Příštích dvanáct měsíců se větráky grafických karet a chladiče procesorů herních počítačů nezastaví. Alespoň podle novinek odhalených na prezentaci Xbox & Bethesda Games Showcase pro následující rok. Událost v režii herní divize Microsoftu přinesla další detaily Diabla IV, ukázala patnáct minut z megalomanského sci-fi Starfield i záběry z nové Forzy Motorsport. A spoustu dalšího.

Když Microsoft nedávno spolkl jednoho z nejvýznamnějších herních vydavatelů Activision Blizzard, utratil za to ve videoherním průmyslu rekordní – a i ve světovém byznysu obecně velice výraznou – sumu. Částka 69 miliard dolarů mu přinesla jedno z nejúspěšnějších herních portfolií, ve kterém nechybí ani nesmírně populární série Diablo. A právě její čtvrtý díl patřil na včerejší online akci Xbox & Bethesda Games Showcase k těm nejlákavějším odhalením.

O vývoji pokračování známé značky se sice už dlouho ví, na konkrétní informace však byli autoři z Blizzardu celkem skoupí. Nyní však potvrdili, že nové akční RPG se na PC i konzole podívá už v příštím roce. A to rovnou s podporou cross playe i cross progression, tedy nejen online hry s majiteli různých platforem, ale i s možností pokračovat v postupu ve vlastní hře na jiném zařízení.

Diablo IV také nabídne otevřenější svět, kterým se budou hrdinové moci prohánět dokonce na koňském hřbetě. Tato změna má navíc přinést i méně lineární postup hrou, takže příští destinaci démonické demolice si budou hráči volit takřka dle libosti. Otevřenější přístup také nabídne lokace, které se po osvobození od pekelné nadvlády promění zpět na spřátelená městečka, kde bude možné doplnit zásoby. Tedy princip známý z mnoha her s otevřeným světem.

„Nemůžeme se dočkat, až příští rok otevřeme brány pekelné. Naši vývojáři vytvořili tu největší a nejambicióznější verzi našeho fantasy světa. Ten staví na základech pětadvaceti let zkušeností se značkou Diablo, ale navíc ho tvoříme s důrazem na možnost hráčské volby. Představí tak dobrodružství, jaké fanoušci Diabla ještě nezažili,“ zmiňuje Mike Ybarra, šéf Blizzard Entertainment.

Kromě otevřenosti tak Diablo IV nabídne třeba přes 140 jeskyní, zničených chrámů a podobně nebezpečných míst nebo několik desítek vedlejších úkolů, které doplní hlavní příběhovou linku o pronásledování démonky Lilith. Osvobodit svět od jejího zla se hráči pokusí v roli barbara, čaroděje, druida, mrštného tuláka či nekromanta.

Posledně jmenovaný vládce oživlých mrtvých je ústřední postavou animované ukázky, kterou Blizzard svou chystanou novinku prezentoval na Games Showcase. Ta sice povedeně vykresluje tradičně temnou atmosféru Diabla, ještě zajímavější je však pětiminutový přehled hry samotné s komentáři vývojářů. A aby toho nebylo málo, už teď se můžete předregistrovat do bety. Případně vyzkoušet Diablo: Immortal, poměrně povedenou a bezplatnou mobilní variaci oblíbené hry.

Tisíc planet k prozkoumání ve Starfieldu

Activision Blizzard není jediná videoherní firma, kterou si Microsoft v poslední době pořídil. Už dříve, byť za asi desetinovou cenu, koupil Bethesdu. Autoři, kteří jsou známí především pro svou sérii her na hrdiny Elder Scrolls, nyní své zkušenosti nabyté při vývoji Oblivionu a Skyrimu přenesou z fantasy světa s elfy a magií do hlubokého kosmu. Jejich chystaný Starfield – který sám šéf Bethesdy Todd Howard označil jako „Skyrim ve vesmíru“ – však nabídne mnohem víc než jen vybrané části fiktivní říše Tamriel.

Ve Starfieldu se totiž hráči vydají ke hvězdám a prozkoumají tisícovku planet a dalších těles. Megalomanské číslo sice budí lehké obavy o naplnění tak rozsáhlého herního vesmíru skutečně zábavným obsahem, připravovaný titul má nicméně nabídnout tradiční RPG prvky, průzkum prostředí, sběr surovin i souboje s nepřáteli. Anebo třeba létání jak pomocí tryskového batohu, tak přímo ve hvězdoletech (které si navíc můžete zkonstruovat dle libosti!) mezi planetami, jak ukazuje patnáctiminutová premiéra záběrů ze hry.

Nová generace Forzy Motorsport

Z vesmíru zpátky na zem, a to rovnou na rozpálený asfalt. Už na jaře příštího roku se všichni milovníci nejen virtuálních závodů dočkají nové Forzy Motorsport, která má nabídnout ten nejrealističtější závodní zážitek. Což sice není nejobjevnější prohlášení, ale přinejmenším pohled na vysokorychlostní a vyleštěné záběry tento slib plní na výbornou. A byť jízdní model vždy hraje u závodních her prim, nadšení z fantasticky vypadajícího grafického zpracování se lze jen těžko ubránit. A kromě traileru – ačkoliv z herních záběrů – vývojáři uvolnili i ukázku hratelnosti.

Strategie z Minecraftu a Vin Diesel na dinosaurovi

Kostičkový Minecraft je fenomén, který možná konzervativnější hráči nemusí zcela milovat, faktem ale zůstává, že je přehlídkou bezbřehé kreativity a neuvěřitelných možností. Třeba pro reprodukci slavných uměleckých děl. Nyní svůj tvůrčí potenciál rozšiřuje do žánru strategie. V Minecraft Legends hráči vymění krumpáče za praporce, pod kterými budou do boje mašírovat jejich armády. A tím výčet novinek nekončí.

Pokračování populární multiplayerové akce Overwatch 2 se například připomnělo trailerem, který potvrzuje, že hra bude zdarma – a že předběžný přístup spustí už na podzim. Hvězda filmové série Rychle a zběsile Vin Diesel zase vyměnil rychlá kola za dinosaury a vyráží do boje v pravěké akci Ark 2. Působivým videem pak Microsoft oznámil výroční edici Flight Simulatoru oslavující 40 let od prvního titulu slavného jména (včetně překvapení pro fanoušky sci-fi střílečky Halo). Celou prezentaci dalších her pak můžete zhlédnout níže.