejný princip dobrodružství v otevřeném světě přenést z fantasy zasazení do kosmických kulis.

Skyrim je mimochodem také už dlouho mezi hráči terčem vtipů kvůli své zdánlivé nevyčerpatelnosti. Od svého vydání v roce 2011 se totiž autoři spíš než na tvorbu pokračování dlouho soustředili na přelešťování jeho kdysi velkolepé slávy. Dva roky po základní hře vyšla edice se všemi rozšířeními. V roce 2016 pak remaster. O rok později se z konzolí a PC hra na hrdiny prošla konverzí pro Nintendo Switch i virtuální realitu. Předloni pak dorazila speciální výroční edice. Na jednu jedinou hru celkem solidní seznam. Který se teď rozšíří o další deskovku.