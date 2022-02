Spotify v posledních týdnech zažívá poměrně těžké období. Největší hudební streamovací služba se nedávno stala terčem kritiky kvůli údajnému šíření dezinformací o koronaviru v pořadech známého podcastera Joea Rogana, začali z ní odcházet známí hudebníci a po ohlášení posledních finančních výsledků se propadly její akcie. Situace kolem Rogana, s nímž má Spotify exkluzivní smlouvu za sto milionů dolarů, se navíc dále vyvíjí. Výsledkem je stažení desítek nahrávek vybraných podcastů kvůli jejich obsahu.

Internet totiž obletěla videa, kde z úst čtyřiapadesátiletého Joea Rogana opakovaně zaznívá hanlivé označení černochů, takzvané „slovo na N“, v angličtině N-word. Několik desítek krátkých klipů je vystřižených ze starších Roganových podcastů, kde slavný komik a moderátor rasistickou urážku použil v různých kontextech, například při citaci někoho jiného. Celá kompilace na internetu získala virální pozornost a dále zkomplikovala vztahy mezi Spotify, Roganem, umělci a veřejností.

Poslední vlnu kontroverze, tentokrát nespojenou přímo s koronavirem, odstartovala zpěvačka India Arie. Na svém Instagramu napsala: „Rozhodla jsem se ze Spotify stáhnout svoji hudbu a podcast. Věřím ve svobodu slova. Joea Rogana nicméně považuji za problematického také z jiných důvodů než kvůli rozhovorům o covidu. Pro mě je to také způsob, jakým se vyjadřuje o rase.“

O několik dnů později Arie sdílela několik desítek krátkých klipů, v nichž Rogan urážku použil. Podle svých vlastních slov tak ale činil v kontextu, například při citaci cizích vyjádření nebo během diskuze o používání slova mimo jiné i s černošskými osobnostmi. Mezi videi je nicméně také jedno, kde podcaster označil návštěvu převážně černošské čtvrti za návštěvu „planety opic“ – to když popisoval historku, jak s přáteli vyrazili na film Planeta opic náhodou právě do černošské čtvrti. Později to sám označil za hloupý pokus o vtip.

„Joe Rogan má právo říkat, co chce, ale stejně tak já mám právo říkat, co chci já,“ poznamenala zpěvačka. Pokračovala však, že používání rasistické urážky je pro ni osobně nepřípustné nezávisle na kontextu. Nakonec dodala, že si nepřeje, aby její tvorba, za niž od Spotify dostává zlomky centů za přehrání, pomáhala financovat stomilionové smlouvy s lidmi jako Rogan.

Moderátor na virální klip reagoval vlastním pětiminutovým videem na Instagramu, kde se omluvil. „Vím, že pro většinu lidí neexistuje kontext, ve kterém to slovo může běloch použít, a já s tím teď souhlasím. Nepoužil jsem ho už roky,“ řekl Rogan. Klipy s jeho citacemi skutečně pocházejí výhradně ze starších epizod podcastu, kdy si podle vlastních slov zcela neuvědomoval jejich váhu.

„Nikdy jsem to slovo nepoužil, abych byl rasistický, protože nejsem rasista. Ale kdykoli jste v situaci, kdy musíte říct, že nejste rasista, tak jste to zpackali. A já jsem to evidentně zpackal. (…) Omlouvám se,“ dodal. Celé Roganovo vyjádření si můžete poslechnout na konci článku.

Ještě před zveřejněním této omluvy postupně začaly ze Spotify mizet epizody jeho podcastu zvaného The Joe Rogan Experience, v nichž problematické slovo nejspíš zaznívá. Celkově jich bylo podle webu JRE Missing, který nahrané epizody na Spotify monitoruje, smazáno 113. Poněkud překvapivé může být proto pozdější vyjádření šéfa streamovací služby Daniela Eka, jenž v interním e-mailu, na který upozornil The Hollywood Reporter, varoval před cenzurou. „Chci jasně říct jednu věc – nevěřím, že umlčení Joea je řešením,“ napsal.

Pravděpodobně tím nicméně měl na mysli odmítnutí úplné ukončení spolupráce. Apeloval totiž na jasná pravidla pro obsah a dílčí jednání v případě jejich překročení. Ek uvedl, že Roganovy komentáře nereprezentují hodnoty jeho firmy, a dodal: „Kritické myšlení a otevřená diskuze pohání skutečný a nutný pokrok.“ Za finálním rozhodnutím smazat více než sto epizod podcastu prý stál sám Rogan a jeho tým.

Daniel Ek, spoluzakladatel a šéf Spotify Foto: Spotify

Joe Rogan a jeho podcast The Joe Rogan Experience má poměrně dlouhou historii kontroverzí. Chce totiž prezentovat různé úhly pohledu, a tak si vedle vážených vědců, politiků nebo expertů na různé oblasti někdy zve také osobnosti zastávající jiné než mainstreamové názory. Mezi ně patří například konspirační teoretik Alex Jones, klinický psycholog a myslitel Jordan Peterson nebo vědeckou obcí kritizovaný biochemik Robert Malone.

Svůj přístup k vedení diskuzí i hostům, které si zve, sám Rogan popisoval v dalším krátkém videu na Instagramu minulý týden. „Zajímají mě zajímavé rozhovory s lidmi, kteří mají odlišné názory. Nemám zájem mluvit pouze s lidmi, kteří mají jeden pohled na věc,“ vysvětloval. Podle něj může mít mnoho lidí zkreslenou představu o tom, co vlastně dělá, zejména pokud sleduje jen ústřižky citací nebo titulky z jeho mnohahodinových debat s hosty, které jdou často do velkého detailu a některá tvrzení je třeba slyšet v kontextu.

Autor podcastu The Joe Rogan Experience konkrétně zmínil epizody s kardiologem Peterem McCulloughem či již zmíněným Robertem Malonem – právě tyto díly se v poslední době nejvíce skloňovaly v souvislosti se šířením dezinformací a kvůli rozhovoru s biochemikem Malonem ze Spotify nedávno nechal svou hudbu odstranit Neil Young, který Roganův podcast osočil ze šíření dezinformací o koronaviru.

K bojkotu pak Young vyzval jak posluchače, tak jiné umělce a někteří ho následovali. O stažení své tvorby ze streamovací služby požádala také zpěvačka Joni Mitchell, kytarista kapely Bruce Springsteena, rockové trio Crosby, Stills & Nash a další. Přidalo se i několik tvůrců podcastů.

V reakci na aktuální kontroverzi pak vedení Spotify slíbilo investovat sto milionů dolarů do tvorby, licencování a reklamy pro hudbu a další audioobsah lidí z historicky marginalizovaných skupin. Firma prý také rozšiřuje okruh expertů, s nimiž bezpečnost uživatelů a svobodné vyjádření tvůrců konzultuje a v blízké době poskytne další informace.